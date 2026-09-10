Vạn Hương chi gần 900 tỷ trả lãi và gốc trái phiếu 6 tháng đầu năm

Cuối tháng 6, tổng nợ phải trả của Công ty Vạn Hương - thành viên của Geleximco - gần bằng tổng mức đầu tư của dự án Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng mà công ty này đang dồn lực thực hiện.

Nợ phải trả vượt 1 tỷ USD

Theo Chuyên trang trái phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương ghi nhận mức lỗ sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 là 96 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 226 tỷ đồng.

Con số này đưa tổng lỗ lũy kế của công ty lên mức gần 24 tỷ đồng.

Trước đó công ty đã có 3 năm thua lỗ liên tiếp và chỉ năm 2025 có lãi 355 tỷ đồng.

Nguồn: HNX.

Nợ phải trả của công ty cũng tăng hơn 500 tỷ sau 6 tháng, khi lên mức 26.579 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ vay từ ngân hàng chưa tới 1.500 tỷ đồng, nhưng có tới hơn 10.800 tỷ đồng là dư nợ từ vay trái phiếu.

Trong hơn 14.000 tỷ đồng phải trả còn lại, có hơn 4.900 tỷ đồng là người mua trả tiền trước (tiền đặt cọc dự án) và hơn 7.500 tỷ là phải trả dài hạn khác.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6/2026 ở mức hơn 3.026 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ của công ty đã lên mức 8,78 lần tại cuối tháng 6/2026. Theo các quy định mới từ giữa năm 2025, doanh nghiệp không phải công ty đại chúng nếu có nợ phải trả vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu sẽ không được chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Tổng nợ phải trả của Công ty Vạn Hương gần xấp xỉ tổng mức đầu tư của dự án Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng mà công ty đang dồn lực. Nguồn: HNX.

Từng huy động 10 đợt trái phiếu

Theo tìm hiểu, Công ty Vạn Hương được thành lập từ năm 2010. Cuối năm 2016, vốn điều lệ của doanh nghiệp này ở mức 120 tỷ đồng. Đến tháng 11/2020, vốn điều lệ tăng lên ngưỡng 2.682 tỷ đồng; rồi tiếp tục tăng lên 3.000 tỷ đồng vào tháng 6/2021 và giữ nguyên đến nay.

Hiện nay, thành viên góp vốn của công ty gồm: CTCP Geleximco Nha Trang góp 28%, ông Trần Nam Trung góp 65%, Công ty Cổ phần TMĐT Xây dựng Bình Minh góp 4,7%, ông Phạm Văn Hùng góp 2%, ông Bùi Văn Khả góp 0,3%.

Trong đó, Công ty Cổ phần Geleximco Nha Trang là công ty thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn Geleximco.

Những năm gần đây, Vạn Hương được biết đến là chủ đầu tư Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Dự án có quy mô khoảng 480 ha, với tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng.

Dự án này bao gồm các hạng mục như sân Golf 27 hố; Trung tâm hội nghị, hội thảo; Khu nhà ở nghỉ dưỡng cao cấp; Khách sạn 5 sao; Resort; Khu phố thương mại; Biển nhân tạo; Bể bơi nước ngọt, bể bơi nước mặn; Công viên nước; Khu vui chơi giải trí...

Theo giới thiệu, Đồi Rồng được định hướng trở thành tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể thao và chăm sóc sức khỏe quy mô lớn tại miền Bắc, với đặc thù được đầu tư xây dựng hoàn toàn trên biển. Dự án được khởi công từ tháng 12/2019 và ra mắt thị trường tháng 1/2022.

Phối cảnh dự án Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng do Công ty Vạn Hương làm chủ đầu tư. Ảnh: Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng.

Theo thống kê của VietTimes, Vạn Hương đã huy động tổng cộng 10 đợt trái phiếu trị giá hàng nghìn tỷ đồng cho mỗi lô để bơm vốn cho dự án Đồi Rồng trong giai đoạn 2021-2025. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn 24-60 tháng.

Lãi suất dao động từ 8,38% đến 11%/năm cho mỗi lô. Phần lớn các lô trái phiếu này đều được lưu ký tại Chứng khoán An Bình (ABS) - công ty thành viên thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Geleximco.

Thống kê cho thấy trong 6 tháng đầu năm nay, Vạn Hương đã chi gần 900 tỷ đồng để thanh toán lãi và gốc cho những lô trái phiếu trên. Con số này tương đương 30% vốn góp hiện tại của doanh nghiệp.

10 lô trái phiếu đang lưu hành của Vạn Hương. Nguồn: HNX.

Ngoài trái phiếu, Vạn Hương còn nhận được dòng vốn tín dụng đáng kể từ ABBank - ngân hàng mà ông Vũ Văn Tiền (nhà sáng lập tập đoàn Geleximco) đang giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Giai đoạn năm 2019 đến 2022, ABBank đã phê duyệt 8 hợp đồng tín dụng với Vạn Hương, trong đó tài sản đảm bảo gồm toàn bộ lợi tức thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền với đất thuộc Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Balboa nằm trong dự án Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng.

Không chỉ vậy, lợi tức của các khu như Dự án Khu V (Khu đảo con sò), lô đất từ ND-126 đến ND-129 và ND-241 đến ND-253, ND-254 đến ND-266 thuộc khu IX cũng đang dùng làm tài sản đảm bảo tại ABBank.

Vào tháng 6/2023, Vạn Hương tiếp tục có 3 hợp đồng tín dụng tại ngân hàng này, nhưng tài sản đảm bảo đã có thay đổi với toàn bộ lợi tức thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền với đất thuộc các phân khu trong dự án.

Ngoài ABBank, chủ đầu tư Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng cũng từng được trợ giúp từ Glexhomes. Tháng 6/2022, Glexhomes cho Vạn Hương vay 2.000 tỷ đồng trong thời hạn 12 tháng, lãi suất vay không quá 8%/năm và không có tài sản bảo đảm.

Cuối năm 2022, Glexhomes cũng nhắc đến khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, thời gian 12 tháng trị giá 5.000 tỷ đồng vào chủ đầu tư dự án Đồi Rồng.