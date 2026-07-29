PetroVietnam và Hà Tĩnh mở rộng hợp tác công nghiệp - năng lượng

Ngày 28/7, tại Hà Tĩnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã có buổi làm việc nhằm thống nhất định hướng triển khai các dự án trọng điểm.

Trong đó, tập trung vào Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại Khu kinh tế Vũng Áng, nghiên cứu đầu tư Trung tâm dữ liệu (Data Center) tích hợp hạ tầng LNG. Qua đó, góp phần tạo động lực phát triển mới cho Hà Tĩnh nói riêng, tạo sức lan tỏa cho cả khu vực Bắc Trung Bộ, nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của quốc gia.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành và các xã, phường liên quan.

Toàn cảnh buổi làm giữa Petrovietnam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 28/7/2026.

Về phía Petrovietnam có đồng chí Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Lê Mạnh Cường, Tổng Giám đốc Tập đoàn; cùng các đồng chí HĐTV và Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn; lãnh đạo các Ban/Văn phòng, đơn vị thành viên của Tập đoàn.

Lễ ký biên bản ghi nhớ mua bán khí LNG tái hóa cho Dự án NMĐ Vũng Áng III

Tham dự buổi làm việc còn có ông Peter Gibson, Chủ tịch Điều hành Nebula Energy; Thượng tá Bùi Sơn Nam, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Từ thỏa thuận hợp tác đầu tiên năm 2010 đến Thỏa thuận hợp tác toàn diện được ký kết năm 2025, Petrovietnam và tỉnh Hà Tĩnh không ngừng mở rộng phạm vi phối hợp từ đầu tư, sản xuất kinh doanh đến phát triển hạ tầng, an sinh xã hội và đào tạo nguồn nhân lực. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên Petrovietnam trên địa bàn đạt khoảng 11,5 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 17% GRDP của tỉnh.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa PV GAS và Mobifone

Không chỉ dừng ở những dự án công nghiệp - năng lượng quy mô lớn, quan hệ hợp tác giữa Petrovietnam và tỉnh Hà Tĩnh đang từng bước định hình một mô hình phát triển mới, cụ thể hóa tinh thần xuyên suốt trong nhiều chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về việc kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng có tính liên kết, trong đó năng lượng, công nghiệp, logistics và hạ tầng số được phát triển đồng bộ, tạo động lực cho tăng trưởng dài hạn của địa phương và khu vực.

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu cơ hội đầu tư Trung tâm dữ liệu giữa tỉnh Hà Tĩnh PV GAS và Nebula

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi về định hướng phát triển Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại Vũng Áng theo mô hình liên kết chuỗi giá trị và cộng sinh công nghiệp, tối ưu hạ tầng và nâng cao hiệu quả đầu tư. Theo đó, Petrovietnam sẽ ưu tiên triển khai các dự án nền tảng gồm Kho LNG Bắc Trung Bộ, Nhà máy điện LNG Vũng Áng III, dự án Trung tâm Dữ liệu (Data Center) và hệ thống hạ tầng phân phối khí.

Petrovietnam trao biểu trưng hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nhằm cụ thể các mục tiêu của Đề án, trong khuôn khổ buổi làm việc, đã diễn ra lễ ký kết các văn kiện hợp tác:

Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu cơ hội đầu tư Trung tâm Dữ liệu (Data Center) tại Khu kinh tế Vũng Áng giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, PV GAS và Nebula Energy. Thỏa thuận này được ký kết với mục tiêu tăng cường hợp tác giữa các bên nhằm nghiên cứu và đánh giá cơ hội đầu tư Trung tâm Dữ liệu tích hợp hạ tầng LNG tại Khu kinh tế Vũng Áng nhằm sử dụng nhiệt lạnh từ LNG tái hóa tại kho LNG Bắc Trung Bộ và kéo dài chuỗi giá trị LNG tại Khu kinh tế Vũng Áng-một mô hình kết hợp giữa hạ tầng năng lượng sạch và hạ tầng số hiện đại.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm

Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Đây là dấu mốc đầu tiên trong việc triển khai Chương trình phối hợp giữa Petrovietnam và Bộ Công an trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội phục vụ phát triển bền vững lĩnh vực công nghiệp, năng lượng giai đoạn 2026-2030. Theo nội dung Thỏa thuận, PV GAS và MobiFone sẽ phối hợp nghiên cứu các mô hình đầu tư và phát triển trung tâm dữ liệu, từng bước hình thành hệ sinh thái kết nối giữa hạ tầng năng lượng và hạ tầng số.

Biên bản ghi nhớ về việc mua bán khí LNG tái hóa cho Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III giữa Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power). Đây là bước khởi đầu quan trọng trong quá trình hợp tác giữa các bên trong việc cung cấp và tiêu thụ khí LNG tái hóa cho Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III. Với công suất 1500 MW, khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ bổ sung sản lượng điện trong cơ cấu điện quốc gia, góp phần phát triển kinh tế tại khu vực Vũng Áng nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn

Các văn kiện được ký kết sẽ tạo nền tảng để Petrovietnam và tỉnh Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Chính phủ. Đây cũng là một bước phát triển mới với tầm nhìn dài hạn hơn giữa hai bên nhằm thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm, tìm kiếm các giải pháp, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong giai đoạn mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước.

Khẳng định cam kết từ phía tỉnh Hà Tĩnh trong việc ủng hộ thực hiện Đề án, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh...

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường

Về phía Petrovietnam, đại diện lãnh đạo Tập đoàn nhấn mạnh… (cập nhật tại chương trình làm việc)

Song song với hoạt động đầu tư, Petrovietnam tiếp tục triển khai các chương trình an sinh xã hội tại Hà Tĩnh. Trong năm 2026, Tập đoàn và các đơn vị thành viên dự kiến dành khoảng 110,4 tỷ đồng cho các chương trình xây dựng trường học, hỗ trợ y tế và phát triển giáo dục. Đặc biệt, chương trình "STEM Innovation Petrovietnam" đã và đang được triển khai sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại địa phương.

Ông Mr. Peter Gibson, Chủ tịch Điều hành Công ty Nebula Energy LLC

Nhân dịp này, lãnh đạo Petrovietnam đã trao biểu trưng cam kết đồng hành với các chương trình, hoạt động an sinh xã hội năm 2026 tới đại diện các phường, xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Sơ đồ chuỗi dự án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng

Thông qua việc thúc đẩy hợp tác giữa Petrovietnam và tỉnh Hà Tĩnh cùng các văn kiện được ký kết, những hoạt động an sinh được thực hiện, hai bên đang hướng tới mô hình liên kết nguồn lực, trong đó chiến lược quốc gia, lợi thế địa phương và năng lực của doanh nghiệp được kết nối để tạo ra giá trị lớn hơn. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển các cực tăng trưởng mới.