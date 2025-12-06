Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Xuất hiện loạt công ty thuỷ điện, có nơi "phát quà" trăm tỷ

Trong tuần từ 8/12 – 12/12, gần 20 doanh nghiệp niêm yết chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ hấp dẫn.

CTCP Thủy điện A Vương (Mã: AVC) thông báo 15/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức đợt cuối năm 2024 bằng tiền. Tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/12. Thời gian thanh toán dự kiến là 25/12.

Tỷ lệ thực hiện là 15%, nghĩa là 1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng. Thuỷ điện A Vương hiện có hơn 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức là hơn 112,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong tuần tới, nhiều doanh nghiệp khác cũng chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt 10%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng.

Nguồn: Tổng hợp từ thông tin doanh nghiệp công bố.

CTCP Thủy điện Nước Trong (Mã: NTH), Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến (Mã: VGG), CTCP Đại lý Vận tải SAFI (Mã: SFI) cùng chốt 9/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền. Tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/12.

Thuỷ điện Nước Trong hiện có hơn 10,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Công ty cần bỏ ra hơn 10,8 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Ngày thanh toán là 25/12.

Số cổ phiếu đang lưu hành của May Việt Tiến là 44,1 triệu, tương ứng số tiền bỏ ra trả cổ tức là hơn 44,1 tỷ đồng. Ngày thanh toán là 25/12.

Vận tải SAFI sở hữu hơn 24,3 triệu cổ phiếu lưu hành, như vậy, công ty cần chi hơn 24,3 tỷ đồng trả cổ tức. Thời gian chi trả dự kiến là 16/12.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (Mã: THG) chốt 10/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/12. Thời gian thanh toán dự kiến là 24/12.

THG hiện có hơn 31,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức là hơn 31,1 tỷ đồng.

CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không (Mã: ARM) cũng thông báo 11/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 10/12.

ARM có hơn 3,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Công ty cần bỏ ra hơn 3,1 tỷ đồng để trả cổ tức. Thời gian thanh toán là 30/12.

CTCP Tập đoàn Thiên Long (Mã: TLG) chốt 12/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/12. Thời gian thanh toán dự kiến là 26/12.

Thiên Long hiện có 87,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức là 87,7 tỷ đồng.

Ngoài chi trả cổ tức tiền mặt, “vua bút bi” Việt Nam sẽ tiến hành trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu nhận 1 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức là hơn 8,77 triệu.