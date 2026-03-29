Hot: MPV hạng sang có thể sạc lên 70% trong 5 phút

BYD vừa mở nhận đặt trước Denza D9 2026 tại Trung Quốc với nhiều phiên bản, gồm cả hybrid sạc điện và thuần điện.

Thiết kế đầu xe của Denza D9 2026 nổi bật với lưới tản nhiệt dạng cắt kim cương. Ảnh: CNC.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Denza D9 2026 nằm ở pin Blade Battery 2.0 cùng khả năng sạc nhanh ấn tượng. Theo công bố của BYD, xe có thể sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút và từ 10% lên 97% trong 9 phút.

Các thông số sạc trên Denza D9 2026 gần như trùng khớp với công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging mà hãng xe Trung Quốc vừa giới thiệu cách đây khoảng 2 tuần.

Ngoài hệ thống pin và sạc, Denza D9 2026 còn được nâng cấp toàn diện về thiết kế và trang bị. Phần đầu xe làm mới với lưới tản nhiệt lớn hơn, thêm chi tiết mạ crôm, trong khi thân xe giữ kiểu hai tông màu đặc trưng. Xe có kích thước 5.250 x 1.960 x 1.900 mm, chiều dài cơ sở 3.110 mm.

Nội thất sử dụng bố cục táp lô chữ T, nổi bật với hàng ghế thương gia ở hàng thứ hai tích hợp chỉnh điện, thông gió, sưởi và massage; đi kèm bàn gập, màn hình giải trí phía sau (12-14 inch) và màn hình treo trần (15-17 inch). Bệ tỳ tay trung tâm cũng có màn hình điều khiển riêng.

Nội thất của Denza D9 phiên bản thuần điện đời 2025. Ảnh: Paultan.

Toàn bộ các phiên bản đều được trang bị hệ thống hỗ trợ lái God's Eye 5.0. Ở bản hybrid sạc điện, xe dùng động cơ xăng 1.5T công suất 154 mã lực, kết hợp mô-tơ điện 268 mã lực phía trước và 60 mã lực phía sau, cho tầm chạy điện thuần hơn 400 km.

Trong khi đó, bản thuần điện có 2 cấu hình: bản một mô-tơ công suất 456 mã lực, tầm hoạt động 750 km; bản hai mô-tơ dẫn động bốn bánh có thêm mô-tơ sau 94 mã lực, nâng tầm hoạt động tối đa 800 km (theo chuẩn CLTC).

Tại Trung Quốc, Denza D9 2026 được mở bán với 6 phiên bản đi kèm mức giá 389.800-489.800 nhân dân tệ (tương đương 1,5-1,9 tỷ đồng).

Trước đó, Denza D9 từng xuất hiện tại Việt Nam dưới dạng xe trưng bày và được một số đại lý nhận đặt cọc từ cuối năm 2024, với mức giá dự kiến khoảng 3,3 tỷ đồng. Đến hiện tại, xe vẫn chưa được phân phối chính thức.

Denza D9 bản thuần điện đời 2025 tại thị trường Malaysia. Ảnh: Paultan.

Trong một lần trao đổi với báo chí, đại diện BYD Việt Nam, ông Võ Minh Lực, cho biết sau khi hoàn thiện dải sản phẩm mang thương hiệu BYD, hãng có thể cân nhắc đưa thêm các dòng xe thuộc Denza và Fang Cheng Bao về thị trường Việt Nam.