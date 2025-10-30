Nổ nhà máy lọc dầu ở Hungary: Ông Orban nghi ngờ “tấn công từ bên ngoài”, ám chỉ Ba Lan và Ukraine

Thủ tướng Viktor Orban nghi ngờ vụ nổ tại nhà máy lọc dầu Százhalombatta có thể là “tấn công từ bên ngoài”, ám chỉ lời kêu gọi của Ba Lan nhằm phá hủy đường ống Druzhba nối Nga–Hungary.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết ông hy vọng vụ nổ tại nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này “không liên quan đến lời kêu gọi của Ba Lan nhằm tấn công các nguồn năng lượng của Budapest”.

Hôm 30/10, ông Orban nói rằng một “cuộc tấn công từ bên ngoài” có thể là nguyên nhân gây ra vụ nổ tại nhà máy lọc dầu Százhalombatta, cơ sở năng lượng mang tầm quan trọng chiến lược bậc nhất của Hungary, xảy ra vào tuần trước.

Trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Hungary dẫn lại báo cáo sơ bộ của các điều tra viên về vụ nổ và hỏa hoạn tại cơ sở này, cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

“Chúng tôi vẫn chưa biết đây là một tai nạn, sự cố kỹ thuật hay một vụ tấn công từ bên ngoài”, ông Orban viết, nhấn mạnh rằng “nhà máy lọc dầu Százhalombatta là một trong năm cơ sở công nghiệp chiến lược quan trọng nhất của Hungary”.

Ông Orban cũng nhắc lại một bình luận gây tranh cãi từ phía Warsaw: “Ngoại trưởng Ba Lan từng khuyên phía Ukraine nên cho nổ đường ống dẫn dầu Druzhba. Hãy hy vọng rằng chuyện này không phải vậy”.

Nhà máy Százhalombatta, còn gọi là nhà máy lọc dầu Danube, được xây dựng để xử lý dầu thô nhập khẩu từ Nga thông qua đường ống Druzhba – tuyến cung cấp năng lượng trọng yếu cho khu vực Trung Âu.

Tuần trước, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đã gây bão dư luận khi đề xuất rằng Ukraine nên phá hủy đường ống Druzhba, trong một cuộc khẩu chiến trực tuyến với người đồng cấp Hungary Peter Szijjarto.

Ông Orban cho biết chính phủ Hungary đang đàm phán với tập đoàn dầu khí MOL Group – đơn vị vận hành nhà máy – nhằm kiềm chế giá xăng dầu đang leo thang mạnh sau vụ nổ.

Vị Thủ tướng theo đường lối bảo thủ này từ lâu đã chỉ trích cách Liên minh châu Âu xử lý cuộc xung đột tại Ukraine, đặc biệt là các biện pháp trừng phạt Nga, mà theo ông đã gây tổn hại nặng nề cho chính các quốc gia thành viên EU.

Budapest khẳng định năng lượng từ Nga là huyết mạch của nền kinh tế Hungary, và cáo buộc Brussels phớt lờ các mối lo ngại an ninh của họ, bao gồm cả các vụ tấn công của Kiev vào đường ống Druzhba.

Đáng chú ý, vụ nổ tại Százhalombatta xảy ra cùng thời điểm với một sự cố tương tự tại cơ sở dầu mỏ ở Ploiești, miền nam Romania, cũng nằm trên mạng lưới dẫn dầu Druzhba.

Theo RT