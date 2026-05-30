Trung Quốc lần đầu tiết lộ “công nghệ đen” quân sự mang tên Ngao robot”R

Trung Quốc lần đầu trình làng hệ thống Ngao robot, gồm các nền tảng nhỏ gọn và lớn, tích hợp AI, nâng cao khả năng tác chiến độc lập và bầy đàn trên chiến trường.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 29/5, tại Triển lãm Thiết bị Công nghệ và Trí tuệ Quân sự Trung Quốc (còn gọi là Triển lãm Quân sự Bắc Kinh) lần thứ 11 vừa diễn ra từ 14–16/5/2026, một hệ thống trang bị mặt đất không người lái mang tên “Cơ khí Ngao” (Ngao robot) đã lần đầu tiên xuất hiện với đầy đủ hệ sản phẩm, thu hút sự quan tâm rộng rãi của giới quan sát quân sự trong, ngoài nước.

Triển lãm năm nay lấy chủ đề “Trí tuệ hiện thân không người lái dẫn dắt, hệ thống chỉ huy – điều khiển trao quyền”, nhằm thúc đẩy chuyển hóa hiệu quả “lực lượng sản xuất chất lượng mới” thành “năng lực chiến đấu chất lượng mới”.

Ảnh Ngao mang súng máy (trái) và Thiết Ngao mang ống phóng rocket. Ảnh: IThome.

Là một nền tảng công nghệ tiên phong trong lĩnh vực này, dòng “Ngao robot” được trưng bày không phải là những đơn vị tác chiến mặt đất độc lập đơn lẻ, mà là một nền tảng tác chiến mở có thể được cấu hình linh hoạt theo yêu cầu nhiệm vụ.

Việc đặt tên là “Ngao robot” thể hiện định vị chiến lược khác biệt hoàn toàn so với các khái niệm trước đây như “Chó robot” hay “Sói robot”. Nếu “Chó robot” tượng trưng cho vai trò hỗ trợ và phụ thuộc; “Sói robot” nhấn mạnh khả năng tác chiến bầy đàn, hiệp đồng nhóm; thì “Ngao robot” đại diện cho năng lực chiến đấu độc lập mạnh mẽ hơn và hiệu suất đơn thể vượt trội; tên gọi “Ngao” được chọn để gợi hình ảnh một "chiến binh" mạnh mẽ hơn là một "thú cưng robot".

Thiết Ngao tự phóng rocket tấn công mục tiêu. Ảnh: IThome.

Thực thể tác chiến độc lập đa năng

Điều này cho thấy sự chuyển biến sâu sắc từ một công cụ hỗ trợ đơn thuần thành nút hỏa lực cấp tổ chiến đấu, thậm chí là đơn vị tác chiến độc lập.

Theo thông tin chính thức, dòng “Ngao robot” được giới thiệu lần này gồm hai nền tảng chính là “Ảnh Ngao” và “Thiết Ngao”. Hai nền tảng được thiết kế theo tư duy “cao – thấp kết hợp, nhẹ – nặng phối hợp” nhằm thích ứng với các môi trường chiến trường phức tạp.

Ảnh Ngao cùng binh sĩ tác chiến đường phố. Ảnh: IThome.

Mẫu “Ảnh Ngao” có kích thước nhỏ gọn hơn, tập trung vào nhiệm vụ thâm nhập bí mật. Nó sở hữu khả năng cơ động trong yên lặng, thích hợp cho địa hình đồi núi hoặc tác chiến đô thị trong ngõ hẻm; có thể mang súng máy, thiết bị trinh sát và nhiều loại tải trọng khác.

Nhờ thân hình nhỏ gọn, “Ảnh Ngao” có thể xâm nhập vào bên trong các kiến trúc, di chuyển qua các hành lang hẹp, thậm chí luồn qua hệ thống thông gió để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát bí mật, hoặc truy quét phía sau phòng tuyến đối phương.

Bổ sung cho “Ảnh Ngao” là mẫu “Thiết Ngao” có kích thước lớn hơn. Nền tảng này sở hữu khả năng “hợp nhất trinh sát – tấn công”. Nó có thể mang súng máy đa năng cỡ 7,62 mm, mang súng phóng lựu tự động để chế áp hỏa lực, hoặc lắp mô-đun trinh sát để thực hiện nhiệm vụ do thám tiền phương.

Thiết Ngao có thể mang nhiều loại vũ khí, khí tài khác nhau. Ảnh: IThome.

Thiết Ngao sử dụng cấu trúc lai bánh xe – chân robot nên sở hữu khả năng cơ động cao. Trên địa hình bằng phẳng, nó có thể chạy bằng bánh xe với tốc độ khoảng 50 km/h để truy kích mục tiêu. Khi gặp đống đổ nát, cầu thang hoặc vật cản phức tạp, nó chuyển sang chế độ đi bằng 4 chân.

Khả năng vượt chướng ngại của “Thiết Ngao” rất đáng nể: Có thể vượt hào rộng tới 1,6 mét, vượt vật cản thẳng đứng cao tới 80 cm.

Về mặt thông minh hóa, “Thiết Ngao” được trang bị hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI), gồm hệ thống ngắm bắn thông minh, hệ thống trinh sát đa phổ gồm: ánh sáng thường, hồng ngoại nhìn đêm, đo xa laser.

Ngao robot hành quân cùng binh sĩ. Ảnh: IThome.

Nhờ đó, nó có thể nhận thức tình hình chiến trường 24/24, tự động theo dõi và khóa mục tiêu. Ngoài ra, hệ thống UWB (Ultra-Wideband – siêu băng rộng) cho phép “Ngao robot” tự động bám theo binh sĩ trong lúc hành quân hoặc triển khai trận địa dã chiến mà không cần điều khiển liên tục bằng tay. Điều này giúp giảm đáng kể gánh nặng tác chiến cho người vận hành.

Hướng tới tác chiến bầy đàn, có thể thay đổi cách tác chiến bộ binh

Đơn vị triển lãm cho biết trong tương lai các trang bị không người lái sẽ không hoạt động riêng lẻ mà phải được tích hợp vào hệ thống tác chiến tổng thể.

Các cụm thiết bị không người lái sẽ kết nối mạng với nhau, tự động phân công nhiệm vụ, nhận thức tình huống chiến trường theo thời gian thực dưới một hệ thống chỉ huy thống nhất, hình thành vòng lặp tác chiến “điều khiển theo bầy đàn – tấn công theo bầy đàn”.

Ngao robot có thể kết nối mạng và AI hiện thân, chịu sự chỉ huy của con người. Ảnh: IThome.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Vương Minh Chí nhận định rằng việc ứng dụng rộng rãi các robot “Ngao robot” được AI hỗ trợ trong tương lai có thể làm thay đổi căn bản mô hình tác chiến bộ binh truyền thống.

Ông tóm tắt triết lý này bằng công thức: “Robot chủ lực tác chiến – con người chủ đạo kiểm soát– người và máy phối hợp – không gian và mặt đất hợp nhất”.

Trong tấn công, các “Ngao robot” có thể đóng vai trò mũi nhọn xung kích tiến vào khu vực nguy hiểm. Trong phòng thủ, chúng có thể được phân tán để kiểm soát và bảo vệ khu vực vòng ngoài.

Thông qua khả năng kết nối mạng và trí tuệ hiện thân, các robot này có thể tự động theo sau binh sĩ, tự tránh chướng ngại vật, liên kết sâu với các hệ thống đeo thông minh của binh sĩ.

Video về Ngao robot lần đầu tiên ra mắt tại Triển lãm quân sự Bắc Kinh 2026. Nguồn: CCTV.

Theo cách mô tả của các nhà phát triển, chúng sẽ dần chuyển từ những cỗ máy vô tri thành những “đồng đội có nhiệt độ” trên chiến trường tương lai.

Triển lãm Thiết bị Công nghệ và Trí tuệ Quân sự Trung Quốc (Bắc Kinh) lần thứ 11 (China (Beijing) Military Intelligence Technology and Equipment Expo 2026) diễn ra từ 14–16/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Bắc Kinh. Hơn 550 doanh nghiệp tham gia, trưng bày trên 3.000 công nghệ và sản phẩm; có khoảng 50.000 lượt khách tham quan và hơn 1.800 đại biểu chuyên ngành.

Triển lãm này được tổ chức thường niên và hiện là một trong những sự kiện lớn nhất của Trung Quốc về: AI quân sự, hệ thống chỉ huy – kiểm soát (C4ISR), robot và phương tiện không người lái, tác chiến điện tử, mô phỏng huấn luyện, công nghệ phòng thủ và an ninh.

Theo Ithome, Sohu