Shopee và TikTok Shop ra thông báo quan trọng về các loại phí

Từ tháng 5 này Shopee sẽ tăng phí cố định một số ngành hàng trong khi đó TikTok Shop tăng phí hoa hồng.

Một số ngành hàng trên sàn Shopee đã tăng phí cố định.

Theo đó Shopee cho biết tăng phí cố định và phí xử lý giao dịch cho người bán từ tháng 5/2026. Phí xử lý giao dịch (thay thế phí thanh toán) tăng lên (6%) đối với các phương thức thanh toán trả trước.

Đối với người bán không thuộc Shopee Mall, từ 01/05/2026 - 01/07/2026, các ngành hàng như Thời trang, Tiêu dùng nhanh, Nhà cửa & Đời sống có mức phí cố định phổ biến dao động từ (8.8%) đến (11.7%), tùy thuộc vào loại ngành hàng cụ thể.

Đối với người bán thuộc Shopee Mall, mức phí cố định được cập nhật từ 29/05/2026, dao động từ (2%) đến hơn (10%) tùy ngành hàng. Tuy nhiên, các shop Mall có thể được miễn phí này nếu tham gia các gói như Freeship Xtra hoặc Hoàn Xu Xtra.

Các shop mới tham gia (từ 03/07/2024) có thể được miễn phí cố định trong 30 ngày đầu.

Từ 01/05/2026, phí xử lý giao dịch đối với thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc trả góp tăng từ (4.9%) lên (6%), mức phí này áp dụng cho mọi đơn hàng thành công, Shopee cho biết thêm.

Đối với nhà bán hàng phí cố định được tính trên giá trị sản phẩm. Tất cả các khoản phí (cố định, xử lý giao dịch, dịch vụ) đều đã bao gồm thuế GTGT và được cấn trừ trực tiếp vào doanh thu trước khi về ví Shopee.

Trong khi đó TikTok Shop cho biết đã điều chỉnh tăng phí hoa hồng cố định tại Việt Nam từ 00:00 ngày 09/05/2026, áp dụng cho nhiều ngành hàng.

Mức phí mới tăng tùy theo ngành hàng, ví dụ ngành Thời trang có thể dao động 11-13%, Nhà cửa & Đời sống từ 1-13.5%, Mẹ & Bé lên tới 12.5%.

Mức phí mới dựa trên loại nhà bán hàng (thông thường hoặc Mall) và từng ngành hàng, với phí mặc định lên đến 12.5% cho nhà bán hàng tiêu chuẩn và 15.5% cho Mall. Mức điều chỉnh phí hoa hồng áp dụng trên toàn bộ các đơn hàng được giao thành công.

Mức phí hoa hồng mới trên sàn TikTok Shop.

Các sản phẩm không thuộc danh mục chi tiết sẽ áp dụng mức phí mặc định cao hơn. Phí bao gồm thuế, nhưng TikTok Shop sẽ chỉ thu số tiền không tính thuế nếu doanh nghiệp đã đăng ký và được xác minh Mã số thuế, TikTok Shop cho hay.

Theo những người bán hàng trên các sàn TMĐT TikTok Shop, Shopee cho biết tổng chi phí bán hàng hiện nay đã chiếm khoảng 23-24% doanh thu, chưa bao gồm chi phí quảng cáo, khuyến mãi và vận hành. Do vậy việc tăng một số phí sẽ ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của người bán. Việc này đang tạo áp lực lên người bán trong bối cảnh chi phí quảng cáo liên tục tăng và cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các shop nhất là các shop bán hàng giá rẻ.