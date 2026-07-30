Siêu tài khoản VPBank: Một tài khoản cho mọi nhu cầu tài chính

Trong khi nhiều người vẫn phải sử dụng nhiều tài khoản hoặc nhiều công cụ tài chính khác nhau để quản lý chi tiêu, kinh doanh và tích lũy, VPBank đang mang đến một cách tiếp cận mới: một "siêu tài khoản" có thể đáp ứng toàn diện mọi nhu cầu tài chính, từ giao dịch hằng ngày, quản lý dòng tiền đến tối ưu lợi suất cho tiền nhàn rỗi với lợi suất lên tới 6%/năm.

Cuộc sống hiện đại khiến các nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng. Một chủ hộ kinh doanh cần công cụ để quản lý doanh thu, theo dõi dòng tiền và vận hành cửa hàng hiệu quả. Trong khi đó, một nhân viên văn phòng lại mong muốn thanh toán thuận tiện, kiểm soát chi tiêu tốt hơn và tận dụng tối đa các ưu đãi khi mua sắm. Dù có những nhu cầu khác nhau, họ đều có chung một kỳ vọng: tài khoản ngân hàng không chỉ là nơi giữ tiền mà còn phải giúp tiền vận động hiệu quả hơn.

Đó cũng là lý do VPBank xây dựng hệ sinh thái tài khoản thanh toán như một "siêu tài khoản" đa năng, nơi khách hàng có thể thực hiện giao dịch, quản lý tài chính và tối ưu dòng tiền trên cùng một nền tảng.

Từ quản lý bán hàng đến vận hành cửa hàng

Anh Hoàng Minh, chủ một cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng ở Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, mỗi ngày, cửa hàng anh phát sinh hàng chục giao dịch thanh toán từ nhiều hình thức khác nhau. Trước đây, việc đối soát, xác nhận chuyển khoản hay quản lý doanh thu từng khiến anh mất khá nhiều thời gian nhưng từ ngày sử dụng tài khoản hộ kinh doanh VPBank, những công việc này trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Shop Thịnh Vượng Pro giúp mọi khoản tiền giao dịch thu chi được tổng hợp trực quan

Tài khoản hộ kinh doanh VPBank cho phép anh Minh tách bạch nguồn thu của từng ca bán hàng hay từng mặt hàng với tính năng Shop Thịnh vượng. Đặc biệt, anh Minh rất hài lòng với phiên bản nâng cấp Shop Thịnh Vượng Pro – phiên bản giúp mọi khoản tiền giao dịch thu chi được tổng hợp thành biểu đồ trực quan, nhờ đó, anh Minh có thể đánh giá được cửa hàng nào bán tốt nhất hay theo dõi lợi nhuận trực tiếp trên ứng dụng. Không chỉ vậy, ứng dụng cũng cho phép anh kết nối tài khoản hộ kinh doanh trực tiếp với hệ thống eTaxMobile để kê khai thuế điện tử dễ dàng và chuẩn xác hơn.

Anh Minh cũng đánh giá cao các giải pháp gần gũi như Loa Soundbox hay Loa Thịnh vượng giúp mỗi giao dịch nhận tiền được thông báo tức thời bằng âm thanh, hay NEO Accept - tính năng sử dụng điện thoại như một máy POS.

VPBank cũng tạo thêm cơ hội kinh doanh cho các hộ kinh doanh thông qua chương trình Hoàn tiền thịnh vượng. Khi tham gia chương trình, cửa hàng của anh Minh có thể tiếp cận cộng đồng khách hàng hiện hữu của VPBank, nhờ đó có thêm một kênh thu hút khách hàng mới mà không phát sinh chi phí marketing. “Đây là lợi ích khác biệt bởi ngân hàng đã góp phần hỗ trợ tăng trưởng doanh thu cho hộ kinh doanh”, anh chia sẻ.

"Càng kinh doanh tôi càng nhận ra thời gian cũng là một loại chi phí. Chỉ cần tiết kiệm được vài phút cho mỗi giao dịch hoặc giảm bớt các thao tác thủ công hằng ngày thì hiệu quả vận hành của cửa hàng đã được cải thiện rất nhiều", anh Minh chia sẻ.

Đến đồng hành cùng mọi nhu cầu tài chính cá nhân

Với chị Thu Hà, nhân viên văn phòng tại TP.HCM, tài khoản VPBank lại là công cụ giúp tối ưu các nhu cầu tài chính cá nhân. Hầu hết các giao dịch thường ngày như thanh toán hóa đơn, mua sắm trực tuyến, gọi xe hay chi tiêu gia đình đều được thực hiện trên VPBank NEO. Chị đặc biệt yêu thích tính năng Pay by Account, cho phép thanh toán trực tiếp từ tài khoản với thao tác nhanh gọn, bảo mật và dễ kiểm soát chi tiêu. Quan trọng hơn, nhờ giao dịch được trừ trực tiếp vào nguồn tiền trong tài khoản, chị có thể chủ động kiểm soát chi tiêu theo nguyên tắc “có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu”, tránh việc chi tiêu quá giới hạn đã đặt ra.

Pay by Account cho phép khách hàng thanh toán chạm trực tiếp từ nguồn tiền có trong tài khoản

Theo chị Hà, VPBank NEO mang lại nhiều giá trị hơn nhờ hệ sinh thái ưu đãi đa dạng. Chị thường xuyên tận dụng chương trình Hoàn tiền Thịnh vượng để nhận hoàn tiền từ những khoản chi tiêu vốn đã phát sinh trong cuộc sống hằng ngày. "Tôi nhận ra nếu lựa chọn đúng công cụ tài chính, cùng một khoản chi mình có thể nhận thêm hoàn tiền hoặc ưu đãi. Điều đó giúp các khoản chi tiêu trở nên tiết kiệm hơn rất nhiều", chị Hà chia sẻ.

Với tất cả mọi người, tiền tiếp tục sinh lời

Dù là hộ kinh doanh hay khách hàng cá nhân, một thực tế phổ biến là luôn tồn tại những khoản tiền tạm thời chưa sử dụng đến. Trước đây, khách hàng thường phải lựa chọn giữa hai phương án: hoặc để tiền nằm trong tài khoản thanh toán với tính linh hoạt cao nhưng lợi suất thấp, hoặc chuyển sang các kênh tích lũy khác và đánh đổi khả năng sử dụng ngay khi cần.

Super Sinh lời Premier mang đến lợi suất lên tới 6%/năm

Với tính năng Super Sinh lời Premier trên VPBank NEO, sự đánh đổi này được thu hẹp đáng kể. Khách hàng có thể tận dụng nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi để hưởng lợi suất lên tới 6%/năm mà vẫn duy trì khả năng sử dụng linh hoạt cho nhu cầu chi tiêu và giao dịch.

"Tôi có thể để tiền phục vụ hoạt động kinh doanh trên tài khoản nhưng vẫn yên tâm rằng dòng tiền đó đang tạo ra giá trị trong thời gian chưa sử dụng đến", anh Minh cho biết.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng kỳ vọng nhiều hơn từ các dịch vụ ngân hàng số, tài khoản thanh toán không còn đơn thuần là công cụ nhận và chuyển tiền.

Thông qua hệ sinh thái giải pháp dành cho cả khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh cùng tính năng Super Sinh lời Premier, VPBank đang định hình mô hình "siêu tài khoản" - nơi mọi nhu cầu tài chính có thể được đáp ứng trên cùng một nền tảng, từ thanh toán, quản lý dòng tiền đến tối ưu khả năng sinh lời. Đó cũng là lý do ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn VPBank không chỉ như một tài khoản ngân hàng, mà như một công cụ quản lý tài chính toàn diện cho cuộc sống và hoạt động kinh doanh.