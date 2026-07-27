Hé lộ về 3 doanh nghiệp liên quan trùm đường dây nâng giá thiết bị y tế

Ông Bùi Chân Phương thành lập, điều hành nhiều công ty mua đi, bán lại thiết bị y tế, thuốc tân dược, nâng giá trước khi nhập khẩu về Việt Nam rồi cung cấp cho các đơn vị, cơ sở y tế với giá rất cao.

Tối 25/7, Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án xảy ra tại CTCP Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan, đồng thời khởi tố, tạm giam 3 bị can để điều tra về các tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị can gồm Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ, Hà Văn Nam - Giám đốc Công ty Việt Mỹ và Trần Thị Hồng Hạnh - phụ trách công tác kế toán Công ty Việt Mỹ.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Bùi Chân Phương đã thành lập, chỉ đạo và điều hành 3 doanh nghiệp tại Việt Nam gồm: CTCP Đầu tư Y tế Việt Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim và CTCP Dược phẩm Hoàng Mai để mua đi, bán lại thiết bị y tế, thuốc tân dược, nâng giá trước khi nhập khẩu về Việt Nam và bán cho các đơn vị, cơ sở y tế với giá rất cao nhằm thu lợi bất chính.

Trước khi vụ án bị phanh phui, các doanh nghiệp này làm ăn như thế nào?

CTCP Đầu tư Y tế Việt Mỹ liên tục tăng vốn

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Đầu tư Y tế Việt Mỹ được thành lập tháng 8/2007 với số vốn ban đầu 20 tỷ đồng.

Ba cổ đông sáng lập gồm Phạm Văn Công, Dương Hưng Thịnh và Bùi Chân Phương, trong đó ông Bùi Chân Phương – cũng là nhân tố mấu chốt của vụ án vừa bị khởi tố ở trên, là cổ đông lớn nhất góp 84%.

Công ty đặt trụ sở chính tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân (nay là phường Khương Đình, Hà Nội).

Ông Bùi Chân Phương là cổ đông lớn nhất góp 84% tại Công ty Việt Mỹ tại thời điểm thành lập tháng 8/2007.

Gần một thập kỷ sau, tháng 10/2016 đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong cơ cấu điều hành khi vị trí Tổng giám đốc được chuyển từ ông Tống Thanh Hưng (sinh năm 1975) sang ông Hà Văn Nam (sinh năm 1985).

Tuy nhiên, sự thay đổi ở vị trí điều hành không đồng nghĩa với việc quyền lực tại doanh nghiệp dịch chuyển. Ông Bùi Chân Phương vẫn là người chi phối quyền lực tại Công ty Việt Mỹ, thậm chí đã tăng tỷ lệ nắm giữ lên 90% vốn.

Trong khi đó, hai cổ đông sáng lập ban đầu còn lại là Phạm Văn Công và Dương Hưng Thịnh đã lần lượt thoái toàn bộ phần vốn góp khỏi Công ty Việt Mỹ.

Từ trái sang, ông Bùi Chân Phương, Hà Văn Nam và Trần Thị Hồng Hạnh. Ảnh: Bộ Công An.

Theo tìm hiểu, ông Hà Văn Nam là người có thâm niên trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thiết bị y tế. Từng có thời gian ngắn, ông Nam được tín nhiệm làm lãnh đạo văn phòng đại diện của một công ty đến từ Hồng Kông cũng chuyên về cung cấp trang thiết bị vật tư y tế.

Và cũng dưới thời ông Hà Văn Nam, Công ty Việt Mỹ "bén duyên" với hoạt động đấu thầu. Nhờ những cuộc thắng lớn (đề cập ở bài sau), doanh nghiệp dư dả hơn và liên tục tăng vốn sốc để mở rộng quy mô kinh doanh, trở thành tay chơi thực thụ trong lĩnh vực này.

Từ số vốn ban đầu 20 tỷ đồng, nhà thầu y tế này đã nâng lên 50 tỷ đồng rồi 100 tỷ đồng (năm 2018).

Hơn thế, chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi (tháng 11/2019 - tháng 1/2020), giới chủ Công ty Việt Mỹ đã không ngại rót thêm hàng trăm tỷ đồng để đưa quy mô vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng và cuối cùng là 350 tỷ đồng.

Cập nhật thay đổi thông tin gần nhất ngày 12/3/2026, công ty có tổng số lao động theo đăng ký thuế là 19 người.

Không chỉ dừng lại ở Công ty Việt Mỹ, Bùi Chân Phương còn thành lập và điều hành Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim và Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai.

Qua đó, 3 doanh nghiệp này tạo thành một hệ sinh thái khép kín có thể “nâng đỡ” nhau trong quá trình gắn rễ sâu vào lĩnh vực cung cấp thiết bị y tế.

Ông chủ 9X của Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim

Về Công ty TNHH Đầu tư y tế Sao Kim, doanh nghiệp này tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Thiết bị y tế và Xuất nhập khẩu Sao Kim, được thành lập vào tháng 9/2011 với vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất sản phẩm từ plastic.

Thời điểm tháng 11/2016, công ty thay đổi ngành nghề kinh doanh chính sang bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác (chi tiết là kinh doanh máy móc, thiết bị và dụng cụ y tế) – cùng lĩnh vực với Công ty Việt Mỹ.

Công ty Đầu tư y tế Sao Kim cũng có quá trình tăng vốn đáng chú ý giống như Việt Mỹ. Tháng 6/2017, công ty nâng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng và lên 50 tỷ đồng vào tháng 7/2018.

Đến tháng 11/2019, công ty tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng và tăng lên 200 tỷ đồng vào tháng 1/2020. Tháng 1/2025, công ty cập nhật vốn điều lệ là 100 tỷ đồng rồi lại về 50 tỷ đồng thời điểm tháng 7/2026.

Đáng nói, chủ của doanh nghiệp này là cũng họ "Bùi", đó là Bùi Quang Huy (sinh năm 1990), cũng quê quán Hà Nội như ông Bùi Chân Phương.

2 công thần xuất hiện tại CTCP Dược phẩm Hoàng Mai

Trong khi đó, CTCP Dược phẩm Hoàng Mai được thành lập vào tháng 3/2007. Vốn điều lệ ban đầu là 4 tỷ đồng.

Tháng 11/2017, công ty Hoàng Mai tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng. Trong đó, một cổ đông họ Bùi khác là Bùi Phương Anh góp 9 tỷ đồng, tương đương 45% vốn; hai cổ đông còn lại Phạm Văn Công và Dương Hưng Thịnh cập nhật là đã chuyển nhượng cổ phần.

Ông Công và ông Thịnh là 2 trong 3 công thần thời đầu thành lập Công ty Việt Mỹ song đã rút khỏi cơ cấu cổ đông sau gần 1 thập kỉ, cùng thời gian sau khi có sự xuất hiện của ông Hà Văn Nam lên chức Tổng Giám đốc tại Công ty Việt Mỹ.

Một cá nhân tên Bùi Phương Anh là cổ đông chi phối vốn tại Công ty Hoàng Mai.

Giống như 2 công ty đã đề cập ở trên, Công ty Hoàng Mai cũng liên tiếp tăng vốn.

Tháng 7/2018, công ty này tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông Bùi Phương Anh vẫn giữ nguyên tỷ lệ 45%. Thời điểm tháng 12/2022, công ty cập nhật vốn điều lệ là 150 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông góp vốn không được đề cập.

Cập nhật thay đổi thông tin gần nhất ngày 13/3/2026, bà Phạm Thị Phương Giang (sinh năm 1978) đảm nhiệm chức Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm.

Nguồn: PH tổng hợp từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bộ Công an xác định quá trình nhập khẩu thiết bị y tế về Việt Nam, nhóm doanh nghiệp do Bùi Chân Phương điều hành còn lợi dụng giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối, đưa các thiết bị y tế khác vào Việt Nam dưới danh nghĩa thiết bị y tế đi kèm. Cảnh sát đang mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng cũng như các cơ quan quản lý nhà nước liên quan. Trong bài viết sau, VietTimes sẽ đề cập đến hồ sơ thắng thầu 'sát giá' cùng độ phủ sóng của nhóm này tại các bệnh viện lớn từ bác tới nam, với sản phẩm chính là máy xạ trị gia tốc Synergy.