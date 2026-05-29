Thủ tướng Israel nêu tên quốc gia có "tình yêu điên cuồng" dành cho Israel

Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Ấn Độ có “tình yêu điên cuồng” với Israel và vẫn ủng hộ Tel Aviv giữa lúc nước này bị quốc tế chỉ trích vì chiến sự Gaza.

Trong bối cảnh Israel ngày càng bị cô lập và hứng chịu làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trên trường quốc tế vì chiến sự Gaza, Thủ tướng Benjamin Netanyahu bất ngờ dành những lời ca ngợi đặc biệt cho Ấn Độ, gọi đây là quốc gia có “tình yêu điên cuồng” dành cho Israel và là một trong những đồng minh trung thành nhất của Tel Aviv.

Phát biểu hôm 28/5 tại Hội nghị Thung lũng Jordan, ông Netanyahu cho rằng Israel đang phải đối mặt với xu hướng “bị tước bỏ tính chính danh” ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng riêng tại Ấn Độ thì điều đó hoàn toàn không xảy ra.

“Ấn Độ có tình yêu điên cuồng dành cho Israel,” nhà lãnh đạo Israel nói, đồng thời mô tả New Delhi là đối tác sở hữu “mối quan hệ độc nhất vô nhị” với Nhà nước Do Thái.

Ông Netanyahu đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Ấn Độ như một cường quốc lớn ở châu Á vẫn kiên định đứng về phía Israel giữa lúc Tel Aviv bị quốc tế chỉ trích dữ dội vì chiến dịch quân sự ở Gaza.

Trong những năm gần đây, Israel liên tục đối mặt với các cáo buộc từ nhiều tổ chức quốc tế và chính phủ phương Tây cho rằng chiến dịch quân sự tại Gaza – được phát động sau vụ tấn công của Hamas năm 2023 – đã gây ra thảm họa nhân đạo nghiêm trọng và có dấu hiệu của “tội ác diệt chủng”.

Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn duy trì lập trường tương đối cân bằng, không tham gia các chiến dịch cô lập Israel như nhiều quốc gia khác.

Quan hệ ngoại giao chính thức giữa New Delhi và Tel Aviv được thiết lập từ năm 1992, dù Ấn Độ đã công nhận Israel từ năm 1950 – chỉ vài năm sau khi quốc gia này ra đời.

Thủ tướng Narendra Modi từng nhiều lần nhấn mạnh rằng mối liên hệ giữa người Do Thái và Ấn Độ đã tồn tại hàng nghìn năm, khi các thương nhân Do Thái cổ đại từng đi theo các tuyến hàng hải nối Địa Trung Hải với Ấn Độ Dương để tới tiểu lục địa này.

Hiện nay, Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Israel tại châu Á.

Theo số liệu từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Israel, kim ngạch thương mại song phương – chưa bao gồm các hợp đồng quốc phòng – đã đạt đỉnh 10,77 tỷ USD trong giai đoạn 2022–2023.

Trong chuyến thăm Israel hồi tháng 2 năm nay, ông Modi đã ca ngợi “mối quan hệ hợp tác quốc phòng mạnh mẽ” giữa hai nước, đồng thời tiết lộ New Delhi và Tel Aviv đang thúc đẩy một Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) đầy tham vọng.

Ấn Độ hiện cũng là một trong những khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Israel.

Theo nhiều báo cáo quốc tế, New Delhi đã ký các hợp đồng quốc phòng với Israel trị giá khoảng 8,6 tỷ USD chỉ riêng trong năm nay.

Ông Netanyahu cảm ơn Ấn Độ vì đã “đứng về phía Israel” sau cuộc tấn công của Hamas năm 2023, đồng thời gọi New Delhi là “đồng minh châu Á” quan trọng của Tel Aviv.

Dù vậy, sau khi Mỹ và Israel tiến hành các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi đầu năm nay, New Delhi đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông.

Trong cuộc điện đàm với ông Netanyahu hồi tháng 3, Thủ tướng Modi kêu gọi “sớm chấm dứt các hành động thù địch”, đồng thời nhấn mạnh rằng “an toàn của dân thường phải được đặt lên ưu tiên hàng đầu”.

Theo RT