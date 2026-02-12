Xây dựng hai mái nhà ấm áp cho hộ nghèo đón Tết từ tấm lòng VietTimes

Với sự hỗ trợ kinh phí từ Tạp chí điện tử VietTimes, hai căn nhà mới khang trang của các hộ nghèo ở xã Lương Sơn (Nghệ An) đã cơ bản hoàn thiện sau nhiều tháng xây dựng, giúp các gia đình sớm ổn định chỗ ở, chuẩn bị đón Tết trong điều kiện tốt hơn.

Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Nguyễn Minh Hồng và Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes Nguyễn Bá Kiên cùng lãnh đạo xã Lương Sơn (Nghệ An) trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình ông Nguyễn Văn Đức, xóm Hồng Sơn 4, xã Lương Sơn

Ngày 11/2, Tạp chí điện tử VietTimes phối hợp Hội Truyền thông số Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hai hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lương Sơn (Nghệ An), góp phần chung tay bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại buổi trao hỗ trợ, về phía đơn vị tài trợ có ông Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, ông Nguyễn Bá Kiên - Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes.

Về phía địa phương có ông Nguyễn Hồng Xuân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lương Sơn, ông Tăng Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cùng đại diện các ban ngành và hai hộ gia đình được hỗ trợ là ông Nguyễn Văn Đức (xóm Hồng Sơn 4) và ông Nguyễn Đức Toàn (xóm Đông Sơn 4).

Đoàn công tác đã trao 120 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai căn nhà mới được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt ổn định, an toàn cho hai hộ gia đình.

Căn nhà mới kiên cố, sắp hoàn thiện của gia đình ông Nguyễn Văn Đức.

Thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes chia sẻ: Người Việt có câu “Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà", đó là những việc lớn trong đời. Chúng tôi hy vọng ngôi nhà mới kiên cố, khang trang sẽ là đòn bẩy để gia đình, phát triển kinh tế, sớm thoát nghèo, có cuộc sống ấm no hơn.

Trong niềm xúc động, các hộ được hỗ trợ bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, sẻ chia của nhà tài trợ và chính quyền địa phương. “Nếu không có sự hỗ trợ này, gia đình tôi chưa biết bao giờ mới xây được căn nhà như hôm nay”, bà Nguyễn Thị Hòa, vợ ông Nguyễn Văn Đức xúc động chia sẻ.

Lãnh đạo Tạp chí điện tử VietTimes phối hợp Hội Truyền thông số Việt Nam cùng lãnh đạo xã Lương Sơn tới thăm và động viên gia đình ông Nguyễn Đức Toàn trong căn nhà mới xây khang trang.

Tổng biên tập Tạp chí điện tử VietTimes Nguyễn Bá Kiên thay mặt đoàn công tác trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Đức Toàn (xóm Đông Sơn 4), xã Lương Sơn, Nghệ An.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hồng Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lương Sơn, gửi lời cảm ơn tới Hội Truyền thông số Việt Nam và Tạp chí VietTimes đã quan tâm, đồng hành cùng địa phương trong công tác chăm lo cho người nghèo. Ông cho biết xã vẫn còn nhiều hộ gặp khó khăn về nhà ở, đời sống thiếu thốn, sự hỗ trợ kịp thời của các đơn vị tài trợ là nguồn động viên lớn để địa phương thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Gia đình ông Nguyễn Đức Toàn vui mừng, xúc động khi nhận tiền hỗ trợ xây nhà từ nhà Tạp chí điện tử VietTimes

Cuối tháng 8/2025, bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) đổ bộ vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió cấp 13 - 14, giật cấp 16, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Xã Lương Sơn là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại Giải Golf Truyền thông số Cup VietTimes lần thứ II diễn ra ngày 14/9/2025, Tạp chí điện tử VietTimes đã quyết định trích 120 triệu đồng hỗ trợ hai hộ dân khó khăn của xã xây dựng nhà tình nghĩa.