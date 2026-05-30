Ông Putin: Xung đột Ukraine đang tiến gần hồi kết, Nga có thể “san phẳng” bên tấn công

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường Ukraine, bác bỏ cáo buộc đe dọa NATO, lên tiếng về vụ UAV rơi ở Romania, Armenia và cuộc đua AI toàn cầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trả lời nhiều câu hỏi của báo giới trong chuyến thăm Kazakhstan ngày 29/5, cập nhật về tình hình xung đột Ukraine, quan hệ với NATO ở châu Âu, vụ máy bay không người lái (UAV) rơi xuống Romania cũng như các diễn biến chính trị tại Armenia.

Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường

Ông Putin cho rằng cuộc xung đột Ukraine đang dần đi tới hồi kết khi quân đội Nga tiếp tục duy trì đà tấn công trên toàn bộ mặt trận. Tuy nhiên, ông cho rằng sẽ là “không khôn ngoan” nếu đưa ra một mốc thời gian cụ thể.

“Tình hình trên chiến trường cho thấy có cơ sở để tin rằng (cuộc xung đột) đang tiến gần đến giai đoạn kết thúc”, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết mặc dù Moscow vẫn duy trì “một số kênh liên lạc”, hiện tại chưa có cuộc đàm phán hòa bình chính thức nào đang diễn ra.

Trong bối cảnh Mỹ đang tập trung đáng kể vào cuộc chiến với Iran, một số quan chức Liên minh châu Âu (EU) gần đây đã bắt đầu đề cập đến khả năng nối lại đối thoại với Nga, vốn bị đình chỉ từ năm 2022.

Các nhà lãnh đạo phương Tây phải ngừng đánh lừa người dân

Tổng thống Nga một lần nữa khẳng định Moscow không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia thành viên NATO hay EU nào, đồng thời bác bỏ những tuyên bố theo hướng ngược lại là “những lời dối trá trắng trợn”.

Ông nhắc lại lập trường lâu nay của Nga rằng Moscow buộc phải can thiệp vào Ukraine sau khi Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk giai đoạn 2014-2015 với các vùng ly khai ở Donbass, những khu vực sau đó đã bỏ phiếu gia nhập Nga.

Theo ông Putin, các nhà lãnh đạo phương Tây đang lợi dụng cuộc xung đột để biện minh cho việc gia tăng chi tiêu quân sự ở mức “phi lý”.

“Họ không nên đánh lừa chính người dân của mình”, ông nói thêm.

Những kẻ gây hấn sẽ bị san phẳng

Tuy nhiên, ông Putin cũng nhấn mạnh rằng Nga hoàn toàn có khả năng “san phẳng” bất kỳ quốc gia nào nếu nước đó tìm cách tấn công Nga.

Ông đưa ra phát biểu này khi được hỏi về tuyên bố của Ngoại trưởng Lithuania Kestutis Budrys hồi đầu tháng, trong đó nói rằng trong trường hợp xảy ra xung đột, NATO phải chứng minh rằng họ “có thể đột nhập” vào tỉnh Kaliningrad của Nga – vùng lãnh thổ tách biệt nằm bên bờ biển Baltic giữa Ba Lan và Lithuania.

Tổng thống Nga cảnh báo Moscow sẽ coi mọi địa điểm phóng UAV của Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp, kể cả khi chúng hoạt động từ lãnh thổ các quốc gia Baltic.

Romania nên công bố dữ liệu về vụ UAV

Ông Putin kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra “khách quan” đối với vụ UAV đâm vào một tòa chung cư tại thành phố Galati của Romania, gần biên giới Ukraine, hôm 29/5 khiến hai người bị thương.

Romania cùng các đồng minh NATO đã quy trách nhiệm cho Nga về vụ việc.

Theo ông Putin, Bucharest cần công bố “các dữ liệu khách quan” liên quan đến vụ việc, tương tự như cách Nga từng chuyển giao dữ liệu giải mã chuyến bay của một UAV Ukraine bị bắn hạ năm ngoái khi đang hướng tới một trong những nơi ở của ông.

Ông cũng nhắc lại rằng trong những tháng gần đây, nhiều UAV nghi là của Ukraine đã lạc hướng và xâm nhập không phận các nước Baltic cũng như Phần Lan.

Truyền thông phương Tây đang đánh lừa chính độc giả của mình

Ông Putin chỉ trích truyền thông phương Tây vì theo ông đang “biến độc giả của chính họ thành những kẻ ngốc” nhằm tạo thêm sự ủng hộ tài chính cho Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga cũng lên án việc nhiều hãng tin quốc tế không đưa tin về vụ tấn công bằng UAV nhằm vào một trường cao đẳng ở Starobelsk tuần trước khiến 21 sinh viên thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương.

“Không một lời nào được nói về thảm kịch ở Starobelsk, nơi những đứa trẻ của chúng tôi bị sát hại có chủ đích. Không một lời nào, như thể chuyện đó chưa từng xảy ra”, ông Putin nói.

Trước đó, Moscow đã chỉ trích một số hãng truyền thông như CNN và BBC vì từ chối lời mời đến Starobelsk để đưa tin trực tiếp.

Kinh tế Armenia sẽ chịu thiệt hại nếu cắt đứt quan hệ với Nga

Đề cập tới cuộc bầu cử quốc hội sắp tới ở Armenia, ông Putin cho rằng việc nước này thúc đẩy hội nhập sâu hơn với EU cuối cùng có thể trở nên không tương thích với tư cách thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU).

Theo ông, nếu rời khỏi EAEU, Armenia có thể mất ít nhất 14% GDP.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan – người gần đây nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump – cho biết Yerevan hiện chưa có kế hoạch rút khỏi EAEU, nhưng cuối cùng cử tri sẽ quyết định Armenia lựa chọn khối kinh tế nào.

Nga hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Armenia và cung cấp khí đốt tự nhiên cho nước này với mức giá ưu đãi.

Lợi thế trong công nghệ AI

Ông Putin khẳng định Nga là một trong số ít quốc gia trên thế giới có đủ nguồn nhân lực và tài nguyên năng lượng để phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) độc lập, mang tính chủ quyền.

“Chúng tôi có năng lực rất lớn về điện hạt nhân và thủy điện, đặc biệt là tại Siberia”, ông nói.

Theo Tổng thống Nga, những yếu tố này mang lại cho Moscow “những lợi thế rõ ràng” trong cuộc đua AI toàn cầu.

Theo RT