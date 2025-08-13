Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Chủ tịch Công ty CP Đổi mới sáng tạo giáo dục cho rằng STEM và AI chính là “chìa khóa” giúp học sinh tiểu học bước vào thế giới KHCN, kỹ thuật, AI ngay từ những năm tháng đầu đời học tập.

Ngày 13/8, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn chương trình Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và giáo dục STEM cho hơn 600 giáo viên các cấp học trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình tập huấn, ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho biết chương trình giáo dục STEM và chương trình Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những chương trình quan trọng nằm trong chiến lược đổi mới và phát triển giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và chuẩn bị cho học sinh các kỹ năng cần thiết trong thời đại chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.

Theo ông Thành, giáo dục đang đối mặt với những thay đổi lớn trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ. Để đáp ứng nhu cầu đó, Nghị quyết 57 của Trung ương về chuyển đổi số quốc gia và Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/1/2025 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định Khung năng lực số cho người học đã đặt ra yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giáo dục, nhằm không chỉ nâng cao chất lượng dạy và học mà còn giúp học sinh trang bị những kỹ năng phù hợp với thế giới hiện đại.

Theo ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, chương trình giáo dục STEM và chương trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những chương trình quan trọng nằm trong chiến lược đổi mới và phát triển giáo dục,

“Chương trình Công dân số AI là một trong những giải pháp quan trọng giúp học sinh các cấp tiếp cận với trí tuệ nhân tạo và phát triển nhận thức về công nghệ. Đây là hoạt động giáo dục giúp học sinh hiểu và vận dụng AI vào trong đời sống, đồng thời trang bị cho các em những kiến thức cơ bản về công dân số - những kỹ năng sống cần thiết để các em có thể hòa nhập vào môi trường số hóa và phát triển một cách bền vững”, ông Thành nhấn mạnh.

Cũng theo ông Thành, việc phát triển tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và khả năng làm việc nhóm, những kỹ năng quan trọng trong thế kỷ 21 là yêu cầu cấp thiết đặt ra với ngành giáo dục.

Chương trình STEM (khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) sẽ giúp học sinh phát triển các năng lực trên bởi STEM là một phương pháp giảng dạy, là một cách thức giúp học sinh khám phá và sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học - từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp học tập và phát triển nghề nghiệp sau này.

Hơn 600 giáo viên các cấp học trên địa bàn TP Đà Nẵng tham dự tập huấn

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Chủ tịch Công ty CP Đổi mới sáng tạo giáo dục (đơn vị phối hợp tổ chức) cho biết chương trình tập huấn không chỉ để chia sẻ kiến thức và phương pháp giáo dục mới, mà còn kết nối cùng thực hiện sứ mệnh đưa giáo dục Việt Nam tiến kịp và thậm chí đón đầu xu thế quốc tế.

Với những nội dung trình bày trong chương trình tập huấn sẽ hỗ trợ giáo viên các cấp trong việc nâng cao năng lực giảng dạy, giúp các thầy cô có thể áp dụng hiệu quả các công nghệ mới, đồng thời nâng cao kỹ năng chuyên môn trong việc giảng dạy môn học Công Dân Số AI và chương trình STEM.

Theo ông Thắng, STEM và AI chính là “chìa khóa” giúp học sinh tiểu học bước vào thế giới KHCN, kỹ thuật, AI ngay từ những năm tháng đầu đời học tập.

"Ở lứa tuổi này, các em không chỉ học để biết, mà học để làm – học để biến ý tưởng thành hiện thực”, ông Thắng chia sẻ.