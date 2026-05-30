LG ra mắt áp phích điện tử màn hình mỏng như tờ giấy

Sản phẩm của LG sử dụng công nghệ e-ink, thiết kế gọn nhẹ, quản lý từ xa, thích hợp cho quảng cáo và biển hiệu thương mại, giành giải thưởng Red Dot 2026.

Theo Fast Technology, công ty Hàn Quốc LG Electronics vừa chính thức ra mắt một mẫu màn hình áp phích điện tử (electronic paper poster) 32 inch, nổi bật với mức tiêu thụ điện cực thấp và thiết kế siêu mỏng. Chất lượng hiển thị của sản phẩm được đánh giá gần giống áp phích in trên giấy, phù hợp để sử dụng lâu dài tại các cửa hàng, siêu thị và các không gian thương mại.

Gần như không tiêu thụ điện khi hiển thị

Thiết bị áp phích điện tử này sử dụng công nghệ mực điện tử (e-ink). Sau khi nội dung được hiển thị, màn hình gần như không tiêu thụ điện năng; chỉ khi thay đổi hình ảnh mới cần dùng một lượng điện rất nhỏ. Nhờ đó, mức tiêu thụ điện thấp hơn đáng kể so với các màn hình quảng cáo kỹ thuật số truyền thống.

Sản phẩm này hiện có kích thước 32 inch, độ phân giải 2K, tỷ lệ khung hình 16:9. Màn hình sử dụng công nghệ hiển thị phản xạ, tận dụng ánh sáng môi trường để tạo hình ảnh thay vì tự phát sáng như LCD hoặc OLED. Vì vậy, góc nhìn rộng hơn và giảm cảm giác mỏi mắt khi nhìn trong thời gian dài.

Thuật toán cải thiện màu sắc độc quyền

Để khắc phục hạn chế về khả năng tái tạo màu của màn hình mực điện tử, LG đã áp dụng thuật toán xử lý hình ảnh độc quyền nhằm nâng cao độ chính xác màu sắc. Theo hãng, công nghệ này giúp hình ảnh hiển thị tự nhiên và sống động hơn so với các sản phẩm e-ink thông thường.

Thiết kế của thiết bị rất gọn nhẹ, siêu mỏng, pin dùng lâu: độ dày tổng thể chỉ 17,8 mm, điểm mỏng nhất: chỉ 8,6 mm, trọng lượng (bao gồm cả pin): 3,1 kg. Nhờ vậy, màn hình có thể dễ dàng treo trên tường.

Thiết bị được trang bị pin dung lượng 72 Wh cùng bộ xử lý tiêu thụ điện năng cực thấp, cho thời lượng sử dụng kéo dài. Thời gian sạc đầy pin khoảng 3 giờ.

Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ sạc không dây, pin ngoài gắn từ tính (magnetic battery pack).

Được quản lý từ xa

Màn hình cho phép tự động chuyển đổi nội dung theo lịch trình, quản lý tập trung từ xa. Nhờ đó, các doanh nghiệp không cần phải thay đổi nội dung thủ công trên từng thiết bị, giúp tiết kiệm thời gian và điện năng.

Mẫu áp phích điện tử mới của LG vừa giành được Giải thưởng thiết kế quốc tế “Red Dot Design Award 2026” của Đức, một trong những giải thiết kế công nghiệp nổi tiếng nhất thế giới.

LG Electronics cho biết sản phẩm sẽ được bán trước tại hiệu quả vào tháng 6 tới, sau đó mở rộng sang thị trường châu Âu.

Được quản lý từ xa, phù hợp quảng cáo và thông tin thương mại

LG Electronics vốn nổi tiếng về thiết kế màn hình siêu mỏng. Năm 2015 họ trình làng mẫu LG OLED Wallpaper 55 inch chỉ dày khoảng 0,97 mm, chưa tới 1 mm. Một số màn hình OLED dạng “wallpaper” khác của LG cũng chỉ dày vài mm nhờ chuyển phần cứng điều khiển sang hộp riêng bên ngoài.

Tại CES 2026 (Consumer Electronics Show, tức Triển lãm công nghệ tiêu dùng thế giới) tổ chức ở Las Vegas, Mỹ tháng 1 năm nay, LG còn giới thiệu TV OLED evo W6 Wallpaper dày khoảng 9 mm, được quảng bá là một trong những TV không dây thương mại mỏng nhất thế giới.

Điểm đáng chú ý là sản phẩm e-paper mới của LG không hướng tới kỷ lục độ mỏng tuyệt đối. Giá trị của nó nằm ở chỗ: Không cần cấp điện liên tục để giữ hình ảnh; tiêu thụ điện cực thấp; có pin tích hợp; dễ treo như áp phích giấy; phù hợp cho biển quảng cáo và bảng thông tin thương mại.

Theo Sina