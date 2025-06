Khu Thương mại tự do giúp Đà Nẵng tạo không gian phát triển mang tầm quốc tế

Sáng kiến đột phá của Đà Nẵng

Ngày 22/6, TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng về việc thành lập Khu Thương mại tự doĐà Nẵng. Sự kiện có mặt của hơn 500 đại biểu khách mời là lãnh đạo Trung ương và địa phương; một số tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó yhủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình cho biết Khu thương mại tự do Đà Nẵng là Khu thương mại tự do đầu tiên được triển khai tại Việt Nam.

Đánh giá cao sáng kiến của Đà Nẵng về việc hình thành Khu thương mại tự do, Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh: "Việc hình thành Khu thương mại tự do xuất phát từ sáng kiến của TP Đà Nẵng. Và Trung ương quyết định triển khai thí điểm Khu thương mại tự do này cũng bắt đầu từ đề xuất của Đà Nẵng. Tôi đánh giá rất cao đề xuất này, khi chúng ta khởi công Khu thương mại tự do được xem như là chúng ta kết nối với kinh tế toàn cầu, tạo ra cú hích cho nền kinh tế không chỉ của Đà Nẵng hiện nay mà là Đà Nẵng trong tương lai khi sáp nhập với Quảng Nam”.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình phát biểu tại Lễ công bố quyết định của Thủ tướng về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Phó thủ tướng cho biết rất hài lòng với những đề xuất mới, những sáng kiến mới của Đà Nẵng. Bên cạnh việc thành lập Khu Thương mại tự do thì Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ còn dành cho Đà Nẵng sự quan tâm rất đặc biệt. Trong đó, ban hành Nghị quyết kinh tế đặc thù cho Đà Nẵng cho Đà Nẵng là một minh chứng. Bên cạnh đó, Trung ương còn cho phép Đà Nẵng triển khai nhiều sáng kiến kinh tế mới như: Trung tâm tài chính, Cảng nước sâu, Dòng sông Ánh sáng … các dự án này chắc chắn sẽ làm cho Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

“Chúng tôi rất tin tưởng với năng lực, sự năng động sáng tạo, với một tập thể đoàn kết quyết tâm và cách làm có thể thu hút nhà đầu tư quan tâm đến Đà Nẵng, thì các dự án trong tương lai sẽ thành hiện thực”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Gợi mở cho Đà Nẵng, Phó thủ tướng Nguyễn Hoà Bình cho rằng sau khi sáp nhập, quy mô nền kinh tế Đà Nẵng mở hơn, dư địa rộng hơn, tiềm năng lớn hơn sẽ tạo ra tiềm lực cho Khu thương mại tự do kết nối các khu kinh tế khác. Đây là tiềm lực kinh tế cho Cảng nước sâu, Khu Thương mại tự do, là tầm nhìn triển vọng rất đáng biểu dương.

Để Khu thương mại tự do thành hiện thực, thực sự thành cửa ngõ gắn kết với nền kinh tế thế giới, trở thành Khu thương mại tự do thế hệ 4, có thể so sánh với Thẩm Quyến, Astana,… Đà Nẵng cần xây dựng Khu thương mại tự do này theo định hướng kinh tế xanh, kinh tế số. Và là Khu thương mại tự do đầu tiên nhưng chắc chắn là Khu thương mại tự do thắng lợi, thành công và rút ra được bài học cho các Khu thương mại tự do khác sẽ hình thành trong tương lai.

Bên cạnh đó, việc thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng không chỉ mở ra giai đoạn phát triển mới đối với Đà Nẵng mà còn là tuyên bố mạnh mẽ của Chính phủ về quyết tâm thử nghiệm và đột phá trong thể chế nhằm tạo ra một không gian phát triển mang tầm quốc tế, có khả năng dẫn dắt tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư chiến lược.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng.

Lộ diện loạt nhà đầu tư "khủng"

Theo Quyết định 1142/QĐ-TTg của Thủ tướng, Khu thương mại tự do Đà Nẵng có quy mô 1.881 ha, bố trí tại 7 vị trí không liền kề và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, thu hút nhà đầu tư thứ cấp theo lộ trình và kế hoạch triển khai cụ thể.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng có các khu chức năng: sản xuất, logistics; thương mại - dịch vụ; công nghiệp công nghệ số, đổi mới sáng tạo và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng phát triển gắn với Trung tâm tài chính quốc tế để đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao, tạo động lực lan tỏa đến khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước; trở thành một mắt xích quan trọng kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết TP đã chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch với hàng loạt nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong thời gian đến để sớm đưa Khu Thương mại tự do Đà Nẵng sớm đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng tiếp tục đề xuất bổ sung các cơ chế, chính sách mới thông thoáng và vượt trội hơn áp dụng cho Khu thương mại tự do thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng quyết định, đồng thời nghiên cứu đề xuất mở rộng các vị trí mới tiềm năng sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, UBND thành phố Đà Nẵng đã trao Biên bản Ghi nhớ về đầu tư vào Khu Thương mại tự do Đà Nẵng cho một số nhà đầu tư chiến lược như: Công ty Cổ phần tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), Tập đoàn Terne Holdings và One Destination về việc hợp tác phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng; Tập đoàn BRG –CTCP, Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương, Công ty CP Đầu tư Phương Trang, Công ty Cổ phần Newtechco Group, đại diện Liên danh doanh nghiệp đầu tư Công ty Cổ phần NewTechco Group và Công ty TNHH Phytopharco Việt Nam, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ công bố.

“UBND thành phố Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất và hỗ trợ về thủ tục cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước khi tiến hành triển khai nghiên cứu, thực hiện dự án tại Khu trung tâm thương mại tự do Đà Nẵng. Việc hình thành Khu thương mại tự do Đà Nẵng là bước đi đột phá, là mô hình thể chế mới với kỳ vọng tạo ra một không gian phát triển mang tầm quốc tế, có khả năng dẫn dắt tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư chiến lược”, ông Chinh nhấn mạnh.