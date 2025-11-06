Chung cư cao cấp nằm trên "đất vàng" TP Huế có điện sau 10 ngày ngập hầm

Ngay sau chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Huế hôm 5/11, hàng trăm cư dân tại chung cư The Manor Crown Huế (khu đô thị An Vân Dương, phường Vỹ Dạ, TP.Huế) sau 10 ngày mất điện đã được cấp điện trở lại.

Dân có điện ngay sau chỉ đạo của lãnh đạo TP.Huế

Trước đó, theo phản ánh của cư dân sinh sống tại The Manor Crown Huế, đợt mưa lớn kéo dài vừa qua đã gây ngập tầng hầm của chung cư khiến hệ thống điện, nước sinh hoạt, xử lý rác thải và thang máy của toàn khu đã bị tê liệt hoàn toàn. Dù mưa đã tạnh từ nhiều ngày trước, nhưng đến nay cư dân vẫn phải xách nước lên tầng, di chuyển bằng cầu thang bộ vì mất điện nước.

Mặc dù nước lũ tại khu vực chung cư The Manor Crown Huế đã rút. Đặc biệt, tầng hầm, nơi đặt hệ thống điện, nước của chung cư (đến trưa 5/11) đã được tháo khô nước bằng nhiều máy bơm, nhưng cư dân nơi đây vẫn không có điện để sinh hoạt.

Trực tiếp kiểm tra hiện trường ngày 5/11, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh phê bình Ban quản lý toà nhà và Chủ đầu tư trong việc chậm trễ xử lý khắc phục hậu quả do mưa lũ khi để hệ thống điện, nước, xử lý rác thải, thang máy… tê liệt nhiều ngày.

Lãnh đạo UBND TP.Huế cũng chỉ đạo Công ty Điện lực Huế và Công ty Cấp nước Huế khẩn trương phối hợp khắc phục kỹ thuật, trong vòng 12 giờ phải cung cấp lại điện, nước cho cư dân sử dụng.

Bên cạnh đó, ông Minh cũng chỉ đạo Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ hỗ trợ bơm nước khỏi khu vực hầm để xe và hầm chứa nước; yêu cầu Ban quản lý tập trung vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, khử khuẩn toàn bộ khu chung cư nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cư dân.

Ngay sau chỉ đạo của lãnh đạo TP.Huế, đến khoảng 21h40 tối 5/11, Điện lực Huế đã hỗ trợ chủ đầu tư, ban quản lý chung cư đóng và cấp điện trở lại một phần của chung cư, cụ thể là tòa nhà A, tòa nhà B từ tầng 7-19.

Theo Công ty Điện lực Huế, tại chung cư The Manor Crown có 255 khách hàng sử dụng điện của đơn vị này cung cấp. Những ngày qua công ty phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để khắc phục hậu quả lũ lụt, nhằm sớm cấp điện trở lại cho khách hàng. Hệ thống điện bị mất do ngập nước tại các hầm đặt máy biến áp, và việc cấp điện trở lại phụ thuộc vào tiến độ bơm nước khỏi hầm tại chung cư này.

"Việc đóng - cấp điện trở lại cho chung cư The Manor Crown Huế nhờ vào máy biến áp lưu động công suất 400 KW của Điện lực Huế điều phối do hệ thống điện của chung cư ở tầng hầm bị ngập lụt chưa thể khắc phục, sửa chữa", Điện lực Huế cho hay.

Cư dân sinh sống bức xúc phản ánh với Chủ tịch UBND TP Huế về tình trạng mất điện, cúp nước suốt thời gian qua.

Chung cư cao cấp, nhưng nhiều lần bị ngập

The Manor Crown Huế là tổ hợp chung cư và trung tâm thương mại cao cấp do Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư, khởi công từ năm 2015, với tổng mức đầu tư hơn 620 tỷ đồng. Dự án gồm hai tòa tháp 15 tầng, nằm trên diện tích gần 4,2 ha bên trục đường Tố Hữu ở trung tâm khu đô thị An Vân Dương, thuộc phường Xuân Phú, TP Huế. Đây cũng là khu vực được mệnh danh là “đất vàng” của TP.Huế.

Tuy nhiên, dù mang danh “cao cấp”, nhưng The Manor Crown Huế đã nhiều lần bị ngập nặng trong các đợt mưa lớn. Đặc biệt, đợt mưa lịch sử năm 2020 từng khiến tầng hầm tòa nhà chìm sâu trong nước, nhiều phương tiện của cư dân bị hư hỏng nặng. Sau sự cố đó, các chuyên gia đã khuyến cáo chủ đầu tư cần đánh giá lại hệ thống thoát nước, bơm chống ngập và hạ tầng kỹ thuật tầng hầm, nhưng đến nay những cảnh báo này vẫn chưa được xử lý triệt để.

Chung cư The Manor Crowm Huế bị nước bao vây

Việc để hàng trăm hộ dân phải sống hơn 10 ngày trong cảnh thiếu điện, thiếu nước, mất an toàn sinh hoạt giữa trung tâm thành phố là điều khó chấp nhận.

Tại chung cư The Manor Crowm, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh đã lắng nghe phản ánh của cư dân, đồng thời khẳng định chính quyền thành phố sẽ giám sát chặt chẽ tiến độ khắc phục, và nếu tiếp tục để xảy ra chậm trễ, sẽ xem xét xử lý trách nhiệm cá nhân và tập thể liên quan.