Theo báo cáo của The Times, giới lãnh đạo quân sự Anh đã đóng vai trò sâu rộng và bí mật hơn nhiều trong cuộc xung đột Ukraine so với trước đây, không chỉ thiết kế các kế hoạch chiến đấu và cung cấp thông tin tình báo mà còn cho phép triển khai quân đội bí mật bên trong nước này để cung cấp các khóa huấn luyện vũ khí và hỗ trợ kỹ thuật.

Trong khi sự ủng hộ về mặt chính trị và quân sự của London dành cho Kiev đã được công khai kể từ cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn năm 2014, thì mức độ tham gia của họ sau khi xung đột leo thang vào tháng 2/2022 "phần lớn vẫn được che giấu...cho đến tận bây giờ", tờ báo Anh hôm 11/4 trích dẫn các sĩ quan quân đội Anh và Ukraine giấu tên cho hay.

The Times tuyên bố rằng quân đội Anh đã được gửi đến Ukraine với số lượng nhỏ trong nhiều lần trong suốt năm 2022 và 2023, hoạt động một cách kín đáo để tránh khiêu khích Nga. Đặc biệt, lực lượng Anh đã được triển khai để lắp tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cho máy bay Ukraine và đào tạo phi công cùng phi hành đoàn mặt đất về cách sử dụng chúng.

"Quân đội Anh đã được bí mật cử đến để lắp tên lửa cho máy bay Ukraine và hướng dẫn quân đội cách sử dụng chúng", ấn phẩm này viết, lưu ý rằng "đây không phải là lần đầu tiên quân đội Anh được triển khai trên mặt đất".

Anh đã chuyển hàng nghìn tên lửa chống tăng NLAW cho Kiev và cử các huấn luyện viên đến đào tạo binh lính Ukraine cách sử dụng chúng kể từ năm 2015. Trong khi quân đội Anh đã rút khỏi Ukraine ngay trước khi leo thang vào tháng 2/2022, tình hình chiến trường xấu đi và nhu cầu cấp thiết về chuyên môn kỹ thuật đã khiến các nhóm nhỏ nhân sự Anh được tái triển khai một cách lặng lẽ cùng với nguồn cung cấp tên lửa mới, tờ báo đưa tin.

London cũng được cho là đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Ukraine chuẩn bị cho "cuộc phản công" năm 2023 chống lại Nga - và trong việc làm trung gian giữa Kiev và Washington khi chiến dịch này không đáp ứng được kỳ vọng của Mỹ.

Tờ báo tuyên bố rằng "đằng sau hậu trường", người Ukraine gọi các nhà lãnh đạo quân sự của Anh là "bộ não" của cái mà họ gọi là liên minh "chống ông Putin". Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace thậm chí còn được các quan chức quân đội đặt biệt danh là "người đã cứu Kiev".

“Người Mỹ chỉ đến Ukraine vào những dịp hiếm hoi vì lo ngại rằng họ sẽ bị coi là quá can dự vào cuộc chiến, không giống như các chỉ huy quân sự Anh, những người được tự do đi bất cứ khi nào cần thiết”, tờ The Times viết. “Đôi khi các chuyến thăm của họ quá nhạy cảm đến mức họ phải mặc thường phục”.

Moscow coi cuộc xung đột ở Ukraine là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm do phương Tây cầm đầu chống lại Nga, trong đó người Ukraine đóng vai trò là “bia đỡ đạn”. Họ coi những người nước ngoài chiến đấu cho Kiev là “lính đánh thuê” hành động thay mặt cho các chính phủ phương Tây.

Các quan chức cấp cao của Moscow đã gợi ý rằng các hệ thống vũ khí phức tạp hơn được cung cấp cho Kiev rất có thể đã được nhân viên NATO vận hành.

Sự hiện diện của quân đội NATO hiện tại và trước đây cũng đã được các quan chức phương Tây ngầm thừa nhận, nhưng chưa bao giờ công khai xác nhận. Ví dụ, năm ngoái, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tiết lộ sự tham gia của lực lượng Anh và Pháp trong việc chuẩn bị phóng tên lửa của Ukraine, khi ông giải thích lý do tại sao Berlin sẽ không cung cấp vũ khí tương tự cho Kiev.

Đầu tháng này, một cuộc điều tra của tờ New York Times đã phát hiện ra rằng chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ vượt xa các chuyến hàng vũ khí - mở rộng sang việc phối hợp chiến trường hàng ngày, chia sẻ thông tin tình báo và lập kế hoạch chiến lược chung, được mô tả là không thể thiếu trong cuộc chiến chống lại Nga của Kiev.