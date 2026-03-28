BYD Dolphin 2026 nhận đặt cọc, giá bán rẻ bất ngờ

BYD Dolphin 2026 đã bắt đầu nhận đặt cọc tại Việt Nam với mức giá thấp hơn đáng kể so với phiên bản trước đây.

Theo thông tin từ nhân viên tư vấn bán hàng BYD tại TP.HCM, Dolphin 2026 đã có mặt ở Việt Nam, dự kiến ra mắt vào tháng 4 và bắt đầu bàn giao xe từ tháng 5.

Nhân viên này cho biết nếu đặt cọc từ bây giờ, khách hàng sẽ được mức giá ưu đãi 499 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá này chỉ dành cho 1.000 khách hàng đầu tiên mua xe.

Sau giai đoạn ưu đãi này, giá bán của mẫu xe sẽ tăng lên mức 569 triệu đồng. Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 659 triệu đồng của phiên bản đang bán, cho thấy BYD đang có bước điều chỉnh mạnh tay để tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe điện cỡ nhỏ.

Theo thông tin từ đại lý, phiên bản Dolphin 2026 chuẩn bị bán tại Việt Nam được nhập khẩu từ Thái Lan thay vì Trung Quốc như trước. Việc thay đổi nguồn xe được cho là giúp tối ưu chi phí và rút ngắn thời gian cung ứng, qua đó tạo điều kiện để hãng điều chỉnh giá bán theo hướng dễ tiếp cận hơn.

Không chỉ giảm giá, mẫu xe này còn được cải thiện về khả năng vận hành. Cụ thể, Dolphin 2026 sử dụng pin dung lượng 50 kWh, cho tầm hoạt động khoảng 435 km sau mỗi lần sạc đầy. Trong khi đó, phiên bản trước chỉ đạt khoảng 405 km với pin 44,9 kWh. Mức chênh lệch này không quá lớn nhưng đủ để tăng tính linh hoạt trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Về thiết kế, Dolphin 2026 không có nhiều thay đổi so với bản hiện hành. Một số chi tiết được tinh chỉnh nhẹ như bộ mâm mới với họa tiết khác biệt. Kích thước xe cũng tăng nhẹ về chiều dài, đạt khoảng 4.290 mm, giúp cải thiện phần nào không gian nội thất.

Bên trong cabin, bố cục vẫn giữ phong cách quen thuộc với vô-lăng ba chấu, màn hình trung tâm cỡ lớn và cần số đặt phía sau vô-lăng.

Dù được gọi là bản nâng cấp 2026, thực tế mẫu xe này đã được BYD giới thiệu tại Trung Quốc từ cuối năm 2024. Hiện tại, hãng đã có thế hệ mới hơn tại một số thị trường lớn. Đây cũng là cách nhiều hãng xe áp dụng tại Đông Nam Á nhằm cân đối giá bán và khả năng tiếp cận của người dùng.

Trong bối cảnh thị trường xe điện phổ thông ngày càng sôi động, việc đưa Dolphin xuống dưới mốc 500 triệu đồng có thể giúp mẫu xe này tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn. Áp lực cạnh tranh hiện cũng lớn hơn khi Geely EX2 vừa ra mắt tại Việt Nam với giá từ 459 triệu đồng. Đây được xem là bước đi đáng chú ý của BYD nhằm tăng sức hiện diện trong phân khúc xe điện đô thị.

​