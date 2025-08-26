Lợi nhuận doanh nghiệp toàn cầu tăng 7% trong quý II nhờ nhu cầu về AI và công nghệ

VietTimes - Tổng lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết công khai trên toàn cầu đã tăng 7% so với cùng kỳ năm trước trong quý 2, chủ yếu được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của ngành công nghệ và bán dẫn.

Theo dữ liệu tổng hợp từ QUICK FactSet, tổng lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết công khai trên toàn cầu đã tăng 7% so với cùng kỳ năm trước trong quý 2 (từ tháng 4 đến tháng 6), đánh dấu quý tăng trưởng thứ năm liên tiếp.

Đáng chú ý, tổng lợi nhuận ròng đạt mức ấn tượng khoảng 1,2 nghìn tỷ USD. Sự bứt phá này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của ngành công nghệ và bán dẫn, trong khi các ngành công nghiệp nhạy cảm với thuế quan lại đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

AI là động lực tăng trưởng chính

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của tổng lợi nhuận toàn cầu trong quý vừa qua không thể không kể đến vai trò của ngành công nghệ cao, đặc biệt là nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Lợi nhuận ròng trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã tăng vọt 58%.

Các gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã cho thấy sức mạnh vượt trội của mình. Microsoft ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận 24%, nhờ vào nhu cầu bùng nổ đối với các dịch vụ điện toán đám mây - nền tảng thiết yếu cho các ứng dụng AI. Tương tự, năm công ty công nghệ lớn khác là Alphabet, Apple, Amazon và Meta đều báo cáo doanh thu và lợi nhuận cao hơn. Điều này cho thấy rằng, các tập đoàn này không chỉ duy trì vị thế dẫn đầu mà còn đang gặt hái thành công lớn từ làn sóng AI đang càn quét khắp thế giới.

Bên cạnh các ông lớn công nghệ, ngành điện tử và bán dẫn cũng là một điểm sáng, với lợi nhuận ròng tăng 16%. Các nhà sản xuất chip hàng đầu đã ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng. Điển hình là SK Hynix (Hàn Quốc), lợi nhuận tăng 70% nhờ doanh số bán chip cao cấp, vốn là thành phần không thể thiếu cho AI tạo sinh.

TSMC (Đài Loan, Trung Quốc), nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, cũng báo cáo lợi nhuận ròng tăng 60%. CEO của TSMC, ông CC Wei, đã khẳng định "Nhu cầu về AI vẫn tiếp tục mạnh mẽ", củng cố niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng bền vững của ngành.

Ngành công nghiệp truyền thống lao đao vì thuế quan

Trong khi ngành công nghệ và AI đang bay cao, các ngành công nghiệp truyền thống, đặc biệt là những ngành nhạy cảm với thuế quan, lại đang gặp khó khăn. Lợi nhuận ròng của các nhà sản xuất ô tô đã giảm mạnh 37%.

Các tập đoàn lớn trong ngành này đang phải đối mặt với những hậu quả nặng nề từ các chính sách thương mại. Lợi nhuận ròng của Mercedes-Benz (Đức) giảm mạnh 70% do thuế quan đánh vào hàng xuất khẩu. Trong khi đó, Ford Motor (Mỹ) rơi vào tình trạng thua lỗ vì chi phí nhập khẩu phụ tùng ô tô tăng cao và những thách thức trong lĩnh vực xe điện.

Ngành năng lượng và vật liệu cũng không tránh khỏi những tác động tiêu cực. Nỗi lo suy thoái kinh tế đã đẩy giá dầu thô xuống thấp, khiến các tập đoàn năng lượng lớn như Chevron và ExxonMobil báo cáo lợi nhuận sụt giảm. Gã khổng lồ hóa chất Mỹ Dow Jones đã ghi nhận quý thua lỗ thứ ba liên tiếp do xuất khẩu yếu và thị trường ảm đạm.

Giám đốc Tài chính của Dow Jones, ông Jeff Tate cho biết các chính sách thuế quan đã "làm gián đoạn dòng chảy thương mại, giảm hiệu suất sử dụng nhà máy và bóp nghẹt biên lợi nhuận". Điều này cho thấy rằng, căng thẳng thương mại đang tạo ra những rào cản lớn đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực này.

Dự báo lạc quan và nỗi lo tiềm ẩn

Theo dự báo của QUICK FactSet, lợi nhuận ròng toàn cầu được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng 19% trong quý 3 (từ tháng 7 đến tháng 9). Ngành công nghệ được dự đoán sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Sự bất ổn đã giảm bớt phần nào nhờ các thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và các quốc gia, khu vực khác, giúp dòng vốn chảy trở lại các thị trường chứng khoán lớn như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương trên toàn cầu nới lỏng chính sách tiền tệ cũng đang tạo ra những tín hiệu tích cực cho thị trường.

Tuy nhiên, một vấn đề cốt lõi vẫn còn bỏ ngỏ là các công ty sẽ chuyển bao nhiêu chi phí thuế quan sang người tiêu dùng. Theo ông Yoshinori Shigemi của Fidelity International, nhiều công ty đã chủ động tích trữ hàng tồn kho trước khi thuế quan có hiệu lực.

Ông nhận định: "Một khi lượng hàng tồn kho giảm xuống, họ sẽ buộc phải lựa chọn giữa việc tăng giá hoặc tiếp tục chịu đựng các chi phí gia tăng". Đây là một câu hỏi lớn đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong thời gian tới, vì nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả hàng hóa và dịch vụ trên thị trường.

Theo Nikkei Asia