Tỷ lệ phản đối ông Trump đã rơi xuống mức thời kỳ “Watergate” của Nixon

Khảo sát mới cho thấy tỷ lệ phản đối ông Trump lên tới 63%, mức thấp nhất kể từ vụ Watergate của Nixon, phản ánh sự suy giảm uy tín trong lòng cử tri Mỹ.

Theo truyền thông Mỹ ngày 28/5, cuộc thăm dò mới nhất của Viện Gallup - tổ chức khảo sát dư luận và phân tích dữ liệu nổi tiếng của Mỹ - cho thấy tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã tăng lên 63%, tương đương mức thấp nhất mà cựu Tổng thống Richard Nixon từng trải qua trong thời kỳ khủng hoảng “Watergate”.

Mức ủng hộ thấp ngang Richard Nixon thời điểm vụ “Watergate”

Gallup đã so sánh mức ủng hộ của ông Trump với 12 đời tổng thống trước đó ở thời điểm khoảng 491 ngày sau khi nhậm chức. Kết quả cho thấy vị thế dư luận hiện tại của ông Trump gần như trùng với cựu Tổng thống Nixon khi vụ “Watergate” làm rung chuyển chính quyền của ông, với tỷ lệ phản đối khoảng 63%.

Trong bảng so sánh này, người đứng ngay sau là cựu Tổng thống George W. Bush (con) với tỷ lệ phản đối 60%. Các tổng thống khác có tỷ lệ phản đối cao gồm: Joe Biden: 54%, Donald Trump nhiệm kỳ đầu: 53%, Barack Obama: 51%, Jimmy Carter: 42%.

Ở chiều ngược lại, một số tổng thống Mỹ ở cùng thời điểm có tỷ lệ phản đối thấp hơn nhiều: John F. Kennedy: chỉ 13%, George H. W. Bush (cha): 20%, Ronald Reagan trong nhiệm kỳ hai: 22%.

Kết quả của Viện Gallup không phải hiện tượng cá biệt. Trang tổng hợp thăm dò RealClearPolitics đã thống kê dữ liệu từ nhiều cơ quan truyền thông, tổ chức như The Wall Street Journal, Fox News, Reuters/Ipsos, The New York Times… Kết quả cho thấy tỷ lệ phản đối trung bình đối với ông Trump đã lên tới 58,3%.

Theo RealClearPolitics, tỷ lệ phản đối ông Trump (đồ thị màu đỏ) là 58,3%, trong khi ủng hộ chỉ 39,3%.

Con số này không chỉ vượt đỉnh 57,9% trong nhiệm kỳ đầu của ông, mà còn tiến gần mức dư luận tiêu cực sau vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6/1/2021.

RealClearPolitics cũng nhận thấy thái độ của người dân Mỹ đối với ông Trump đang tiếp tục xấu đi. Trong các khảo sát tổng hợp, khoảng 55,9% cử tri cho biết họ có cái nhìn tiêu cực về bản thân Trump, cho thấy hình ảnh cá nhân của ông đang suy giảm cùng với đánh giá về năng lực điều hành.

Trong nhóm cử tri từng đóng vai trò then chốt giúp ông Trump chiến thắng năm 2024, xu hướng suy giảm ủng hộ cũng rất rõ rệt. Một cuộc khảo sát của UnidosUS - tổ chức vận động quyền dân sự người Mỹ Latinh - tại 32 khu vực bầu cử cạnh tranh cho thấy khoảng 1/4 cử tri gốc Mỹ Latinh từng bỏ phiếu cho ông Trump năm 2024 hiện nói rằng họ sẽ không tiếp tục bỏ phiếu cho ông nữa. Tỷ lệ này tăng 9 điểm phần trăm so với tháng 4/2025 và 13 điểm phần trăm so với tháng 11/2025.

Nguyên nhân: kinh tế và chiến tranh với Iran

Lo ngại kinh tế được xem là nguyên nhân quan trọng khiến dư luận quay lưng với ông Trump. Một khảo sát khác của Gallup cho thấy 76% người Mỹ cho rằng nền kinh tế đang xấu đi.

Những lo ngại này phản ánh rõ trong đời sống thường ngày. Theo dữ liệu từ American Automobile Association (AAA - Liên đoàn các câu lạc bộ ô tô lớn của Mỹ), có hàng chục triệu hội viên tại Mỹ và Canada, giá xăng tại Mỹ vẫn ở mức cao: trung bình toàn quốc: 4,459 USD/gallon, riêng bang California: 6,094 USD/gallon — cao nhất cả nước.

Lạm phát cũng tăng tốc. Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng trước tăng 3,8% — mức cao nhất trong ba năm. Quan chức bộ này thừa nhận chiến sự Iran kéo dài đã khiến giá cả leo thang mạnh trong nhiều tuần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với tình trạng mất uy tín nghiêm trọng trước thời điểm bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2026. Ảnh: Getty.

Một nghiên cứu của Viện Watson về Quan hệ Quốc tế và Công vụ thuộc Brown University ước tính kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh với Iran ngày 28/2, người tiêu dùng Mỹ đã phải chi thêm khoảng 41,5 tỷ USD do giá xăng dầu tăng, tương đương khoảng 316 USD mỗi hộ gia đình.

Giáo sư chính trị học Jeff Colgan của Brown University nhận xét: “Đất nước chúng ta đang phải chi quá nhiều tiền cho chi phí nhiên liệu bổ sung, trong khi số tiền đó lẽ ra có thể được dùng để cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông theo cách hữu ích hơn nhiều”.

International Business Times cho rằng những số liệu trên phần nào giải thích vì sao mức ủng hộ ông Trump đang tiến sát thời kỳ Watergate. Người dân Mỹ thường đánh giá tổng thống dựa trên khả năng chi tiêu thực tế của bản thân trong từng tuần, hơn là các chỉ số kinh tế vĩ mô toàn cầu. Khi giá xăng ở California vượt 6 USD/gallon và lạm phát lên mức cao nhất ba năm, ngay cả những người ủng hộ trung thành cũng có thể dao động.

Tuy nhiên, đội ngũ của ông Trump lại chọn cách giảm nhẹ áp lực kinh tế trong nước. Đầu tháng này, khi được hỏi về tình trạng tài chính căng thẳng của các hộ gia đình Mỹ, ông Trump trả lời: “Tôi không nghĩ về tình trạng tài chính của người Mỹ, tôi không nghĩ về bất kỳ ai cả. Tôi chỉ nghĩ đến một điều: chúng ta không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Ông Trump từ lâu vẫn bác bỏ các cuộc thăm dò bất lợi cho mình, gọi chúng là “giả mạo”. Đội ngũ của ông lập luận rằng tình hình kinh tế và địa chính trị biến động đã khiến số liệu thăm dò dao động, đồng thời cho rằng vẫn còn thời gian để xoay chuyển tình thế trước kỳ bầu cử tiếp theo.

Truyền thông Mỹ nhận định rằng, một mặt, cách phát biểu này phản ánh quan điểm của chính quyền Trump rằng an ninh quốc gia phải được đặt cao hơn khó khăn kinh tế ngắn hạn; nhưng mặt khác, khi các tổ chức thăm dò lớn đều ghi nhận mức ủng hộ ông Trump giảm xuống đáy lịch sử - thấp nhất trong số các tổng thống Mỹ kể từ thời Nixon ở cùng giai đoạn cầm quyền - thì lập luận đó khó tránh khỏi bị xem là xa rời thực tế.

Theo Guancha, Ifeng