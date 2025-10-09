Lãnh đạo thế giới đồng loạt phản ứng trước thỏa thuận hòa bình giai đoạn đầu ở Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hôm 8/10 thông báo Israel và phong trào Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin theo kế hoạch hòa bình do ông đề xuất — bước đột phá được coi là chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm tại Dải Gaza.

Dưới đây là phản ứng của các bên liên quan sau tuyên bố gây chấn động này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

“Tôi vô cùng tự hào thông báo rằng Israel và Hamas đều đã ký vào Giai đoạn Một của Kế hoạch Hòa bình”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

“Điều này có nghĩa là toàn bộ con tin sẽ sớm được thả, và Israel sẽ rút quân về ranh giới đã thỏa thuận như bước đầu tiên hướng tới một nền hòa bình vững chắc, lâu dài và vĩnh cửu. Tất cả các bên sẽ được đối xử công bằng! Đây là một ngày trọng đại cho thế giới Arab và Hồi giáo, Israel, các quốc gia láng giềng và Mỹ.

Chúng tôi xin cảm ơn các nhà trung gian từ Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, những người đã hợp tác cùng chúng tôi để tạo nên sự kiện lịch sử chưa từng có này. Phúc thay cho những người kiến tạo hòa bình!”, ông Trump kết luận.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

“Đây là ngày trọng đại đối với Israel”, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố. “Ngày mai, tôi sẽ triệu tập chính phủ để phê chuẩn thỏa thuận và đưa tất cả những con tin thân yêu của chúng ta về nhà”.

“Tôi cảm ơn những người lính IDF anh hùng và lực lượng an ninh – nhờ lòng dũng cảm và sự hy sinh của họ, chúng ta mới có được ngày hôm nay. Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tổng thống Trump và đội ngũ của ông vì sự cống hiến trong sứ mệnh thiêng liêng là giải cứu con tin. Với sự giúp đỡ của Thượng đế, chúng ta sẽ tiếp tục đạt được mọi mục tiêu và mở rộng hòa bình với các nước láng giềng”, ông nói thêm.

Phong trào Hồi giáo Hamas

“Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của những người anh em và nhà trung gian ở Qatar, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời trân trọng nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt hoàn toàn chiến tranh và đảm bảo Israel rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza”, Hamas ra tuyên bố.

“Hamas kêu gọi Tổng thống Trump, các quốc gia bảo trợ thỏa thuận, cùng các bên Arab, Hồi giáo và quốc tế buộc chính phủ chiếm đóng phải thực thi đầy đủ nghĩa vụ và không được trì hoãn hay né tránh.

Chúng tôi gửi lời tri ân đến nhân dân Gaza, Jerusalem, Bờ Tây và toàn thế giới, những người đã thể hiện lòng dũng cảm và kiên cường phi thường trước âm mưu áp bức và trục xuất của Israel.

Sự hy sinh của họ sẽ không vô ích, và chúng tôi cam kết trung thành với lý tưởng tự do, độc lập và quyền tự quyết của nhân dân Palestine”, tuyên bố cho biết thêm.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres

“Tôi hoan nghênh việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin ở Gaza, dựa trên đề xuất của Tổng thống Donald J. Trump”, ông Guterres nói trong thông cáo. “Tôi khen ngợi nỗ lực ngoại giao của Mỹ, Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ trong việc làm nên bước đột phá rất cần thiết này”.

“Tôi kêu gọi tất cả các bên tuân thủ đầy đủ điều khoản của thỏa thuận. Mọi con tin phải được thả một cách nhân đạo. Một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn cần được đảm bảo; cuộc chiến phải chấm dứt mãi mãi. Việc cung cấp hàng cứu trợ và vật tư thương mại thiết yếu vào Gaza cần được khôi phục ngay lập tức và không bị cản trở. Liên Hợp Quốc sẽ hỗ trợ triển khai thỏa thuận, đẩy mạnh cứu trợ nhân đạo, phục hồi và tái thiết Gaza.

Tôi kêu gọi các bên tận dụng cơ hội mang tính bước ngoặt này để thiết lập lộ trình chính trị đáng tin cậy, chấm dứt chiếm đóng và đạt được giải pháp hai nhà nước, nơi người Israel và người Palestine có thể sống trong hòa bình và an ninh. Chưa bao giờ nhân loại đứng trước cơ hội lớn đến thế”, ông nói thêm.

Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters

“Hamas cần thả toàn bộ con tin, và Israel phải rút quân về ranh giới đã thỏa thuận”, ông Peters cho biết. “Đây là bước đầu tiên không thể thiếu để hướng tới hòa bình bền vững. Chúng tôi kêu gọi Israel và Hamas tiếp tục đàm phán để đạt được giải pháp toàn diện”.

