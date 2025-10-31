Nga cảnh báo "đáp trả tương xứng" nếu Mỹ nối lại thử nghiệm hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần đầu sau hơn 30 năm. Nga lập tức cảnh báo sẽ “đáp trả tương xứng”, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chạy đua hạt nhân mới giữa các cường quốc.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga sẽ có phản ứng “tương ứng” nếu Mỹ vi phạm lệnh tạm hoãn thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân, với lý do là “cạnh tranh chiến lược” với Nga và Trung Quốc. “Quá trình này sẽ bắt đầu ngay lập tức, để đáp trả các chương trình thử nghiệm của các quốc gia khác”, ông Trump phát biểu hôm 30/10.

Khi được các phóng viên hỏi về vấn đề này, ông Peskov nhắc lại tuyên bố nhiều lần của Tổng thống Nga Vladimir Putin, rằng “tất nhiên, nếu ai đó từ bỏ lệnh tạm hoãn thử nghiệm hạt nhân, thì Nga cũng sẽ hành động tương ứng”.

“Mỹ là một quốc gia có chủ quyền và có toàn quyền đưa ra các quyết định mang tính chủ quyền của mình”, ông Peskov nhấn mạnh.

Đáp lại tuyên bố của ông Trump về việc “các nước khác đang tiến hành thử nghiệm hạt nhân”, ông Peskov nói: “Cho đến nay, chúng tôi chưa biết về điều đó”.

“Nếu ông ấy nói đến Burevestnik, thì đó không phải là một vụ thử hạt nhân”, người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm. “Tất cả các quốc gia đều đang phát triển hệ thống phòng thủ của riêng mình, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đang thử vũ khí hạt nhân”.

Burevestnik là loại tên lửa hành trình tân tiến của Nga, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được vận hành bằng lò phản ứng hạt nhân mini, cho phép nó có tầm bắn gần như vô hạn. Quân đội Nga đã thử nghiệm thành công loại tên lửa này vào tuần trước.

Trong khi đó, Mỹ đã tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III không mang đầu đạn hạt nhân hồi tháng 2 năm nay, và phóng 4 tên lửa Trident II từ tàu ngầm vào tháng 9.

Nga đã ngừng thử nghiệm vũ khí hạt nhân từ năm 1990, thời kỳ Liên Xô. Còn Mỹ chấm dứt thử nghiệm vào năm 1992 sau khi Quốc hội ban hành lệnh cấm tạm thời.

Theo ước tính mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Mỹ hiện sở hữu 5.177 đầu đạn hạt nhân, Nga có 5.459, và Trung Quốc được dự báo sẽ đạt 1.500 đầu đạn vào năm 2035.

Theo RT