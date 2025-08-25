Đoan Hùng – Địa phương đi đầu tỉnh Phú Thọ trong đào tạo AI cho cán bộ địa phương

Ngày 25/8/2025, tại trụ sở UBND xã Đoan Hùng đã diễn ra buổi tập huấn, đào tạo về Trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho cán bộ địa phương do IGB Media – thành viên IGB Group trực tiếp tổ chức.

Đây không chỉ là một buổi học kỹ năng số thông thường, mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Đoan Hùng trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh Phú Thọ triển khai đào tạo AI cho cán bộ cấp xã, thể hiện tinh thần tiên phong, quyết liệt trong lộ trình chuyển đổi số.

Toàn cảnh buổi tập huấn AI tại xã Đoan Hùng

Trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi từng ngày, trí tuệ nhân tạo đã và đang trở thành “trợ lý số” hữu ích, hỗ trợ con người giải quyết công việc nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất. Đối với cán bộ cơ sở – những người trực tiếp xử lý thủ tục hành chính và giải quyết công việc hàng ngày cho người dân – việc tiếp cận, sử dụng thành thạo AI sẽ giúp nâng cao chất lượng phục vụ, từ đó rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đinh Quốc Toàn – Phó Bí Thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Đoan Hùng nhấn mạnh: “Ứng dụng AI không còn là câu chuyện xa vời, mà đã trở thành nhu cầu thiết yếu để nâng cao hiệu quả công việc. Chúng tôi kỳ vọng đội ngũ cán bộ xã sẽ vận dụng ngay những kiến thức học được hôm nay vào thực tiễn, phục vụ nhân dân tốt hơn, chuyên nghiệp hơn”.

Đồng chí Đinh Quốc Toàn – Phó Bí Thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Đoan Hùng phát biểu khai mạc

Đồng chí Nguyễn Văn Vấn – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đoan Hùng cho rằng việc đưa AI về tận xã, thị trấn là một bước đi cần thiết để công nghệ không chỉ nằm ở tầm vĩ mô mà thực sự đến gần, gắn bó với đời sống công vụ của cán bộ địa phương. Đây cũng là cách để rút ngắn khoảng cách công nghệ giữa thành thị và nông thôn, đưa cán bộ cơ sở – những người trực tiếp phục vụ nhân dân – trở thành lực lượng nòng cốt trong chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Văn Vấn – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đoan Hùng phát biểu tại chương trình

Buổi tập huấn được bà Nguyễn Thị Ngọc Châm – chuyên gia đào tạo của IGB Media trực tiếp hướng dẫn. Nội dung chương trình được thiết kế linh hoạt, chú trọng thực hành ngay tại lớp. Các cán bộ được học cách sử dụng AI trong:

- Soạn thảo văn bản nhanh và chính xác.

- Tra cứu, tổng hợp thông tin phục vụ quản lý, điều hành.

- Quản lý dữ liệu, báo cáo công việc hiệu quả.

- Ứng dụng AI như một “thư ký ảo” hỗ trợ xử lý công việc hàng ngày.

Không khí lớp học sôi nổi, gần gũi. Nhiều cán bộ lần đầu tiếp cận công cụ AI nhưng chỉ sau vài giờ đã có thể thao tác thành thạo, thậm chí sáng tạo thêm những cách ứng dụng vào công việc của riêng mình. Điều này cho thấy sức mạnh của phương pháp “cầm tay chỉ việc” mà IGB Media áp dụng – học để làm ngay, không nặng lý thuyết.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Châm – Giám đốc Công ty Cổ phần IGB Media trực tiếp hướng dẫn tại buổi Tập huấn

Việc xã Đoan Hùng trở thành địa phương đầu tiên tại Phú Thọ tổ chức tập huấn AI cho cán bộ đã để lại dấu ấn mạnh mẽ, mở ra hướng đi mới cho công tác quản lý ở cấp cơ sở. Từ một mô hình thí điểm, đây có thể trở thành kinh nghiệm để nhân rộng ra các xã, thị trấn khác trong toàn tỉnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số hiện đại, gần dân, phục vụ hiệu quả.

Kết thúc buổi tập huấn, nhiều cán bộ xã bày tỏ sự phấn khởi và tin tưởng rằng AI sẽ giúp họ giảm bớt áp lực công việc, tiết kiệm thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Có thể khẳng định, với bước đi tiên phong này, Đoan Hùng không chỉ đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số, mà còn truyền cảm hứng cho nhiều địa phương khác của Phú Thọ trong hành trình đổi mới, hội nhập và phát triển.