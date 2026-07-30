Giá vàng hôm nay tăng thêm 2 triệu đồng/lượng

Sáng 30/7, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 138,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với sáng 29/7, giá vàng miếng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch giữa giá vàng mua vào và bán ra hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 138-142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng 29/7.

Trong khi đó, DOJI giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 139,6-143,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Đáng chú ý, DOJI và Bảo Tín Minh Châu tiếp tục là hai thương hiệu niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường, cùng ở mức 143,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,5 triệu đồng/lượng so với SJC.

Trong tuần qua, giá vàng trong nước biến động mạnh với biên độ khoảng 4 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC. Sau khi giảm từ 143 triệu đồng/lượng (27/7) xuống 140,5 triệu đồng/lượng (29/7), giá đã phục hồi lên 142,5 triệu đồng/lượng trong sáng 30/7.

Diễn biến này phản ánh sự phục hồi của giá vàng thế giới, đồng thời chịu tác động từ những điều chỉnh liên tục của các doanh nghiệp trong nước theo diễn biến cung cầu và tâm lý thị trường.

Giá vàng thế giới bật tăng 1,6 triệu đồng/lượng

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 30/7 giao dịch ở mức 4.072 USD/ounce, tăng khoảng 49 USD/ounce so với mức 4.023 USD/ounce ghi nhận vào sáng 29/7. Sau nhiều phiên tăng giảm liên tục trước đó, giá vàng đã phục hồi và trở lại trên ngưỡng 4.070 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.515 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,2 triệu đồng/lượng. Với mức tăng khoảng 49 USD/ounce, giá vàng quy đổi tăng khoảng 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên 29/7.

Giá vàng thế giới sáng 30/7 phục hồi lên trên 4.070 USD/ounce. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng dao động quanh 4.048 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 24 USD/ounce. Trong vòng 30 ngày, giá vàng vẫn giảm khoảng 31 USD/ounce, tương đương 0,76%, cho thấy thị trường vẫn trong giai đoạn điều chỉnh nếu xét theo xu hướng một tháng.

Đà phục hồi của vàng diễn ra khi nhà đầu tư gia tăng nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn trước các thông tin về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và triển vọng kinh tế toàn cầu. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt cũng góp phần hỗ trợ giá kim loại quý.

Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục biến động theo các tín hiệu về lãi suất của Fed và diễn biến của đồng USD. Nếu kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ được củng cố, vàng có thể duy trì đà phục hồi trong các phiên tới.