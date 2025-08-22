Học viện AI Việt Nam - mô hình hợp tác tiêu biểu giữa '3 nhà'

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Chương trình "Học viện AI Việt Nam" theo chương trình đào tạo của Tập đoàn NVIDIA - Ảnh: VGP/Thu Sa

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ và bước sang năm thứ 3 từ khi hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, đánh dấu một bước tiến lớn nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận quan trọng. Đó là: Thỏa thuận cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ về hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ (KHCN) và bán dẫn (tháng 9/2023); Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Tập đoàn NVIDIA (tháng 12/2024).

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chúc mừng và đánh giá cao hợp tác giữa Tập đoàn NVIDIA, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Đại học Bách khoa Hà Nội để có được những kết quả quan trọng ngày hôm nay.

Việt Nam sẽ phổ cập đào tạo AI

Thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc với những bước tiến "vũ bão" của trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, công nghệ sinh học, năng lượng mới, và đặc biệt là xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số toàn cầu.

Đặc biệt, đến năm 2030, AI được dự báo sẽ đóng góp khoảng 5.000 tỷ USD vào nền kinh tế thế giới; hầu hết các tập đoàn toàn cầu đã đưa AI vào ưu tiên chiến lược của doanh nghiệp, thể hiện sự quyết tâm biến công nghệ AI thành lợi thế cạnh tranh lâu dài.

Nhận định "Học viện AI Việt Nam" là mô hình hợp tác tiêu biểu giữa 3 nhà (Nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp), thể hiện cách tiếp cận đa chiều trong phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, Phó thủ tướng cho rằng mô hình này cần được nhân rộng - Ảnh: VGP/Thu Sa

Không nằm ngoài xu hướng đó, Việt Nam đã xác định phát triển dựa vào tri thức, KHCN, đổi mới sáng tạo (ĐMST), chuyển đổi số (CĐS) không chỉ là một lựa chọn chiến lược, mà là con đường tất yếu để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia, phấn đấu vượt qua bẫy thu nhập trung bình và hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Theo đó, Đảng, Nhà nước đang triển khai nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, như: Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển KHCN, ĐMST, CĐS; Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Chiến lược quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn; Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; Đề án đào tạo 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn và AI; Danh mục 11 ngành công nghệ chiến lược, trong đó có AI.

Thời gian tới, Bộ Chính trị cũng sẽ ban hành Nghị quyết chuyên biệt về giáo dục, trong đó dự kiến sẽ phổ cập đào tạo AI từ cấp tiểu học và trung học; Chính phủ đang xây dựng trình Quốc hội đạo luật riêng về AI để tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển lĩnh vực này.

KHCN chỉ có thể tạo giá trị kinh tế khi quản trị bởi con người

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng bày tỏ đồng quan điểm với Chủ tịch sáng lập Tập đoàn NVIDIA Jensen Huang: "Điện, Internet và AI là những hạ tầng công nghệ nền tảng mang tính cách mạng đã thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế thế giới trong giai đoạn vừa qua".

Đồng thời, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, công nghệ không thể tạo nên sự đột phá nếu không có con người. Trên thực tế, các thành quả nghiên cứu KHCN chỉ có thể tạo giá trị kinh tế khi được ứng dụng, sử dụng và quản trị bởi con người.

Đặc biệt, để tạo ra những chuyển biến, kết quả thực chất trong phát triển KHCN, ĐMST cần một nguồn nhân lực dồi dào, có khả năng thích ứng, kỹ năng hiện đại, tư duy sáng tạo và khả năng làm việc cường độ cao.

"Đây là lợi thế cạnh tranh của Việt Nam và sẽ là yếu tố then chốt, sống còn, quyết định sự thành công của cuộc cách mạng toàn diện, sâu sắc, thực hiện mục tiêu đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới", Phó Thủ tướng khẳng định.

Phó Thủ tướng đánh giá cao Tập đoàn NVIDIA, Đại học Bách khoa Hà Nội và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đã tiên phong hưởng ứng các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về phổ cập kiến thức và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực AI - Ảnh: VGP/Thu Sa

Nhận định "Học viện AI Việt Nam" là mô hình hợp tác tiêu biểu giữa 3 nhà (Nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp), thể hiện cách tiếp cận đa chiều trong phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, Phó thủ tướng cho rằng mô hình cần được nhân rộng. Bởi lẽ, chương trình không chỉ tạo ra cơ hội học tập, tiếp cận công nghệ cho hàng chục nghìn sinh viên, mà còn gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo - nghiên cứu - ứng dụng, tạo sự cộng hưởng giữa trường đại học hàng đầu Việt Nam (Đại học Bách khoa Hà Nội), tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới (Tập đoàn NVIDIA) và hạt nhân của hệ sinh thái ĐMST quốc gia (NIC).

Phó Thủ tướng đánh giá cao Tập đoàn NVIDIA, Đại học Bách khoa Hà Nội và NIC đã tiên phong hưởng ứng các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về phổ cập kiến thức và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực AI.

'Học viện AI Việt Nam' cần được phủ khắp toàn quốc

Để chương trình được triển khai hiệu quả, bền vững và tạo sức lan tỏa trên toàn quốc, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn NVIDIA tiếp tục triển khai các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, chuyển giao tri thức và phát triển đội ngũ chuyên gia AI Việt Nam đạt chuẩn quốc tế.

Trong đó, cần sớm nhân rộng mô hình "Học viện AI Việt Nam" phủ khắp toàn quốc, đặc biệt là tại các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn của Việt Nam, như TPHCM và Đà Nẵng.

Cùng với đó, tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh hiệu quả; phát huy vai trò của Trung tâm R&D của Tập đoàn tại Việt Nam; quan tâm và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam, tăng cường các hoạt động phối hợp với NIC và các viện nghiên cứu, trường đại học tại Việt Nam để phát triển hệ sinh thái ĐMST toàn diện và bền vững.

Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác về việc "Xây dựng bộ dữ liệu tiếng Việt mã nguồn mở VIGEN phục vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI" - Ảnh: VGP/Thu Sa

Đối với Đại học Bách khoa Hà Nội, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh quá trình đào tạo và chứng nhận giảng viên theo tiêu chuẩn để khai thác tối đa tiềm năng của chương trình "Học viện AI Việt Nam"; nghiên cứu tích hợp nội dung đào tạo AI vào chương trình chính khóa và các hoạt động nghiên cứu ứng dụng của trường; tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ trong việc đào tạo nâng cao năng lực số cho doanh nghiệp.

Cũng theo Phó Thủ tướng, NIC cần tiếp phát huy vai trò "hạt nhân" của hệ sinh thái ĐMST quốc gia; chủ động kết nối các viện, trường, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, các startups... và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái AI toàn diện.

Với nguồn nhân lực trẻ, năng động, am hiểu công nghệ, khát vọng vươn lên, cùng sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, sự đồng hành của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là Tập đoàn NVIDIA, Việt Nam đã sẵn sàng cho hành trình trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI hàng đầu khu vực.

Phó Thủ tướng tin tưởng, nước ta sẽ có thêm nhiều dự án công nghệ đột phá, góp phần hiện thực hóa tham vọng đưa Việt Nam trở thành một "cường quốc về AI" của thế giới.

Cũng tại chương trình, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác về việc "Xây dựng bộ dữ liệu tiếng Việt mã nguồn mở VIGEN phục vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI".