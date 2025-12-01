Loạt chính sách kinh tế mới liên quan trực tiếp đến người dân

Từ tháng 12/2025, nhiều chính sách kinh tế mới sẽ có hiệu lực liên quan việc mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài, thu giữ tài sản là chỗ ở duy nhất, quản lý và mua bán nợ xấu…

Ngân hàng phải trích tiền nếu thu giữ chỗ ở duy nhất

Có hiệu lực từ ngày 1/12, Nghị định 304/2025/NĐ-CP quy định điều kiện tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thu giữ, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nợ xấu và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

Cụ thể, nếu ngân hàng thu giữ chỗ ở duy nhất đã được xác nhận và chứng minh theo quy định tại Nghị định này, bên nhận bảo đảm trích một khoản tiền (từ chi phí xử lý tài sản đảm bảo) cho bên bảo đảm bằng 12 tháng lương tính theo mức lương tối thiểu.

Trường hợp thu giữ công cụ lao động chủ yếu hoặc duy nhất không hình thành từ vốn vay đã được xác nhận và chứng minh theo quy định, ngân hàng trích một khoản tiền cho bên bảo đảm bằng 6 tháng lương, tính theo mức lương tối thiểu.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định rõ quyền, trách nhiệm của bên bảo đảm và tổ chức tín dụng trong việc xác nhận, chứng minh tài sản, đảm bảo minh bạch và hợp pháp.

Chỉ mua bán nợ khi tổ chức tín dụng có nợ xấu dưới 3%

Có hiệu lực từ ngày 1/12, Thông tư 31/2025/TT-NHNN quy định toàn diện về hoạt động của công ty con, công ty liên kết của các tổ chức tín dụng trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản. Thông tư nêu rõ phạm vi hoạt động của các công ty quản lý nợ, bao gồm quản lý và xử lý nợ xấu, quản lý tài sản bảo đảm, mua bán nợ và mua tài sản bảo đảm trong quá trình thu hồi nợ.

Theo quy định mới, việc mua nợ chỉ được thực hiện khi tổ chức tín dụng đáp ứng điều kiện tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, nhằm bảo đảm an toàn hệ thống. Hoạt động mua bán nợ phải bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp với hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng bảo đảm đã ký kết.

Thông tư 31 cũng yêu cầu các công ty quản lý nợ xây dựng quy định nội bộ về quy trình xử lý nợ, quản trị rủi ro và gửi về NHNN để giám sát. Các đơn vị thành lập trước thời điểm Thông tư có hiệu lực phải hoàn tất phương án tuân thủ trong vòng 12 tháng.

Tăng giám sát rủi ro tại công ty chứng khoán

Ngày 29/10/2025, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 102/2025/TT-BTC, sửa đổi Thông tư 91/2020/TT-BTC, nhằm cập nhật chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán. Thông tư có hiệu lực từ 15/12/2025.

Thông tư điều chỉnh các khoản giảm trừ, lợi nhuận chưa phân phối và giá trị tài sản bảo đảm, đồng thời bổ sung cơ chế tính rủi ro thị trường đối với các khoản đầu tư tập trung, giúp đánh giá chính xác năng lực tài chính và quản trị rủi ro của doanh nghiệp chứng khoán.

Các quy định mới về trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi hoàn lại và chi phí không bằng tiền đảm bảo vốn khả dụng phản ánh sát thực trạng hoạt động, hạn chế rủi ro thanh toán và rủi ro thị trường. Phương pháp tính giá trị rủi ro thanh toán và hệ số điều chỉnh được áp dụng chặt chẽ, giúp ổn định dòng vốn và bảo vệ lợi ích nhà đầu tư.

Các công ty chứng khoán có 6 tháng để khắc phục trường hợp vốn khả dụng dưới 180%. Biện pháp này góp phần nâng cao hiệu quả quản trị tài chính, tăng cường minh bạch và củng cố nền tảng an toàn của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trường hợp nào được mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài?

Ngày 31/10/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức tại Thông tư 39/2025/TT-NHNN, có hiệu lực từ 15/12/2025.

Theo đó, có 12 trường hợp cụ thể tương ứng với 3 nhóm đối tượng được mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài như sau:

* Nhóm tổ chức tín dụng gồm 4 trường hợp:

1 - Thực hiện hoạt động ngoại hối ở nước ngoài theo Giấy phép của Ngân hàng Nhà nước, không phải xin phép lại.

2 - Thực hiện khoản vay nước ngoài khi hợp đồng yêu cầu phải mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài.

3 - Đáp ứng điều kiện xin cấp phép thành lập và hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài.

4 - Phục vụ hoạt động của văn phòng đại diện ở nước ngoài.

* Nhóm tổ chức kinh tế gồm 5 trường hợp:

5 - Đáp ứng điều kiện thành lập và hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài.

6 - Phục vụ hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài.

7 - Thực hiện khoản vay nước ngoài theo thỏa thuận với bên cho vay.

8 - Doanh nghiệp thuộc diện đầu tư đặc biệt quan trọng hoặc dự án PPP thực hiện cam kết, thỏa thuận với bên nước ngoài.

9 - Thực hiện các cam kết, thỏa thuận, hợp đồng với bên nước ngoài, gồm: hợp đồng thầu xây dựng, hợp đồng mua bán tàu hoặc các hợp đồng khác (khoản 5).

* Nhóm tổ chức khác gồm 3 trường hợp:

10 - Tiếp nhận viện trợ của nước ngoài.

11 - Tiếp nhận tài trợ của nước ngoài.

12 - Thực hiện các trường hợp khác được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép.