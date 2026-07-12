Tin nóng công nghệ sáng 12/7: ChatGPT muốn trở thành công cụ cho cả gia đình

ChatGPT muốn trở thành công cụ cho cả gia đình, xe máy điện in 3D có thể tháo gọn vào vali, mô hình AI 1,5 TB chạy trên máy tính phổ thông là những tin công nghệ quốc tế đáng chú ý trong 12 giờ qua.

1. Xe máy điện in 3D có thể gấp gọn vào vali

Nhà sáng chế Ivan Miranda vừa công bố bộ thiết kế cho Mirandetta, mẫu xe máy điện in 3D có thể tháo rời để bỏ vào vali. Thiết kế của mẫu xe này được tối ưu để các bộ phận có thể in trên bàn in 3D kích thước 300 x 300 mm, trong khi bộ file thiết kế được bán với giá 40 USD (hơn 1 triệu đồng) cho những người muốn tự chế tạo.

Mirandetta là mẫu xe máy điện in 3D có thể tháo rời và xếp gọn vào vali, hướng tới cộng đồng người dùng thích tự chế tạo thiết bị cá nhân. Ảnh: Ivan Miranda.

Điểm thu hút của Mirandetta là nó biến ý tưởng "phương tiện cá nhân bỏ vali" thành một dự án mà cộng đồng maker có thể tự làm, thay vì chỉ xem như sản phẩm trình diễn. Phiên bản mới cũng thay một số chi tiết kim loại bằng linh kiện in 3D, giảm số loại ốc vít và dùng linh kiện đèn xe phổ thông, giúp quá trình lắp ráp dễ tiếp cận hơn.

2. Mô hình AI 1,5 TB chạy trên máy chỉ có 25 GB RAM

Một kỹ sư Italy vừa gây chú ý với Colibri, dự án thử nghiệm cho phép chạy mô hình AI GLM-5.2 dung lượng 1,5 TB trên phần cứng rất khiêm tốn: CPU phổ thông, 25 GB RAM và ổ NVMe ảo tốc độ 1 GB/giây. Đây là điểm đáng chú ý vì những mô hình cỡ lớn thường cần hệ thống GPU đắt đỏ trong trung tâm dữ liệu.

Dự án Colibri cho thấy mô hình AI dung lượng lớn có thể chạy trên phần cứng phổ thông bằng cách chỉ nạp những phần dữ liệu cần thiết. Ảnh: Getty.

Dù hiện tại, tốc độ xử lý của Colibri còn rất chậm, chỉ khoảng 0,05-0,1 token/giây, nên chưa thể dùng như chatbot thông thường. Tuy vậy, Colibri cho thấy hướng đi mới cho AI chạy cục bộ: thay vì tải toàn bộ mô hình vào bộ nhớ, hệ thống chia nhỏ và chỉ nạp những phần cần thiết.

Nếu được tối ưu, cách làm này có thể giúp người dùng cá nhân tiếp cận các mô hình AI lớn mà không phụ thuộc hoàn toàn vào dịch vụ đám mây.

3. Nhạc cụ Nopia sắp ra mắt sau nhiều năm gây sốt

Sau nhiều năm được cộng đồng nhạc điện tử chú ý, Nopia gần như đã hoàn thiện và dự kiến ra mắt trong vài tháng tới với giá khoảng 550 bảng Anh (gần 20 triệu đồng). Thiết bị này được xem là một "harmony machine", tức máy tạo hòa âm, giúp người chơi tạo ra các hợp âm phức tạp chỉ bằng một hoặc hai ngón tay.

Nopia giúp người chơi tạo hợp âm phức tạp chỉ bằng vài thao tác, biến việc biểu diễn nhạc điện tử trở nên trực quan hơn. Ảnh: Nopia.

Khác với bàn phím điện tử truyền thống, Nopia kết hợp nhiều module như phím, bass, arpeggio và pad trong cùng một màn trình diễn. Thiết bị có bàn phím một quãng tám, cụm chọn tông 12 nút, núm mở rộng hợp âm, thanh gảy nốt và thanh bẻ cao độ. Đây là sản phẩm đáng chú ý với người làm nhạc vì nó biến thao tác hòa âm vốn phức tạp thành một cách chơi trực quan hơn.

4. ChatGPT muốn trở thành công cụ cho cả gia đình

OpenAI đang mở rộng ChatGPT từ công cụ cá nhân sang sản phẩm hướng tới hộ gia đình. Theo TechCrunch, công ty đang tuyển một giám đốc sản phẩm chuyên xây dựng trải nghiệm cho gia đình, người chăm sóc và người lớn tuổi. Động thái này diễn ra khi nhóm người dùng ChatGPT không còn chỉ là người trẻ, mà ngày càng có thêm phụ huynh và người dùng lớn tuổi.

Điểm đáng chú ý là OpenAI có thể phát triển các tính năng như hồ sơ cho trẻ em, kiểm soát của phụ huynh, công cụ gia đình, gia sư AI và cảnh báo an toàn.

Theo số liệu từ Sensor Tower và TechCrunch, gần 1/4 phụ huynh dùng smartphone tại Mỹ đã sử dụng ChatGPT trong quý II, tăng từ mức 16% một năm trước. Điều này cho thấy AI đang đi sâu hơn vào sinh hoạt gia đình, đồng thời kéo theo yêu cầu kiểm soát an toàn chặt chẽ hơn cho trẻ em.

Theo Tom’s Hardware, The Verge, TechCrunch