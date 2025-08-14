Loạt robot thông minh cùng công nghệ AI sẽ hội tụ tại HorecFex 2025

Tại HorecFex Việt Nam 2025, các công ty công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực này sẽ mang đến các sản phẩm như: robot phục vụ dịch vụ, robot phục vụ lễ tân, robot chó Unitree giúp tiết kiệm chi phí...

HorecFex 2025 - Khai phóng nội sinh Việt

Chiều 14/8, tại Đà Nẵng, Tổ chức HorecFex Việt Nam và Liên Chi Hội Khách sạn Việt Nam tổ chức chương trình công bố sự kiện Triển lãm và diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo ngành du lịch (HorecFex) 2025 dự kiến diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 26/8 - 27/8.

Theo Ban tổ chức, kế thừa thành công của HorecFex Việt Nam 2024, HorecFex Việt Nam 2025 sẽ mở ra không gian trải nghiệm toàn diện, nơi người tham dự có thể trực tiếp khám phá ứng dụng công nghệ đột phá và các sản phẩm, dịch vụ của hơn 80 gian hàng tại triển lãm, đồng thời giao lưu cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khách sạn, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Quang cảnh buổi công bố HorecFex Việt Nam 2025.

Đặc biệt, HorecFex Việt Nam 2025 sẽ có sự tham dự của hơn 3.500 khách, thu hút sự quan tâm của hơn 90 diễn giả cùng hơn 60 bài tham luận đến từ các tập đoàn quản lý khách sạn, công nghệ… trong nước và hơn 20 quốc gia trên thế giới.

“Với quy mô mở rộng cùng chuỗi thảo luận chuyên sâu và trải nghiệm công nghệ hấp dẫn, HorecFex Việt Nam 2025 kỳ vọng là nơi hội tụ giải pháp, công nghệ và xu hướng dẫn đầu ngành Horeca. Tại đây, các nhà quản lý, doanh nghiệp và chuyên gia liên ngành Horeca sẽ cùng trao đổi và tìm kiếm các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới sáng tạo nhằm giải quyết bài toán quản lý và vận hành trước bối cảnh Đà Nẵng sau mở rộng. Đồng thời, giúp Đà Nẵng nâng cao năng lực cạnh tranh, cân bằng với các điểm đến khác tại châu Á trước sự đổi mới không ngừng của công nghệ. Mong rằng HorecFex Việt Nam 2025 sẽ góp phần khai phóng nội sinh Việt”, ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch HorecFex Việt Nam, kiêm Phó Chủ tịch Liên chi hội Khách sạn Việt Nam chia sẻ.

Áp dụng xu hướng mới và AI triệt để để phục vụ du khách tốt nhất

Theo Ban tổ chức, trong khuôn khổ sự kiện HorecFex Việt Nam 2025, khách tham dự sẽ có cơ hội trực tiếp tương tác với những giải pháp robot tiên tiến đang được ứng dụng trong ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch.

Tại HorecFex Việt Nam 2025, các công ty công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực này sẽ mang đến các sản phẩm như: robot phục vụ dịch vụ, robot phục vụ lễ tân, robot chó Unitree giúp tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa quy trình vận hành; đồng thời khách tham dự có thể tận mắt chứng kiến và thử nghiệm những công nghệ mới từ Meta - Tập đoàn Công nghệ của Mark Zuckerberg như Kính VR Meta,... nhằm khám phá chức năng tích hợp của công nghệ vào dịch vụ khách sạn và du lịch hiện đại.

“Đặc biệt, HorecFex Việt Nam 2025 sẽ áp dụng xu hướng mới và khai thác AI triệt để để phục vụ du khách tốt nhất, tạo nên sự khác biệt đột phá cho ngành”, Chủ tịch HorecFex Việt Nam nhấn mạnh.

Cũng theo Ban tổ chức, trong khuôn khổ sự kiện, các phiên thảo luận chuyên sâu sẽ cập nhật các giải pháp và xu hướng đột phá cho ngành khách sạn, du lịch và ẩm thực theo các chủ đề: Định hướng tương lai ngành Khách sạn; phát triển du lịch bền vững; xây dựng tương lai cho ngành du lịch; nâng tầm ngành Ẩm thực miền Trung Việt Nam… sẽ đem lại cho các doanh nghiệp, nhà quản lý những giải pháp thúc đẩy phát triển cho doanh nghiệp mình cũng như góp phần phát triển du lịch Việt Nam.

HorecFex Việt Nam là sáng kiến của Tổ chức HorecFex Việt Nam và Liên Chi Hội Khách sạn Việt Nam nhằm cập nhật xu hướng mới nhất trong công nghệ và thị trường, cũng như những vấn đề cấp thiết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển quản lý, vận hành bền vững đối với các doanh nghiệp ngành Horeca (khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống Việt Nam).

Tại HorecFex Việt Nam 2025, các công ty công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực này sẽ mang đến các sản phẩm sử dụng công nghệ AI như: robot phục vụ dịch vụ, robot phục vụ lễ tân...

HorecFex Việt Nam mùa 1 đã tổ chức thành công vào năm 2024, trở thành sự kiện quy mô quốc tế về công nghệ quy tụ hơn 2.500 khách tham dự gồm diễn giả nổi tiếng trong và ngoài nước, những nhà quyết định cùng các đơn vị doanh nghiệp đầu ngành như: AI Chatbot, Microsoft và Oracle.

Theo Hội Khách sạn Việt Nam, HorecFex Việt Nam 2024 đã đem lại nhiều lợi thế cho cộng đồng doanh nghiệp du lịch khách sạn Việt Nam. Đến nay, đã có 100% khách sạn 5 sao đã sử dụng robot để phục vụ du khách, có đến 70% khách sạn sử dụng công nghệ AI để giải đáp khách hàng và trả lời booking…

“HorecFex 2025 không chỉ là dịp để giới thiệu những xu hướng và công nghệ tiên tiến nhất, mà còn là diễn đàn thiết yếu giúp các đơn vị cơ sở doanh nghiệp khách sạn, du lịch cập nhật tri thức, mở rộng kết nối và tìm ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh chóng, những sự kiện chuyên môn tầm cỡ như thế này đóng vai trò then chốt trong việc định hướng chiến lược, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho toàn ngành”, Chủ tịch HorecFex Việt Nam nhấn mạnh.