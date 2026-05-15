Bac A Bank thúc đẩy ''Giao thông xanh'' bằng loạt ưu đãi tín dụng hấp dẫn

Đồng hành cùng định hướng phát triển giao thông xanh và bền vững theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) triển khai đồng thời hai chương trình ưu đãi tín dụng dành cho Khách hàng tổ chức và Khách hàng cá nhân có nhu cầu sở hữu xe ô tô điện VinFast, góp phần thúc đẩy xu hướng sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường.

Theo đó, BAC A BANK triển khai chương trình “Chuyển đổi nhanh - Giao thông xanh” dành cho Khách hàng tổ chức với tổng hạn mức lên tới 500 tỷ đồng, áp dụng từ ngày 10/04/2026 đến hết ngày 31/12/2026 hoặc đến khi hết hạn mức Chương trình.

Chương trình áp dụng cho Khách hàng tổ chức có nhu cầu vay mua xe ô tô điện VinFast theo lô (từ 02 xe trở lên), được phân thành hai nhóm đối tượng chính gồm khách hàng mua xe phục vụ hoạt động vận tải hành khách và khách hàng mua xe phục vụ hoạt động vận tải hàng hóa. Trên cơ sở nghiên cứu đặc thù hoạt động của từng nhóm khách hàng, BAC A BANK thiết kế các gói vay riêng với thời gian ưu đãi và thời hạn vay linh hoạt, giúp doanh nghiệp chủ động lựa chọn phương án tài chính phù hợp với nhu cầu đầu tư, vận hành và kế hoạch dòng tiền.

Cụ thể, khách hàng được tiếp cận mức lãi suất ưu đãi hấp dẫn chỉ từ 9,5%/năm với hai gói vay linh hoạt, áp dụng chính sách ưu đãi lãi suất trong 6 tháng hoặc 12 tháng đầu tiên tùy theo thời hạn vay. Chính sách này không chỉ giúp giảm áp lực chi phí vốn mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng đầu tư đội xe điện, phục vụ hiệu quả hoạt động vận tải và định hướng chuyển đổi xanh trong kinh doanh.

Sau thời gian ưu đãi, lãi suất cho vay được xác định dựa trên lãi suất cơ sở cộng biên độ cạnh tranh, giúp khách hàng chủ động kế hoạch tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Không chỉ tập trung vào giải pháp tài chính, BAC A BANK mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp hướng tới mục tiêu chuyển đổi xanh, góp phần khuyến khích xu hướng sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả vận hành.

Song song với chương trình dành cho Khách hàng tổ chức, BAC A BANK cũng đồng thời triển khai chương trình ưu đãi “Sở hữu xe xanh - Song hành ưu đãi” dành cho Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay mua xe ô tô điện VinFast, có hiệu lực từ ngày 10/04/2026 đến ngày 31/12/2026.

Theo đó, Khách hàng được hưởng mức lãi suất ưu đãi 9,9%/năm trong 12 tháng đầu tiên với thời gian khế ước nhận nợ tối thiểu 60 tháng. Đồng thời, BAC A BANK còn tặng rất nhiều ưu đãi đi kèm nhằm gia tăng trải nghiệm dịch vụ tài chính toàn diện cho Khách hàng.

Cụ thể, Khách hàng tham gia Chương trình “Sở hữu xe xanh - Song hành ưu đãi” sẽ được tặng gói Bảo hiểm tài chính Tâm An (VBI) với số tiền bảo hiểm tương ứng giá trị khoản cấp tín dụng của khách hàng; Ngoài ra, BAC A BANK cũng miễn phí thường niên trong 03 năm đầu đối với thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK cho Khách hàng lần đầu mở thẻ và kích hoạt thành công trong thời gian quy định.

Đại diện BAC A BANK cho biết, việc liên tiếp triển khai các chương trình ưu đãi dành cho Khách hàng vay mua ô tô điện VinFast không chỉ góp phần đa dạng hóa giải pháp tài chính tiêu dùng và tài chính doanh nghiệp, mà còn thể hiện định hướng phát triển bền vững của Ngân hàng trong việc ưu tiên các lĩnh vực “tín dụng xanh”, thân thiện với môi trường và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Với thủ tục nhanh gọn, chính sách lãi suất cạnh tranh cùng nhiều ưu đãi đồng hành, BAC A BANK kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Khách hàng tiếp cận các dòng xe ô tô điện hiện đại, góp phần thúc đẩy xu hướng giao thông xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam.