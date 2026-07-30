Công ty đào vàng bạc lãi hơn 13 tỷ đồng mỗi ngày

Vimico báo lãi sau thuế hơn 2.427 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay. Tính trung bình mỗi ngày, doanh nghiệp lãi hơn 13 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý II, Tổng công ty Khoáng sản - TKV (Vimico - Mã: KSV) ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 4.656 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Lãi gộp đạt 2.213 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ nhờ giá vốn được tiết giảm.

Sau khi trừ các chi phí, Vimico báo lãi sau thuế 1.531 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ, đây cũng là mức lãi kỷ lục tính theo quý của doanh nghiệp.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần Vimico đạt gần 9.890 tỷ đồng tăng 42%, lãi sau thuế 2.427 tỷ đồng gấp 3 lần cùng kỳ. Tính trung bình mỗi ngày, doanh nghiệp lãi hơn 13 tỷ đồng.

Theo doanh nghiệp, kết quả tăng trưởng chủ yếu nhờ giá bán bình quân và sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ lực như đồng, vàng, bạc và tinh quặng manhetit đều tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, giá bán đồng tấm bình quân đạt 345,7 triệu đồng/tấn, tăng 98,7 triệu đồng/tấn; sản lượng tiêu thụ tăng 56 tấn.

Giá bán vàng bình quân đạt 3,83 tỷ đồng/kg, tăng 1,48 tỷ đồng/kg, trong khi sản lượng tiêu thụ tăng 41 kg. Giá bán bạc bình quân đạt 57,8 triệu đồng/kg, tăng 36,9 triệu đồng/kg; sản lượng tiêu thụ tăng 186 kg.

Với tinh quặng manhetit, giá bán bình quân đạt 1,7 triệu đồng/tấn, tăng 130.000 đồng/tấn, còn sản lượng tiêu thụ tăng 1.070 tấn.

Riêng kẽm thỏi có giá bán bình quân đạt 87,7 triệu đồng/tấn, tăng 14,9 triệu đồng/tấn, nhưng sản lượng tiêu thụ giảm 717 tấn.

Nắm trong tay nhiều mỏ khoáng sản

Vimico tiền thân là Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, được thành lập năm 1995. Cổ đông lớn của doanh nghiệp hiện là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) với tỷ lệ sở hữu trên 98% vốn.

Hiện nay, Vimico sở hữu nhiều mỏ khoáng sản giá trị lớn như đồng, vàng, kẽm và thiếc. Đặc biệt, "át chủ bài" của doanh nghiệp còn nằm ở mỏ đất hiếm Đông Pao.

Tính đến cuối tháng 6/2026, Vimico có 7 công ty con, chủ yếu ở các tỉnh phía bắc như Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Thái Nguyên, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản.

Ngoài ra, Vimico còn có công ty liên kết kinh doanh vàng bạc đá quý (CTCP Đá quý và Vàng Hà Nội) và sản xuất kim loại màu (Công ty Liên doanh Công nghiệp kẽm Việt Thái).

Những năm gần đây, Vimico liên tục “ăn nên làm ra". Giai đoạn 2018 – 2021, doanh thu dao động 5.500 – 8.000 tỷ đồng nhưng kể từ năm 2022, doanh thu Vimico bứt tốc, vượt 10.000 tỷ đồng.

Đỉnh điểm vào năm 2025, công ty lập kỷ lục với gần 14.400 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 8% so với cùng kỳ và xác lập mức cao nhất từ trước đến nay. Biên lãi gộp đạt 24%, tức cứ thu 100 đồng thì lãi 24 đồng trước khi trừ các khoản chi phí như lãi vay, lương thưởng nhân viên...

Sau khi trừ hết chi phí, Vimico ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 2.000 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 64% so với năm trước đó, đây cũng là mức lãi cao nhất trong 3 thập kỷ hoạt động của công ty.