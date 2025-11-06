Đà Nẵng phân phổ hơn 200 tỷ đồng hỗ trợ bão lụt cho người dân ra sao?

UBND TP Đà Nẵng vừa có hướng dẫn hỗ trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai (đợt 1) đối với các xã phường, đặc khu bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn.

Căn cứ vào các quy định định hiện hành và để triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả và khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu trợ kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân, UBND TP Đà Nẵng quyết định hỗ trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai (đợt 1) đối với các xã phường, đặc khu bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn.

Cụ thể, hỗ trợ khẩn cấp 15kg gạo/người/tháng trong thời gian 1 tháng đối với các đối tượng thuộc hộ có nguy cơ thiếu đói; đối với người bị mất nhà ở và không có khả năng tự bảo đảm các nhu cầu thiết yếu thì xem xét hỗ trợ từ nguồn lực huy động: lều bạt, nước uống, thực phẩm, chăn màn, xoong nồi, chất đốt, xuồng máy và một số mặt hàng thiết yếu khác phục vụ nhu cầu trước mắt, tại chỗ.

Người bị thương nặng do được xem xét hỗ trợ 5 triệu đồng/người; hộ gia đình có người chết, cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng cho người chết do không có người nhận trách nhiệm tổ chức mai táng được xem xét, hỗ trợ 25 triệu đồng/người chết;

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi hoàn toàn xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà là 40 triệu đồng/hộ.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi hoàn toàn xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà là 40 triệu đồng/hộ; hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà là 30 triệu đồng/hộ; hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà là 20 triệu đồng/hộ;

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng còn hỗ trợ khẩn cấp đối với trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích mà không còn người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng được hỗ trợ theo quy định.

Riêng các trường hợp đặc biệt khẩn cấp, nghiêm trọng, việc hỗ trợ do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định, bỏ qua bước bình xét, bảo đảm chi trả cho đối tượng kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức, công khai và minh bạch.