UAV mang chất nổ lao vào chung cư Romania sát biên giới Ukraine

Một UAV mang thuốc nổ đã đâm vào khu chung cư tại thành phố Galati của Romania gần biên giới Ukraine, khiến ít nhất 2 người bị thương và làm dấy lên lo ngại an ninh NATO.

Một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thành phố Galati ở miền Đông Romania hôm 29/5 sau khi một UAV mang chất nổ lao thẳng vào khu chung cư cao tầng gần biên giới Ukraine, khiến ít nhất 2 người bị thương và hàng chục cư dân phải sơ tán khẩn cấp.

Theo cơ quan cứu hộ địa phương, chiếc UAV đã đâm trúng tầng 10 của tòa nhà chung cư rồi phát nổ, gây ra hỏa hoạn nghiêm trọng.

Khoảng 70 cư dân sống trong tòa nhà đã được lực lượng cứu hỏa và cảnh sát sơ tán ngay trong đêm.

Bà Daniela Enciu, Giám đốc cơ quan cứu thương khu vực, cho biết một phụ nữ bị bỏng độ một và đã phải nhập viện điều trị, trong khi một thiếu niên được chăm sóc y tế do lên cơn hoảng loạn sau vụ nổ.

Hiện lực lượng cứu hỏa, cảnh sát cùng đội rà phá bom mìn vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra.

Trên mạng xã hội, nhiều đoạn video được cho là ghi lại khoảnh khắc UAV lao vào tòa nhà và phát nổ dữ dội, tạo nên quả cầu lửa lớn giữa khu dân cư.

Romania liên tục cáo buộc UAV Nga xâm nhập không phận

Vụ việc mới nhất tiếp tục làm gia tăng căng thẳng an ninh tại khu vực Đông Âu, khi Romania nhiều lần cáo buộc các UAV Nga xâm nhập không phận nước này kể từ khi xung đột Ukraine leo thang.

Trong một vụ việc hồi tháng 4, giới chức Romania tuyên bố một UAV đã làm hư hại một căn nhà và cột điện gần thành phố Galati.

Tuy nhiên, Moscow bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc, cho rằng không có bằng chứng xác thực nào cho thấy các UAV đó thuộc về Nga.

UAV lạc hướng khiến NATO lo ngại

Những tháng gần đây, nhiều UAV được cho là xuất phát từ chiến sự Nga – Ukraine đã liên tục bay lạc sang không phận các quốc gia NATO ở Đông Âu và vùng Baltic.

Ngày 7/5, một UAV đã gây hư hại bốn bồn chứa dầu trống ở miền đông Latvia, gần biên giới Nga.

Moscow sau đó cáo buộc các quốc gia Baltic đã cho phép Ukraine sử dụng không phận của họ để tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga – điều mà các thành viên NATO này phủ nhận.

Giới phân tích cảnh báo các sự cố UAV “lạc hướng” đang làm tăng nguy cơ va chạm quân sự ngoài ý muốn giữa Nga và NATO trong bối cảnh chiến sự Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo RT, Reuters