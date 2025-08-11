Đà Nẵng hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách cho công chức nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 983/UBND-SNV về giải quyết chế độ, chính sách nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy theo Kết luận số 183-KL/TW ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị trong quá trình xét duyệt đơn xin nghỉ việc của cán bộ công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) phải bám sát các nguyên tắc thực hiện chính sách theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 626/UBND-SNV ngày 29/7/2025; đảm bảo đối tượng được giải quyết nghỉ việc phải đúng quy định theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ và thuộc nhóm đối tượng nêu tại khoản 1 Công văn số 4177/BNV-TCBC ngày 23/6/2025 của Bộ Nội vụ.

Cụ thể, CBCCVCNLĐ còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu; không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; không đáp ứng về trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm hiện đảm nhiệm; sức khỏe không đảm bảo nên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, xác định các trường hợp CBCCVCNLĐ phải nghỉ việc hoặc đồng ý cho tự nguyện nghỉ việc; đảm bảo khách quan, công bằng, công khai, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; đảm bảo gắn với công tác tổng rà soát biên chế thực hiện, nhu cầu sử dụng biên chế thực tế, xác định vị trí việc làm, mối quan hệ giữa giải quyết chính sách với phân bổ chỉ tiêu biên chế thời gian đến; không làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đối với trường hợp không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao phải thể hiện qua kết quả đánh giá CBCCVCNLĐ trong 33 năm liên tục gần nhất, trong đó CBCCVCNLD có kết quả đánh giá xếp loại chất lượng cuối năm là không hoàn thành nhiệm vụ. Trường hợp sức khỏe không đảm bảo phải có hồ sơ bệnh án chứng minh không có khả năng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị quan tâm làm công tác tư tưởng, động viên, giữ chân CBCCVCNLĐ còn từ trên 05 năm công tác có năng lực, có nhiều thành tích, cống hiến cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trường hợp CBCCVCNLĐ có sức khỏe không đảm bảo (thể hiện qua hồ sơ bệnh án) ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ thì thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị xem xét thẩm định và chịu trách nhiệm về việc giải quyết nghỉ việc theo quy định, không làm ảnh hưởng đến công việc chung, đảm bảo tiến độ, không ảnh hưởng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; không đề nghị bổ sung biên chế sau khi giải quyết chính sách cho đối tượng.

Trường hợp đánh giá chưa đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ kể từ ngày 1/7/2025 đến nay, cơ quan, đơn vị, tiến hành rà soát, phân công lại nhiệm vụ, cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu mới khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Trên cơ sở quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát, bố trí, phân công nhiệm vụ đối với CBCCVCNLĐ thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm. Trong trường hợp không phù hợp thì phải rà soát, điều chuyển để đảm bảo phát huy năng lực của đội ngũ CBCCVCNLĐ; tạo điều kiện để những cá nhân có năng lực, phẩm chất tốt, có thành tích tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục công tác.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về đề nghị giải quyết nghỉ việc theo quy định của pháp luật. Trường hợp có vấn đề phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để theo dõi, báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết.