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Toàn cảnh quốc tế: Tổng thống Mỹ 'bật đèn xanh' cho Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot

Pv
Pv

Tổng thống Mỹ 'bật đèn xanh' cho Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot

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