Lockheed Martin tung tên lửa Patriot giá rẻ, giảm một nửa chi phí đánh chặn tên lửa đạn đạo

Lockheed Martin giới thiệu PAC-3 ACE, phiên bản tên lửa Patriot mới có giá chỉ khoảng 2,5 triệu USD, giảm gần 50% so với PAC-3 MSE nhằm giải bài toán chi phí phòng thủ tên lửa của Mỹ và đồng minh.

Trong bối cảnh các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông khiến kho tên lửa phòng không của phương Tây bị tiêu hao với tốc độ chưa từng có, Lockheed Martin vừa giới thiệu một biến thể hoàn toàn mới của dòng tên lửa Patriot mang tên PAC-3 Adapted Capability Effector (PAC-3 ACE).

Đây là phiên bản được phát triển với mục tiêu rất rõ ràng: cắt giảm mạnh chi phí đánh chặn tên lửa đạn đạo nhưng vẫn duy trì khả năng tương thích với hệ thống Patriot hiện có.

Theo Lockheed Martin, mỗi quả PAC-3 ACE có giá chưa tới một nửa so với tên lửa PAC-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) đang được sản xuất hàng loạt. Nếu PAC-3 MSE hiện có giá khoảng 4-5 triệu USD/quả, PAC-3 ACE được kỳ vọng chỉ ở mức xấp xỉ 2,5 triệu USD.

Công ty cho biết quá trình phát triển sẽ được thực hiện cùng các đối tác công nghiệp tại Mỹ và châu Âu, với mục tiêu đưa tên lửa vào sản xuất trong khoảng ba năm tới.

Ảnh đồ họa về tên lửa đánh chặn PAC-3 ACE dành cho hệ thống MIM-104 Patriot. Ảnh: MW.

Patriot đang đối mặt bài toán "đắt đỏ"

Sự ra đời của PAC-3 ACE phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ khi các hệ thống phòng thủ tên lửa phải đối mặt với các cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo giá rẻ.

Trong hơn hai năm xung đột tại Ukraine, hệ thống Patriot đã liên tục được sử dụng để đánh chặn các đòn tập kích bằng tên lửa Nga. Tại Trung Đông, Mỹ cũng phải triển khai Patriot nhằm bảo vệ căn cứ quân sự và đồng minh trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran và các lực lượng được Tehran hậu thuẫn.

Tuy nhiên, hiệu quả quân sự đi kèm với cái giá rất lớn. Mỗi lần đánh chặn thường tiêu tốn những quả tên lửa trị giá hàng triệu USD để đối phó với các mục tiêu có chi phí sản xuất thấp hơn rất nhiều.

Theo Defense News, chính Lục quân Mỹ cũng đang tìm kiếm các loại tên lửa đánh chặn giá rẻ hơn nhằm mở rộng số lượng dự trữ và giảm áp lực lên dây chuyền sản xuất Patriot vốn đang quá tải vì nhu cầu từ Mỹ, Ukraine và nhiều đồng minh khác.

Không chỉ Patriot, các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao của Mỹ cũng đối mặt vấn đề tương tự.

Ví dụ, hệ thống THAAD từng tiêu tốn hàng trăm tên lửa đánh chặn trong các chiến dịch bảo vệ Israel trước các đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo. Với chi phí ước tính trên 15 triệu USD cho mỗi tên lửa THAAD, việc duy trì năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công kéo dài trở thành gánh nặng tài chính rất lớn đối với Washington.

Reuters nhận định nhu cầu đối với các hệ thống phòng không hiện đã tăng mạnh trên toàn cầu sau các cuộc chiến tại Ukraine và Trung Đông, buộc các nhà sản xuất phải tìm kiếm giải pháp vừa tăng sản lượng, vừa giảm giá thành.

Theo Defense News, MW