Lầu Năm Góc đã tiêu tốn 22,5 tỷ USD để tấn công Iran

Tình hình Trung Đông tiếp tục xấu đi, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã bước sang tuần thứ tư. Trong tuần đầu sau khi chiến sự bùng nổ, dưới áp lực của Quốc hội, Bộ Quốc phòng Mỹ đã phải công bố chi phí chiến tranh, xác nhận Mỹ đã chi 11,3 tỷ USD trong 6 ngày đầu tấn công Iran.

Tuy nhiên, họ cho biết vì “an ninh tác chiến” nên không công bố chi tiết như số lượng đạn dược tiêu hao, và từ đó đến nay cũng không cập nhật thêm chi phí chiến tranh.

CSIS: Tổng thiệt hại 6 ngày đầu là 12,7 tỷ USD

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (The Center for Strategic and International Studies, CSIS), cơ cấu nghiên cứu tư vấn phi chính phủ có trụ sở ở Washington, dựa trên dữ liệu từ báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ và kiểm chứng từ nhiều nguồn, đã công bố một bài phân tích cho biết: trong 6 ngày đầu chiến dịch mang tên “Epic Fury”, Mỹ đã phóng tổng cộng 4.145 quả tên lửa, với chi phí lên tới 12,7 tỷ USD. Dựa trên phân tích báo cáo của Lầu Năm Góc, họ ước tính tổng chi phí trong 12 ngày đầu (tính đến ngày 12/3) đã lên tới 16,5 tỷ USD.

Bài viết của CSIS chỉ ra rằng con số 11,3 tỷ USD mà Bộ Quốc phòng công bố thực chất chỉ là chi phí các loại vũ khí, đạn dược tiêu hao trong 6 ngày đầu. Nếu cộng thêm 1,4 tỷ USD tổn thất chiến đấu của quân đội Mỹ và 26,5 triệu USD chi phí vận hành – hỗ trợ, tổng chi phí 6 ngày đầu sẽ phải là 12,7 tỷ USD.

Số bom đạn Mỹ sử dụng và chi phí trong 6 ngày đầu chiến tranh. Ảnh: CSIS.

Chi phí chiến tranh tăng khoảng 500 triệu USD mỗi ngày

Chiến lược tác chiến của Mỹ khiến chi phí trong những ngày đầu cao hơn đáng kể so với các ngày sau. Cụ thể, ban đầu Mỹ sử dụng số lượng lớn tên lửa tấn công mục tiêu mặt đất nhằm nhanh chóng giành ưu thế trên không. Khi hệ thống phòng không của Iran bị suy yếu, máy bay Mỹ có thể tiếp cận mục tiêu gần hơn, từ đó bước vào cái gọi là “điểm chuyển đổi đạn dược” (point of munitions transition) – nơi có thể sử dụng các loại vũ khí chi phí thấp hơn. Điều này khiến chi phí mỗi ngày có xu hướng giảm, nhưng tổng chi phí tích lũy vẫn tăng dần.

Mảnh vỡ tên lửa Tomahawk Mỹ dùng tấn công trường nữ sinh ở Minab, Iran. Ảnh: HK01.

Vì Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ công bố thông tin tác chiến hạn chế, chẳng hạn như thông tin chung trên mạng xã hội về số lượng khí tài quân sự được triển khai, nên rất khó để ước tính chính xác chi phí chi tiết từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 12 của cuộc chiến. Tuy nhiên, bài phân tích của CSIS chỉ ra rằng trừ khi Mỹ thay đổi đáng kể chiến lược của mình hoặc bị buộc phải điều chỉnh chiến thuật do các sự kiện bên ngoài, chi phí chiến tranh sẽ tăng thêm khoảng 500 triệu USD mỗi ngày. Nếu tốc độ tăng này được duy trì, cộng thêm 16,5 tỷ USD trong 12 ngày đầu tiên vào mức tăng hàng ngày là 500 triệu USD, thì chi tiêu của Mỹ tính đến ngày 23/3 có thể tới 22,5 tỷ USD

Tên lửa Tomahawk đã gần cạn kiệt

Dựa trên dữ liệu do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố về số lượng mục tiêu bị tấn công, các vụ đánh chặn tên lửa và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran, cùng với phân tích các báo cáo truyền thông tiết lộ loại và số lượng đạn dược đã tiêu thụ, người ta thấy rằng Mỹ chủ yếu sử dụng bảy loại đạn dược chủ lực được cung cấp trong sáu ngày đầu tiên của cuộc chiến. Chúng bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa không đối đất tầm xa (JASSM), tên lửa tấn công chính xác PrSM được sử dụng để tấn công Iran, và hệ thống Patriot (PAC-3 MSE), tên lửa đánh chặn Standard Missile-3, Standard Missile-6, và hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Kho tên lửa Tomahawk trên các tàu chiến Mỹ đã gần cạn kiệt. Ảnh: NYT.

Ngay từ đầu cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran, vào ngày 28/2, một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở Minab, miền nam Iran, đã bị tấn công bằng tên lửa, khiến ít nhất 175 người thiệt mạng. Các báo cáo truyền thông sau đó tiết lộ thủ phạm là một tên lửa Tomahawk có giá lên tới 3,5 triệu USD.

Lấy tên lửa Tomahawk làm ví dụ, chỉ trong sáu ngày đầu tiên của cuộc xung đột, Mỹ đã phóng 319 tên lửa loại này để tấn công các mục tiêu của Iran, với chi phí ước tính khoảng 1,2 tỷ USD. Với tốc độ tiêu thụ này, kho đạn dược của các tàu khu trục Mỹ triển khai ở Trung Đông đã "gần như cạn kiệt". Hơn nữa, vào ngày 3/3, Mỹ chủ yếu sử dụng hệ thống THAAD để chống lại các cuộc tấn công trả đũa bằng máy bay không người lái tự sát của Iran, tiêu thụ 158 tên lửa đánh chặn của hệ thống THAAD, với chi phí ước tính khoảng 2 tỷ USD.

Theo HK01