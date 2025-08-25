VinFast Evo Grand: Lựa chọn “3 trong 1” cho những ai muốn đổi xăng sang điện

Với mức giá chỉ từ 21 triệu đồng, cùng tầm hoạt động lên tới 262 km sau một lần sạc đầy, Evo Grand đang là câu trả lời thuyết phục cho câu hỏi mua xe máy điện nào hợp lý để thay thế xe xăng.

Nhiều ưu điểm “ăn đứt” xe máy xăng cùng tầm giá

Ở phân khúc phổ thông, người dùng thường cân nhắc giữa một số mẫu xe số và xe tay ga giá rẻ. Tuy nhiên, nếu đặt Evo Grand cạnh những lựa chọn này, sự khác biệt là khá rõ.

Đầu tiên, về khả năng di chuyển, Evo Grand được trang bị giải pháp pin linh hoạt, với một pin lắp sẵn cho tầm hoạt động hơn 130km sau một lần sạc, kết hợp thêm pin phụ (bán rời, giá 5 triệu đồng, chính hãng) sẽ nâng tổng quãng đường lên tới 262 km, vượt xa mức trung bình 150-200 km cho một bình xăng của xe số phổ thông. Điểm cộng là pin phụ có thể tháo rời, người dùng ở chung cư hoặc văn phòng dễ dàng mang lên sạc tại nhà.

Với 262 km khi kết hợp 2 pin, nhiều người dùng tính toán, Evo Grand không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại trong phố mà cả di chuyển đường dài.

“Quãng đường di chuyển lên tới 262km sau một lần sạc đầy của Evo Grand quá ấn tượng. Với nhân viên văn phòng như tôi hoặc sinh viên như con trai tôi thì chắc đi cả tuần mới phải sạc một lần. Thậm chí tôi có thể đi chiếc xe này từ Hà Nội về quê Hưng Yên mà không cần lo lắng”, chị Huỳnh Ái Như, nhân viên một ngân hàng trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội nói.

Trong khi đó, chị tính toán, chi phí nạp đầy pin chỉ khoảng 7.000–8.000 đồng điện cho mỗi 100km, tức là chỉ khoảng 1/5-1/6 so với chi phí xăng cho cùng quãng đường. Khi sạc ở các trạm sạc VinFast, khách hàng còn được miễn phí hoàn toàn tới hết tháng 5/2027. Kết hợp với bảo dưỡng tối giản (không thay dầu, không vệ sinh chế hòa khí, không thay lọc gió…), Evo Grand giúp tiết kiệm đáng kể cả thời gian và tiền bạc cho người dùng.

Với phụ nữ như chị Như, cốp xe của Evo Grand cũng là lợi thế đáng kể, khi có dung tích tới 35 lít, rộng hơn hầu hết các mẫu tay ga phổ thông (thường chỉ 20–25 lít). Ngay cả khi gắn thêm pin, cốp vẫn đủ cho một mũ bảo hiểm, áo mưa và nhiều vật dụng cá nhân.

Về vận hành, xe dùng động cơ ihub đặt ở bánh sau, công suất 2.250 W, đạt tốc độ tối đa 70 km/h, tương đương các mẫu xe số 110–125 cc. Tuy nhiên, lợi thế của các mẫu xe điện như Evo Grand là khả năng tăng tốc mượt mà, không rung giật và dễ điều khiển. Đặc biệt, xe đạt chuẩn chống nước IP67, đảm bảo khả năng di chuyển dưới mưa hay qua đoạn ngập nhẹ, điều mà nhiều xe xăng không thể đảm bảo.

Thiết kế “đa phong cách, đa tiện ích”, phù hợp mọi lứa tuổi

Không chỉ xịn về vận hành, trang bị, với nhiều khách hàng, Evo Grand ghi điểm ngay từ thiết kế. Mẫu xe điện mới nhất nhà VinFast vẫn giữ được thiết kế bo tròn hài hòa, kết hợp với hệ thống khung sườn vốn được đánh giá cao về độ chắc chắn và ổn định. Sàn để chân rộng rãi, dễ để ba lô, túi xách hay hàng hóa nhỏ.

Điểm đặc biệt là yên xe dài, thoải mái cho hai người lớn. Chiều cao yên 770mm vừa tầm với phần lớn người Việt, kể cả nữ giới cao khoảng 1m55 vẫn có thể chống chân tự tin. Khoảng sáng gầm 133mm giúp xe dễ dàng vượt nhiều địa hình, tránh cạ gầm khi qua ổ gà hoặc dốc hầm gửi xe.

“Evo Grand có nhiều cải tiến phù hợp. Tôi đặc biệt thích phần yên dài và sàn để chân lớn. Những thiết kế này đem lại sự thoải mái cho tôi khi vận hành”, anh Chu Văn Thông (Hà Nội) nhận xét.

Mặt khác, theo anh Thông, nhiều lựa chọn màu sắc trên Evo Grand cũng phù hợp với sở thích của từng người. Như anh thích những tông nhã nhặn như trắng ngọc trai, đen nhám trong khi con trai anh lại “khoái” những màu nổi bật như vàng cát, xanh oliu.

Ở mức giá hơn 20 triệu đồng, vị khách hàng cho rằng, xe có đầy đủ trang bị, từ hệ thống đèn được trang bị full LED tới màn hình kỹ thuật số hiển thị đầy đủ thông tin vận hành, kết hợp phanh đĩa trước và phanh tang trống sau đảm bảo an toàn. Người dùng cũng có thể dễ dàng kết nối và quản lý xe từ xa thông qua ứng dụng VinFast e-Scooter, với nhiều chức năng như định vị xe, tự động chẩn đoán lỗi, hiển thị trạng thái xe…

Tổng kết, giới chuyên gia cho rằng, Evo Grand xứng đáng là “chiếc xe của mọi nhà”. Với sinh viên và người trẻ mới đi làm, mẫu xe ghi điểm nhờ kiểu dáng hiện đại, chi phí vận hành thấp và khả năng sạc tại nhà thuận tiện, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và tiền bạc. Nhân viên văn phòng sẽ đánh giá cao tầm vận hành của xe, cùng cốp rộng rãi, đủ để chứa túi xách, laptop và các vật dụng cá nhân. Với người buôn bán hoặc tài xế giao hàng, sàn để chân rộng rãi, yên dài, khả năng tải tốt và chi phí nhiên liệu rẻ là lợi thế rõ rệt.

“Có thể gọi đây là mẫu xe 3 trong 1: Dễ mua, dễ chạy, dễ tiết kiệm và là lựa chọn sáng giá để người Việt tự tin chia tay xe xăng”, anh Đặng Chí Minh, người theo dõi lâu năm trong lĩnh vực