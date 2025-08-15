Loạt ông lớn BĐS ở Đà Nẵng có tên trong danh sách nợ BHXH kéo dài

Trong bảng danh sách nợ tiền bảo hiểm xã hội vừa được BHXH Đà Nẵng công bố có Tập đoàn VN Đà Thành, Royal Capital, Đất Quảng, Sài Gòn DAD, Khu du Lịch Vinacapital Hội An… với tổng số tiền nợ hơn 196 tỷ đồng.

Loạt "ông lớn" bị nêu tên

Ngày 15/8, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP Đà Nẵng vừa công bố danh sách 463 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tính đến hết tháng 7/2025 với tổng số tiền nợ hơn 196 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp này trải rộng ở nhiều lĩnh vực như du lịch, xây dựng, sản xuất công nghiệp, dịch vụ. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp sở hữu các dự án bất động sản trị giá ngàn tỷ đồng cũng có trong danh sách.

Đứng đầu danh sách là Công ty CP Cơ khí ô tô và Thiết bị điện Đà Nẵng với số tiền nợ BHXH lên đến hơn 14,28 tỷ đồng; Công ty CP Công nghiệp Quảng An I chậm đóng 11,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Khu Du Lịch Vinacapital Hội An nợ hơn 10,3 tỷ đồng; Công ty TNHH May Minh Hoàng II chậm đóng 10,3 tỷ đồng; Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà – Chi nhánh 5 gần 9,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Trang trí nội thất & Quảng cáo Sài Gòn DAD hơn 9 tỷ đồng.

Tiếp đó là Công ty CP Gạch men Anh Em DIC hơn 7 tỷ đồng; Công ty CP Lilama 7 hơn 4,2 tỷ đồng; Công ty CP Khách sạn Wafaifo Quảng Nam hơn 3,4 tỷ đồng; Công ty CP Mỹ Phát hơn 3 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại 592 hơn 2,8 tỷ đồng; Công ty CP TM DV Khách sạn Bạch Đằng hơn 2,1 tỷ đồng; Công ty TNHH Giáo dục Yến Nhung hơn 1,9 tỷ đồng; Công ty CP Công trình 2 hơn 1,6 tỷ đồng; Công ty TNHH Hải Vân hơn 1,4 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng Hồng Trí Việt hơn 1 tỷ đồng…

Đặc biệt, các tên tuổi hoạt động trong lĩnh vực bất động sản như: Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành hơn 2,3 tỷ đồng; Công ty TNHH Empire Hospitality (dự án Cocobay) nợ hơn 9,1 tỷ đồng và từng bị cưỡng chế tài khoản vì chậm nộp thuế; Công ty CP Tập đoàn Royal Capital chậm đóng hơn 8,9 tỷ đồng; Công ty CP Đất Quảng hơn 1,7 tỷ đồng...

Chây ì sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an

Đáng nói, nhiều doanh nghiệp tuy chỉ có một vài lao động đóng bảo hiểm nhưng vẫn nợ số tiền lớn, như Chi nhánh Công ty CP Xây dựng Công trình 507 tại Đà Nẵng nợ gần 1,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Hải Vân nợ hơn 1,3 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thiên Tân nợ gần 100 tháng BHXH.

Trước đó, cuối tháng 7/2025, BHXH TP Đà Nẵng cũng công bố loạt đơn vị nợ BHXH kéo dài và yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm. Tuy nhiên đến nay các doanh nghiệp này vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ.

Theo đại diện BHXH Đà Nẵng, tình trạng chậm đóng bảo hiểm không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp xâm hại quyền lợi hợp pháp của người lao động. Khi doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ, người lao động có nguy cơ mất quyền lợi khám chữa bệnh theo BHYT, không được giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động hoặc trợ cấp thất nghiệp.

Trước tình trạng này, BHXH TP Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc, gửi thông báo đến các đơn vị chậm đóng; trường hợp cố tình chây ì sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xử lý theo quy định. Cơ quan bảo hiểm cũng cảnh báo, nợ kéo dài sẽ khiến lãi cộng dồn lớn, gia tăng áp lực trả nợ cho doanh nghiệp, đồng thời làm giảm niềm tin của người lao động vào đơn vị sử dụng lao động.