Kiev bác đề xuất của ông Putin cho phóng viên ra chiến trường xem quân Ukraine bị bao vây

Kiev kêu gọi các phóng viên quốc tế không tin vào “hành lang an toàn” mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất cho phép tới tiền tuyến Donbass.

Moscow cho biết họ sẵn sàng thiết lập các hành lang an toàn dành cho các phóng viên nước ngoài muốn tận mắt chứng kiến giao tranh ở khu vực Donbass.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Georgy Tikhy, đã kêu gọi các nhà báo không chấp nhận lời đề nghị của Nga về việc đến khu vực tiền tuyến ở Donbass.

Ông Tikhy đưa ra bình luận này sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố có thể sắp xếp “hành lang an toàn” cho các phóng viên nước ngoài đến những khu vực mà ông nói rằng quân đội Nga đã bao vây các binh sĩ Ukraine.

“Thành thật mà nói, tôi không khuyên bất kỳ phóng viên nào tin vào những lời đề nghị ‘hành lang an toàn’ của ông Putin trong vùng chiến sự. Tôi đã tận mắt chứng kiến điều đó diễn ra như thế nào – vào ngày 29/8/2014, tại Ilovaysk”, ông Tikhy viết trên mạng X hôm 30/10.

Năm 2014, các đơn vị Ukraine từng bị bao vây bởi lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng – nay đã sáp nhập vào Nga. Khi đó, các chỉ huy Ukraine từ chối lời đề nghị của DPR về việc rút lui không mang theo vũ khí và đã phải chịu thương vong nặng nề khi cố gắng phá vòng vây ở Ilovaysk.

Trong bài đăng của mình, ông Tikhy cáo buộc rằng Tổng thống Putin “chưa bao giờ giữ bất kỳ cam kết ngừng bắn nào” và cảnh báo về “những hành động khiêu khích của Nga nhằm vào phóng viên”.

Ông nói thêm: “Tôi cũng nhắc nhở toàn bộ giới truyền thông rằng mọi chuyến đi đến vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng mà không có sự cho phép của Ukraine đều vi phạm luật pháp của chúng tôi và luật pháp quốc tế. Những hành động đó sẽ kéo theo hậu quả pháp lý và uy tín nghiêm trọng về lâu dài. Chúng tôi đang theo dõi rất chặt chẽ”.

Hôm thứ Tư, Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng cho phép các nhà báo Ukraine và quốc tế đến khu vực tiền tuyến để “tận mắt chứng kiến” việc quân đội Ukraine bị bao vây tại các thành phố Krasnoarmeysk (Pokrovsk), Kupyansk và Dimitrov (Mirnograd).

Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận đã được lệnh tạm dừng giao tranh trong “5 đến 6 giờ” và mở “hành lang an toàn” cho các phóng viên, với điều kiện phía Ukraine đồng ý với thỏa thuận và bảo đảm an toàn cho họ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phủ nhận thông tin quân đội Kiev bị bao vây, đồng thời cáo buộc Nga phóng đại các thắng lợi trên chiến trường.

Trong khi đó, Moscow tố ngược lại rằng Ukraine cố tình tấn công phóng viên, bao gồm cả phóng viên chiến trường Ivan Zuyev của hãng tin RIA Novosti, người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái hồi đầu tháng này.

Theo RT