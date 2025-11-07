Vì sao chủ đầu tư The Legend City Danang chưa được phép bán hàng?

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi Sở VH-TT&DL, yêu cầu xử lý chủ đầu tư dự án The Legend City Danang vì đăng thông tin không đúng sự thật và chấn chỉnh việc bán hàng khi chưa đủ điều kiện.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi Sở VH-TT&DL, Công ty TNHH MTV Vipico và Công ty Cổ phần ROX Signature về việc thông tin chủ đầu tư dự án The Legend City Danang không chính xác và thực hiện hoạt động bán hàng khi chưa đủ điều kiện.

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ thành phố huyền thoại - Đà Nẵng (The Legend City Danang) do Công ty TNHH MTV Vipico làm chủ đầu tư, không phải Công ty ROX Signature là chủ đầu tư như thông tin đăng tải trên website dự án (thelegendcitydanang.com.vn).

Bên cạnh đó, tính đến thời điểm hiện tại, dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ thành phố huyền thoại - Đà Nẵng (The Legend City Danang) chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.

Với những vi phạm này, Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư (Công ty TNHH MTV Vipico) chỉ được thực hiện kinh doanh bất động sản tại dự án The Legend City Danang khi bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản; đồng thời chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán nhà ở từ bên đặt cọc để mua khi nhà ở đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản;

Chủ đầu tư không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Luật Kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Vipico phải thực hiện công khai thông tin dự án bất động sản theo đúng quy định của Luật Kinh doanh bất động sản; rà soát, báo cáo tình hình triển khai dự án, tình hình thực hiện kinh doanh bất động sản, số lượng hồ sơ đã đặt cọc, giữ chỗ, ký hợp đồng mua bán (nếu có) tại dự án và gửi Sở Xây dựng trước ngày 15/11/2025.

Đối với Công ty CP ROX Signature, Sở Xây dựng yêu cầu rà soát, báo cáo việc cung cấp thông tin, nhận đặt cọc, giữ chỗ; ký hợp đồng mua bán (nếu có) tại dự án, gửi Sở Xây dựng trước ngày 15/11/2025.

Để chấn chỉnh hành vi này, Sở Xây dựng đề nghị Sở VH-TT&DL kiểm tra, xử lý việc đăng tải thông tin về chủ đầu tư dự án này không đúng sự thật đối với website thelegendcitydanang.com.vn và một số trang thông tin khác.