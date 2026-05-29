Nghị sĩ Mỹ trả lời yêu cầu viện trợ của ông Zelensky: Chúng tôi không phải máy rút tiền

Nghị sĩ Mỹ Anna Paulina Luna phản đối yêu cầu viện trợ của ông Zelensky, nhấn mạnh Mỹ không phải 'máy rút tiền' và mong muốn thúc đẩy hòa bình trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Trước tình hình Nga gia tăng các cuộc không kích nhằm vào Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Mỹ tăng cường viện trợ, nhưng một số nghị sĩ Mỹ đã lên tiếng phản đối.

Ngày 28/5, ông Zelensky đăng trên mạng xã hội X đoạn video cuộc gặp với các nghị sĩ Mỹ đang thăm Ukraine và viết: “Trong giai đoạn khó khăn sau các cuộc tấn công quy mô lớn, chuyến thăm này có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng tôi cảm ơn Tổng thống Mỹ, sự ủng hộ mạnh mẽ từ cả hai đảng trong Quốc hội, cũng như toàn thể nhân dân Mỹ”.

Ông Zelensky còn nói: “Chúng tôi đã thảo luận về việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực tăng cường phòng không. Do các cuộc tấn công liên tiếp của Nga, chúng tôi đang khẩn cấp cần các tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo. Tôi đã gửi thư tới Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ, trình bày nhu cầu của Ukraine đối với loại tên lửa này. Hôm nay, tôi cũng đã trực tiếp trao lá thư đó cho các nghị sĩ Quốc hội. Chúng tôi mong đợi nhận được sự hỗ trợ kịp thời”.

Bài viết của bà Anna Paulina Luna trên X. Ảnh: Ifeng.

Nghị sĩ Mỹ đáp trả ông Zelensky

Bà Anna Paulina Luna, Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa đại diện khu vực bầu cử số 13 của Florida từ năm 2023, ngày 28/5 đã chia sẻ lại bài đăng của ông Zelensky trên mạng xã hội X và bình luận: “Đây hoàn toàn là tuyên truyền, hoàn toàn không phải sự thật. Mọi người không ủng hộ một cuộc chiến không hồi kết, và chúng tôi cũng không phải máy rút tiền của các ông. Tổng thống Donald Trump muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình, còn các ông thì đang cản trở điều đó. Cả thế giới cần phải hiểu rõ điều này”.

Theo Hãng thông tấn Interfax-Ukraine, ngày 27/5, cố vấn tổng thống Ukraine Litvin cho biết ông Zelensky đã gửi thư tới Tổng thống Trump và Quốc hội Mỹ nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ cho vấn đề thiếu hụt năng lực phòng không của Ukraine.

Ngoài ra, theo trang web The Kyiv Independent của Ukraine, ông Zelensky nhấn mạnh trong thư rằng tình trạng thiếu năng lực phòng không của Ukraine, đặc biệt là trang bị đánh chặn tên lửa, đang ngày càng nghiêm trọng, và Ukraine “gần như hoàn toàn phụ thuộc vào Mỹ” trong việc đối phó với tên lửa đạn đạo.

The Kyiv Independent dẫn nội dung bức thư cho biết ông Zelensky đã đề nghị Tổng thống Trump và Quốc hội Mỹ hỗ trợ Ukraine tiếp cận các hệ thống phòng không như tên lửa “Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3)” để đánh chặn tên lửa đạn đạo và các loại tên lửa khác của Nga.

Theo bài viết, bà Olha Stefanishyna, Đại sứ Ukraine tại Mỹ cũng đã gửi thư tới Nhà Trắng, Chủ tịch Hạ viện Mỹ và các nghị sĩ Quốc hội đề nghị giúp đỡ.

Ông Zelensky gặp gỡ các nghị sĩ Mỹ đang thăm Ukraine hôm 27/5. Ảnh: Sohu.

Chiến sự Nga-Ukraine leo thang nghiêm trọng

Cuối tuần trước, xung đột Nga - Ukraine đã leo thang nghiêm trọng. Quân đội Nga triển khai hàng trăm máy bay không người lái cùng nhiều tên lửa, tiến hành các đợt không kích dày đặc nhằm vào thủ đô Kiev và khu vực lân cận. Đây cũng là một trong những đợt không kích dữ dội nhất mà Kiev phải hứng chịu trong suốt bốn năm xung đột.

Quân đội Nga còn phóng một tên lửa tầm trung siêu vượt âm “Oreshnik” nhằm vào khu vực quanh Kiev để đáp trả cuộc tấn công bằng UAV của phía Ukraine vào một trường học ở khu vực Luhansk trước đó, vụ việc mà phía Nga cho biết đã khiến 21 học sinh thiệt mạng.

Nga cũng tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành thêm các đợt tấn công nhằm vào Kiev. Ngày 28/5, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu phát biểu với truyền thông Nga rằng các đòn tấn công của quân đội Nga nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine “có thể được triển khai bất cứ lúc nào”.

Ông Shoigu cho biết mọi hành động của Nga đều công khai minh bạch và Nga chưa từng che giấu điều đó; một số chiến dịch thậm chí còn được cảnh báo trước. Nga đã thông báo cho các đại sứ quán nước ngoài sơ tán khỏi Kiev, và cảnh báo này “mang thái độ nghiêm túc, mục đích rõ ràng”, đồng thời nhấn mạnh các hành động liên quan thực sự có thể được tiến hành bất cứ lúc nào.

Theo Ifeng, Sohu