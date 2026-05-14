Xe MPV gia đình “xả kho”, giảm hơn 100 triệu đồng

Phân khúc MPV gia đình đang bước vào đợt ưu đãi đáng chú ý khi Veloz Cross, Xpander, XL7 và Stargazer cùng được hãng, đại lý áp dụng các chương trình hỗ trợ trị giá từ vài chục đến hơn 100 triệu đồng.

Điểm chung của các chương trình lần này là tập trung trực tiếp vào chi phí sở hữu. Người mua có thể được hỗ trợ lệ phí trước bạ, nhận phiếu nhiên liệu, quà tặng bảo dưỡng hoặc giảm giá trực tiếp tùy mẫu xe và phiên bản.

Với Toyota Veloz Cross, chương trình ưu đãi hiện tương đương 100% lệ phí trước bạ. Bản Veloz Cross CVT TOP được hỗ trợ 75 triệu đồng, trong khi bản Veloz Cross CVT có mức ưu đãi 73 triệu đồng.

Giá niêm yết của Veloz Cross hiện dao động từ 638-660 triệu đồng. Sau khi trừ ưu đãi, giá thực tế ước tính còn khoảng 563-587 triệu đồng, chưa bao gồm các khoản phí lăn bánh khác.

Đối thủ trực tiếp của Veloz Cross là Mitsubishi Xpander cũng đang được áp dụng ưu đãi dưới dạng phiếu nhiên liệu. Cụ thể, Xpander MT giảm 67 triệu đồng, bản AT giảm 85 triệu đồng và bản AT Premium giảm 80 triệu đồng.

Với giá niêm yết từ 568-659 triệu đồng, giá sau ưu đãi của Xpander ước tính còn khoảng 501-579 triệu đồng tùy phiên bản. Trong đó, bản AT là phiên bản có mức hỗ trợ cao nhất, lên tới 85 triệu đồng.

Suzuki XL7 Hybrid cũng góp mặt trong đợt giảm giá với chương trình hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ kèm gói bảo dưỡng. Xe sản xuất năm 2025 có tổng ưu đãi khoảng 55 triệu đồng, còn xe sản xuất năm 2026 được hỗ trợ khoảng 35 triệu đồng.

Với giá niêm yết khoảng 600-608 triệu đồng, XL7 Hybrid sau ưu đãi còn ước tính 544 triệu đồng cho xe sản xuất năm 2025. Trong khi đó, xe sản xuất năm 2026 có mức hỗ trợ thấp hơn, đưa giá thực tế về khoảng 564 triệu đồng.

Hyundai Stargazer là mẫu xe có mức ưu đãi cao nhất trong phân khúc. Tùy phiên bản, tổng giá trị hỗ trợ tối đa đạt khoảng 107 triệu đồng, gồm giảm giá từ hãng và đại lý, quà tặng cùng gói gia hạn bảo hành.

Với giá niêm yết dao động khoảng 575-682 triệu đồng, Stargazer sau ưu đãi có giá ước tính từ 468-575 triệu đồng. Đây là mức giảm sâu nhất trong nhóm MPV gia đình phổ thông ở thời điểm hiện tại.

Vốn có giá niêm yết thuộc nhóm thấp trong phân khúc (569-615 triệu đồng), Stargazer tiếp tục tăng sức cạnh tranh khi được cộng thêm gói ưu đãi lớn. Tuy nhiên, do một phần ưu đãi không được trừ trực tiếp vào giá bán, giá thực tế tại đại lý có thể khác nhau theo phiên bản và thời điểm mua xe.

Nhìn chung, xu hướng giảm giá đang lan rộng trên toàn thị trường ô tô và MPV gia đình cũng không nằm ngoài cuộc đua này. Với sức hút lớn từ người dùng, phân khúc này buộc phải tăng ưu đãi để giữ cạnh tranh.