Apple kiện OpenAI vì cáo buộc đánh cắp bí mật công nghệ phần cứng

Apple chính thức khởi kiện OpenAI lên tòa án liên bang với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại và lôi kéo hàng trăm nhân sự chất lượng cao để tự sản xuất thiết bị phần cứng.

Tập đoàn công nghệ Apple vừa chính thức đệ đơn khởi kiện công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo OpenAI lên tòa án liên bang tại thành phố San Jose thuộc bang California. Động thái pháp lý mạnh mẽ này cáo buộc phía doanh nghiệp phần mềm đã chủ động lên kế hoạch và thực hiện một chiến dịch quy mô lớn nhằm lôi kéo nhân sự chất lượng cao và đánh cắp các bí mật thương mại cốt lõi.

Mục tiêu của chiến dịch này được cho là nhằm phục vụ cho tham vọng tự phát triển và sản xuất các thiết bị phần cứng tiêu dùng tích hợp công nghệ thông minh của hãng. Vụ kiện tụng dân sự phức tạp này đánh dấu một bước leo thang căng thẳng vô cùng nghiêm trọng giữa hai ông lớn công nghệ vốn từng là đối tác chiến lược ký kết thỏa thuận tích hợp công nghệ trò chuyện trực tuyến vào các thiết bị di động thông minh.

Trong văn bản khiếu nại dài 41 trang gửi lên cơ quan tư pháp, nhà sản xuất điện thoại thông minh khẳng định phía đối thủ đã có hành vi thu thập bất hợp pháp các thông tin bảo mật ở mọi cấp độ nhân sự từ đội ngũ kỹ thuật cho đến giám đốc mảng phần cứng. Hồ sơ pháp lý nêu đích danh công ty mẹ cùng công ty con chuyên trách phần cứng vốn được đồng sáng lập bởi một cựu giám đốc thiết kế lâu năm của hãng xe táo khuyết cùng hai cựu nhân viên kỹ thuật cao cấp khác.

Phía nguyên đơn cho biết họ đang ráo riết tìm kiếm các khoản bồi thường thiệt hại tài chính thích đáng đồng thời yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm khẩn cấp không cho phép đối phương tiếp tục tiếp cận và sử dụng các nguồn dữ liệu kỹ thuật tuyệt mật liên quan đến các quy trình chế tạo linh kiện chưa được công bố ra thị trường.

Hồ sơ vụ án cũng hé lộ nhiều chi tiết gây chấn động khi cáo buộc một cựu phó chủ tịch thiết kế sản phẩm có thâm niên hai mươi bốn năm cống hiến tại văn phòng cũ đã sử dụng các mật danh dự án nội bộ trong các buổi phỏng vấn tuyển dụng để dò xét thông tin từ ứng viên. Thậm chí cá nhân này còn yêu cầu các kỹ sư cấp dưới mang theo các linh kiện vật lý như bo mạch điện tử hay các viên pin thử nghiệm đến các buổi thảo luận trực tiếp để sao chép cấu trúc phần cứng.

Thống kê sơ bộ cho thấy hiện có khoảng 400 nhân sự đang làm việc tại đơn vị phát triển trí tuệ nhân tạo này vốn là các cựu nhân viên từng làm việc dưới trướng của nhà sản xuất điện thoại Mỹ. Vụ bê bối pháp lý này chắc chắn sẽ gây ra những hệ lụy vô cùng lớn và làm phức tạp hóa kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu vốn đang rất được mong đợi của doanh nghiệp công nghệ phần mềm.

Theo SCMP