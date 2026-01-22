Đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng phát triển hạ tầng Khu Thương mại tự do Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư hai dự án lớn nhằm phát triển Khu Thương mại tự do Đà Nẵng và hoàn thiện hạ tầng kết nối Cảng Liên Chiểu.

Theo đó, Đà Nẵng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư phục vụ giải tỏa các khu chức năng thuộc Khu Thương mại tự do Đà Nẵng với tổng mức đầu tư khoảng 1.544 tỷ đồng.

Dự án triển khai tại xã Bà Nà với 2 dự án thành phần gồm: Thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất hiện trạng để đầu tư xây dựng Khu tái định cư với 45 lô.

Và dự án đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư với quy mô diện tích dự án khoảng 55,8 ha; đầu tư xây dựng trạm bơm, đường ống thu gom thoát nước thải về trạm Xử lý nước thải tập trung theo quy hoạch phân khu được duyệt và đầu tư xây dựng bổ sung thêm module xử lý nước thải tại trạm xử lý nước thải tập trung thuộc dự án Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu Công nghiệp Hòa Ninh (Khu tái định cư số 3 mở rộng - Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến ĐT602) đảm bảo công suất phục vụ cho dự án.

Việc đầu tư khu tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các khu chức năng thuộc Khu Thương mại tự do Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy việc hiện thực hoá Khu Thương mại tự do Đà Nẵng trong thời gian sớm nhất.

Hệ thống giao thông kết nối Cảng biển Liên Chiểu với hệ thống đường cao tốc, đường tránh Nam Hải Vân đang được Đà Nẵng hoàn thiện.

Bên cạnh đó, để kết nối giao thông Cảng biển Liên Chiểu cũng như kết nối giao thông giữa các khu chức năng thuộc Khu Thương mại tự do Đà Nẵng với hệ thống đường cao tốc, đường tránh Nam Hải Vân, UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tránh Nam Hải Vân (đoạn từ nút giao Hòa Liên đến nút giao đường ven biển nối cảng Liên Chiểu) với tổng mức đầu tư khoảng 1.965 tỷ đồng.

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tránh Nam Hải Vân có điểm đầu giao với nút giao đường ven biển nối cảng Liên Chiểu tại Km11+167 và điểm cuối khớp nối vào Dự án Tuyến đường kết nối đường Vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn – Túy Loan tại Km16+534.

Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 5,3 km. Đường mở rộng theo cấp hạng đường ô tô với 6 làn xe cơ giới.

Các dự án có thời gian thực hiện từ 2025 đến 2029.