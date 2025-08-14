Đà Nẵng đấu giá thành công lô đất liên quan vụ án "Vũ nhôm" hơn 359 tỷ đồng

Khu đất số 16 Bạch Đằng, liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức "Vũ nhôm") được Công ty CP dịch vụ Phúc Tín đấu trúng với giá hơn 200 triệu đồng/m2, tương đương hơn 359 tỷ đồng.

Ngày 14/8, UBND thành phố Đà Nẵng đã công khai thông tin công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất 16 Bạch Đằng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Khu đất ở địa chỉ 16 Bạch Đằng (quận Hải Châu), diện tích gần 1.800 m2, có hai mặt tiền đường Trần Phú và Bạch Đằng.

Năm 2014, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng ký quyết định đưa ra đấu giá khu đất và nhà số 16 Bạch Đằng với giá khởi điểm 83,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc đấu giá sau đó bị yêu cầu dừng lại.

Tiếp đến, tháng 2/2025, lô đất được TP Đà Nẵng phê duyệt giá khởi điểm 59,2 triệu đồng/m2. Trong khi đó, theo bảng giá đất trên địa bàn (điều chỉnh vào tháng 6/2025) tuyến đường Bạch Đằng có mức giá cao nhất gần 300 triệu đồng/m2, riêng đoạn tuyến này có giá hơn 200 triệu đồng/m2.

Đến giữa năm 2025, lô đất được đưa ra đấu giá với mức giá khởi điểm được điều chỉnh hơn 310 tỷ đồng (173,2 triệu đồng/m2) và con số được Công ty CP dịch vụ Phúc Tín đưa ra đã vượt mức khởi điểm gần 49 tỷ đồng.

Khu đất 16 Bạch Đằng là loại đất thương mại dịch vụ, thời hạn sử dụng 50 năm, với chức năng công trình trên đất là văn phòng, khách sạn cao cấp, căn hộ du lịch và các chức năng dịch vụ du lịch khác.

Khu đất là 1 trong những bất động sản liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ đã được đưa ra xét xử và tiến hành đấu giá để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Theo phương án đấu giá đã được công bố, thành phố Đà Nẵng khuyến khích người trúng đấu giá nghiên cứu tăng khoảng lùi xây dựng lớn hơn so với quy định, nhằm tạo không gian thông thoáng cho các tuyến phố, tăng mảng xanh cho công trình và chỗ đậu xe.