Lộ diện 2 động lực đang dẫn dắt kinh tế Đà Nẵng

Cục Thống kê Đà Nẵng vừa cho biết nền kinh tế Đà Nẵng trong tháng 10/2025 đang được dẫn dắt bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch và giao dịch bất động sản.

Du lịch tiếp tục khởi sắc

Theo đó, trong tháng 10/2025, kinh tế Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận sự phát triển của hoạt động du lịch và giao dịch bất động sản.

Cụ thể, trong tháng 10/2025, loạt các sự kiện như: Lễ hội Bia GBA Oktoberfest, Hội chợ Quốc tế Thương mại - Du lịch - Đầu tư EWEC Đà Nẵng 2025, Lễ hội Trung thu Đà Nẵng, cùng nhiều chương trình nghệ thuật và trình diễn đường phố đã tạo sức hút cho thương hiệu du lịch "Thành phố sự kiện" của Đà Nẵng. Cùng với đó, việc mở thêm các đường bay quốc tế mới đến Đà Nẵng đã giúp tăng khả năng kết nối, thúc đẩy thị trường khách quốc tế, đặc biệt là phân khúc MICE và du lịch cưới.

Tính chung 10 tháng năm 2025, lượng khách và doanh thu du lịch tiếp tục tăng mạnh, phản ánh rõ xu hướng phục hồi bền vững và vai trò trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực miền Trung của Đà Nẵng.

Du khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng trưởng mạnh trong tháng 10/2025.

Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 10/2025 ước đạt 4.061 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 1.231 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 2.830 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung 10 tháng năm 2025, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 44.503 tỷ đồng, chiếm 21,2% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng số lượt khách phục vụ do các cơ sở lưu trú phục vụ trong tháng 10/2025 ước đạt 1.310 nghìn lượt khách, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 614 nghìn lượt (tăng 28,3% so với cùng kỳ), khách trong nước đạt 696 nghìn lượt (tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2024).

Tính chung 10 tháng năm 2025, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 15,4 triệu lượt, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 6,3 triệu lượt, tăng 25,9%; khách trong nước đạt 9,1 triệu lượt, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Sau thời gian gián đoạn, đường bay Đà Nẵng - Thẩm Quyến (Trung Quốc) được mở trở lại đã thúc đẩy phát triển thị trường du lịch khu vực Bắc Á đến Đà Nẵng.

Hoạt động lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ du lịch trong tháng 10/2025 duy trì xu hướng phục hồi tích cực, đặc biệt ở nhóm khách quốc tế theo tour. Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành (sau khi trừ chi hộ) tháng 10/2025 ước đạt 318 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 10 tháng năm 2025, doanh thu ước đạt 3.921 tỷ đồng, chiếm 1,9% tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung 10 tháng năm 2025, lượt khách du lịch theo tour đạt 1,4 triệu lượt, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế tăng 24,9%, khách trong nước tăng 36,5%, trong khi khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

Giao dịch BĐS tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng kinh tế

Cũng theo Cục Thống kê Đà Nẵng, lĩnh vực kinh doanh bất động sản tiếp tục là điểm sáng nổi bật, đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng của toàn nhóm ngành.

Sau giai đoạn điều chỉnh mạnh trong năm 2024, thị trường Đà Nẵng từ quý III/2025 đã dần khởi sắc nhờ các chính sách tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, điều chỉnh khung giá đất, cùng với tiến độ triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như tuyến đường ven sông Cổ Cò, khu công nghệ cao mở rộng, và các khu đô thị mới phía Tây Bắc.

Lượng giao dịch tăng trở lại, đặc biệt ở phân khúc đất nền và nhà liền thổ, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đang phục hồi. Nhờ đó, doanh thu hoạt động thế là trung tâm dịch vụ tổng hợp và thị trường bất động sản năng động hàng đầu miền Trung, tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển bền vững các ngành dịch vụ trong thời gian tới.

Loạt các dự án BĐS "khủng" được khởi công đã thúc đẩy thị trường BĐS Đà Nẵng tăng trưởng.

Theo đó, tổng doanh thu dịch vụ khác tháng 10/2025 ước đạt 4.598 tỷ đồng, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, dịch vụ kinh doanh BĐS đạt 1.749 tỷ đồng, giảm 9,6% so với tháng trước, tăng tới 77,8% so với cùng kỳ 2024.

Tính chung 10 tháng năm 2025, tổng doanh thu nhóm ngành dịch vụ khác đạt 45.890 tỷ đồng, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng dịch vụ kinh doanh bất động sản tiếp tục dẫn đầu quy mô doanh thu với 17.239 tỷ đồng, tăng 104,0%.