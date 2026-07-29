Tesla lại khiến giới công nghệ bất ngờ khi "khóa" trước nguồn điện cho nhiều năm tới

Tesla ký hợp đồng mua điện mặt trời công suất 140 MW tại Texas với Zelestra nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, mở rộng hợp tác từ Tây Ban Nha sang Mỹ.

Tesla tiếp tục mở rộng chiến lược sử dụng năng lượng tái tạo khi ký thỏa thuận mua điện (Power Purchase Agreement - PPA) công suất 140 MWac với công ty năng lượng tái tạo Tây Ban Nha Zelestra. Điện sẽ được cung cấp từ dự án trang trại điện mặt trời Lumen Farm tại bang Texas, đánh dấu bước mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai bên từ châu Âu sang thị trường Mỹ.

Theo Zelestra, dự án Lumen Farm nằm ở khu vực đông bắc bang Texas, dự kiến khởi công vào năm 2027 và đi vào vận hành thương mại trong năm 2029.

Thỏa thuận mới diễn ra trong bối cảnh nhu cầu điện của Tesla tại Texas ngày càng tăng, đặc biệt khi hãng liên tục mở rộng các cơ sở sản xuất và hoạt động năng lượng. Với Zelestra, đây cũng là cơ hội để củng cố vị thế tại thị trường Mỹ, đồng thời mở rộng hoạt động cung cấp điện sạch cho các khách hàng doanh nghiệp quy mô lớn.

Ông Phil North, Giám đốc điều hành Zelestra tại Mỹ, cho biết: "Là đối tác toàn cầu đáng tin cậy, chúng tôi có khả năng cung cấp các giải pháp được thiết kế riêng cho khách hàng tại nhiều khu vực khác nhau. Vì vậy, chúng tôi rất vui khi mở rộng mối quan hệ hợp tác với Tesla sang thị trường Mỹ."

Tesla đảm bảo nguồn điện sạch cho các hoạt động tại Texas

Theo thỏa thuận, Tesla sẽ mua toàn bộ lượng điện được sản xuất từ dự án điện mặt trời công suất 140 MWac sau khi nhà máy chính thức đi vào hoạt động.

Đối với Zelestra, hợp đồng mua bán điện dài hạn giúp bảo đảm đầu ra cho dự án, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai xây dựng Lumen Farm. Trong khi đó, Tesla sẽ có thêm một nguồn cung điện tái tạo ổn định phục vụ các hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Texas.

Zelestra cho biết doanh nghiệp hiện tập trung phát triển các giải pháp năng lượng đa công nghệ dành cho các trung tâm dữ liệu quy mô lớn (hyperscaler), khách hàng doanh nghiệp và các đơn vị tiêu thụ điện năng cao.

Hiện công ty sở hữu danh mục các dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất phát triển vượt 16 GW tại nhiều thị trường trọng điểm trên thế giới.

Có trụ sở tại thành phố Bilbao (Tây Ban Nha), Zelestra xem dự án Lumen Farm là một phần trong chiến lược mở rộng mạnh mẽ tại Mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu điện sạch ngày càng tăng của các tập đoàn công nghệ và công nghiệp.

Ông Phil North nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ nỗ lực triển khai dự án và đưa nhà máy điện mặt trời vào vận hành trong thời gian sớm nhất để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng lớn của Tesla tại Texas."

Quan hệ hợp tác mở rộng từ Tây Ban Nha sang Mỹ

Thỏa thuận tại Texas tiếp nối mối quan hệ hợp tác đã được hai bên thiết lập tại Tây Ban Nha.

Vào tháng 2/2025, Tesla và Zelestra từng ký hợp đồng PPA dài hạn với công suất 57 MWac, dự kiến cung cấp khoảng 130 GWh điện tái tạo mỗi năm cho Tesla.

Nguồn điện được lấy từ ba nhà máy điện mặt trời Brazatortas I, Brazatortas II và Brazatortas IV tại khu vực Castilla-La Mancha.

Ba dự án này có tổng công suất hơn 74 MWdc, với sản lượng điện ước đạt khoảng 146 GWh mỗi năm, chủ yếu phục vụ các hoạt động sản xuất ô tô điện của Tesla tại châu Âu.

Thỏa thuận mới tại Mỹ cho thấy quan hệ hợp tác giữa Tesla và Zelestra không còn giới hạn ở châu Âu mà đang mở rộng sang các thị trường chiến lược khác.

Đối với Zelestra, việc liên tiếp ký kết các hợp đồng với Tesla cũng phản ánh chiến lược tập trung phục vụ khách hàng doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu thay vì chỉ phụ thuộc vào một thị trường duy nhất.

Theo BloombergNEF, Zelestra hiện nằm trong Top 10 doanh nghiệp bán điện sạch cho khách hàng doanh nghiệp lớn nhất thế giới và tại thị trường Mỹ. Công ty được quỹ đầu tư EQT hậu thuẫn và hoạt động trong toàn bộ chuỗi giá trị của các dự án năng lượng tái tạo, từ phát triển, thương mại hóa, xây dựng cho đến vận hành.

Theo IE, Bloomberg