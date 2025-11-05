Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Hư hỏng mặt đường huyết mạch kết nối cảng Tiên Sa, Sở Xây dựng Đà Nẵng nói gì?

Hồ Xuân Mai
Sau đợt mưa lũ kéo dài diễn ra trên địa bàn TP Đà Nẵng, mặt đường tuyến giao thông huyết mạch Ngô Quyền-Lê Văn Hiến (QL14B) bị hư hỏng nghiêm trọng khiến các phương tiện lưu thông khó khăn.

Ql14B đoạn qua phường An Hải, TP Đà Nẵng bị hư hỏng nặng sau mưa kéo dài.
Chiều 5/11, Sở Xây dựng cho biết, nguyên nhân mặt đường hư hỏng là do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài liên tục, nền đường bị ẩm ướt, cộng với lượng phương tiện tải trọng nặng lưu thông liên tục nên mặt đường tuyến QL14B bị hư hỏng.

“Không những vậy, đây là tuyến giao thông vận tải hàng hoá chính dẫn từ cảng Tiên Sa đi các nơi nên mặt đường càng hư hỏng nặng hơn, đặc biệt là nút giao thông Nguyễn Văn Thoại”, Sở Xây dựng Đà Nẵng thông tin.

IMG_7549.jpeg
Mặt đường QL14B đoạn ngã tư Nguyễn Văn Thoại bị hư hỏng nghiêm trọng.

Cũng theo Sở Xây dựng, mặc dù đã ghi nhận thông tin hư hỏng trên tuyến nhưng việc triển khai thi công công trình sửa chữa phải tạm dừng do mưa và lưu lượng phương tiện quá lớn. Nên để đảm bảo an toàn giao thông, Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng đã phối hợp đơn vị thi công tiến hành xử lý tạm bằng giải pháp đào lớp mặt đường bị hư hỏng, gia cố móng mặt đường bằng lớp đá, bù phụ cấp phối mặt đường để đảm bảo giao thông tạm.

IMG_7552.jpeg
Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng huy động phương tiện xử lý tạm để phương tiện lưu thông.

“Đến khi thời tiết nắng ráo liên tục khoảng 2-3 ngày, đơn vị sẽ tiến hành đào bỏ toàn bộ kết cấu hư hỏng xử lý, lu lèn móng nền đường và hoàn trả bằng 2 lớp bê tông nhựa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ được Sở Xây dựng phê duyệt”, Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng cho hay.

