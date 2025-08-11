Đà Nẵng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án đường sắt đô thị

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung lần 1 đối với dự án hệ thống đường sắt đô thị trên địa bàn TP.

Theo đó, gói thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi có trị giá hơn 10.700 tỷ đồng từ vốn ngân sách Nhà nước. Thời gian thực hiện gói thầu trong 150 ngày, thời gian thực hiện từ Quý III/2025.

Được biết, phương án phát triển mạng lưới giao thông vận tải trong Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Đà Nẵng sẽ triển khai hàng loạt những dự án giao thông lớn và quan trọng.

Với định hướng đó, Đà Nẵng sẽ xây dựng 2 tuyến đường sắt đô thị MRT, 11 tuyến LRT, 3 tuyến LRT du lịch; đồng thời xây dựng đường sắt đô thị kết nối Hội An và thị trấn Lăng Cô.

Các tuyến đường sắt đô thị vừa đảm bảo giao thông đô thị vừa phát triển và kết nối du lịch địa phương với các địa phương lân cận. Đặc biệt, một số tuyến LRT sẽ tận dụng, mở rộng quỹ đất đường ray có sẵn của nhánh đường sắt quốc gia Bắc - Nam (sau khi di dời Ga đường sắt hiện trạng ra khỏi trung tâm thành phố) để xây dựng, đồng thời kết hợp tái phát triển đô thị dọc trục hành lang tuyến LRT theo định hướng TOD.