Nhiều công ty xổ số lãi đậm dù mỗi vé bán chỉ 10.000 đồng

Mỗi năm, các công ty xổ số có thể thu về hàng chục nghìn tỷ đồng doanh thu. Tức là bình quân sẽ có tới khoảng 1 tỷ chiếc vé số được bán ra mỗi năm.

Chiều 10/9, Thanh tra TP. HCM tổ chức công bố Quyết định số 994 ngày 4/9/2026 về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 3 công ty xổ số gồm: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu. Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM cho biết doanh nghiệp sẽ thực hiện đầy đủ yêu cầu của đoàn thanh tra. Tuy nhiên, đơn vị này đề nghị xem xét lùi thời gian cung cấp một số hồ sơ do Kiểm toán Nhà nước vừa công bố quyết định kiểm toán đối với đơn vị cùng Công ty mẹ. Đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng phối hợp với đoàn thanh tra nhằm bảo đảm tiến độ và nội dung theo yêu cầu.

Chiếc vé số 10.000 đồng giúp nhiều công ty xổ số lãi đậm

Xổ số kiến thiết (XSKT) là ngành kinh doanh hiệu quả của Nhà nước. Lĩnh vực này mang lại nguồn thu cho nhiều địa phương thông qua số tiền nộp ngân sách hằng năm, có nơi chiếm 30 - 40%.

Toàn bộ nguồn thu này được để lại địa phương, phục vụ các mục tiêu đầu tư phát triển, y tế, giáo dục, an sinh và phúc lợi xã hội.

Nếu như các công ty XSKT ở miền Bắc đóng góp cho ngân sách rất hạn chế, thậm chí lỗ lũy kế nhiều năm liên tiếp, thì các công ty xổ số tại miền Trung và miền Nam lại ăn nên làm ra.

Khu vực phía nam đang có 21 công ty XSKT trong tổng 63 công ty trên cả nước (trước khi sáp nhập tỉnh). Với giá vé xổ số là 10.000 đồng/chiếc, mỗi năm những công ty kinh doanh xổ số có thể đem về tổng cộng hàng chục nghìn tỷ đồng doanh thu. Tức là bình quân có tới khoảng 1 tỷ chiếc vé số được bán ra mỗi năm tại 21 công ty xổ số khu vực miền Nam.

Theo số liệu mới nhất, năm 2025, doanh số phát hành xổ số truyền thống của các công ty phía nam đạt 157.590 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 20.070 tỷ đồng, tăng 11%, và đạt 112% kế hoạch năm 2025. 1/3 trong tổng doanh thu được nộp vào ngân sách nhà nước.

Tính bình quân mỗi đơn vị đem về khoảng 7.500 tỷ đồng doanh thu.

Sang nửa đầu năm 2026, doanh thu tại các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tiếp tục tăng trưởng mức ấn tượng 2 con số. Dẫn đầu đà tăng là Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận đạt gần 38% so với cùng kỳ năm trước. Xổ số kiến thiết Trà Vinh cũng tăng trưởng gần 36%, còn Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tăng gần 33%...

Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM được xem là “ngôi sao” của ngành xổ số toàn quốc. Bởi đây là doanh nghiệp lớn nhất trong nhóm 21 công ty XSKT các tỉnh miền Nam, xét cả về quy mô tài sản cũng như quy mô doanh thu, lợi nhuận.

Đây cũng là đơn vị duy nhất được quay thưởng 2 lần trong 1 tuần: Thứ Hai và Thứ Bảy. Về cơ bản, Công ty XSKT TP HCM được phát hành gấp đôi lượng vé mà các công ty khác phát hành.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Mỗi ngày tiêu thụ 4,4 triệu tờ, lãi gần nghìn tỷ

Đi sâu vào bức tranh tài chính này cho thấy nửa đầu năm 2026, XSKT TP.HCM đạt hơn 8.000 tỷ đồng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ (hầu như đến từ bán vé số), tăng thêm 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ 2025.

Như vậy ước tính công ty tạo ra khoảng 44,4 tỷ đồng doanh thu mỗi ngày, tương ứng với hơn 4,4 triệu tờ vé số được bán ra hằng ngày, trong khi dân số TP.HCM (chưa sáp nhập) vào khoảng hơn 14 triệu người.

Trừ đi chi phí kinh doanh xổ số và giá vốn, công ty lãi gộp khoảng 1.238 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp đạt hơn 15%.

Chi phí bán hàng chỉ ghi nhận gần 1,5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, còn chi phí quản lý doanh nghiệp lên tới hơn 161 tỷ đồng. Vì vậy, Công ty XSKT TP.HCM còn lãi trước thuế 1.184 tỷ, và còn 922 tỷ đồng sau khi trừ 262 tỷ đồng tiền thuế TNDN.

So với các công ty xổ số trong khu vực, XSKT TP.HCM có doanh thu và lợi nhuận gấp đôi.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Báo cáo cũng thể hiện tại ngày 30/6, XSKT TP.HCM đang giữ trong tay khoản tiền nhàn rỗi lên tới gần 2.600 tỷ đồng, gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, chiếm tới 81% tổng tài sản.

Điều này cũng hợp lý khi các công ty xổ số chịu sự chi phối của 100% vốn Nhà nước nên việc tối ưu tiền gửi vào ngân hàng là điều hiển nhiên, qua đó hưởng lãi suất dao động 5,5 - 7,5%/năm.

Trong kế hoạch Bộ Tài chính giao cho cả 3 đơn vị xổ số của TP.HCM, gồm Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM, Công ty xổ số kiến thiết Bình Dương và Công ty xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu, chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước năm 2026 là 9.350 tỷ đồng.

Trong đó, XSKT TP.HCM ước tính chỉ tiêu nộp ngân sách khoảng 5.546 tỷ đồng. Hai đơn vị còn lại sẽ thực hiện phần ngân sách khoảng 3.800 tỷ đồng.